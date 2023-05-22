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Piyasa değerine göre en büyük iki meme coin haftalardır beklenen büyük harekete hazırlanıyor. Yatırımcılar heyecanla BTC cephesinde kırılma bekliyor. Bu kırılma altcoinlerde daha büyük ralli veya düşüşlere neden olacak. Peki DOGE ve SHIB için beklenen hedefler neler?

Shiba Coin Grafik

Shiba Inu (SHIB) fiyatı nihayet uzun vadeli bir formasyonun destek çizgisine ulaştı. Fiyat bir sıçrama başlatma sürecinde, ancak bunun geçerliliği henüz teyit edilmedi. Buradan bir sıçrama fiyatı direnç bölgesine itebilir. Ancak desteğin kaybı çok daha büyük satışlara neden olacak. Bitcoin fiyatında beklenen büyük hareket iki senaryodan birinin gerçekleşmesini sağlayacak.

Günlük analize göre, Shiba Inu coin fiyatı Haziran 2022’den bu yana simetrik bir üçgen formasyon içinde işlem görüyor. 8 Mayıs’ta SHIB fiyatı üçgenin destek çizgisinde toparlandı. Bundan önce, yılın başından beri bu çizgiye ulaşılamamıştı. O sırada, sıçramanın ardından keskin bir artış yaşandı. Henüz SHIB fiyatı üçgenin direnç çizgisine doğru bir artışı tetikleyebilecek yükseliş mum çubuğunu oluşturma sürecinde.

RSI yükselişi destekliyor. Altı saatlik grafik de sıçramanın geçerliliğini desteklemektedir. Bunun ilk nedeni, 16 Nisan’dan bu yana fiyat hareketinin azalan bir paralel kanal içinde yer almasıdır. Bu kanallar düzeltici formasyonlar olarak kabul edilir, yani çoğu zaman kırılmalara yol açarlar. Daha önce özetlenen sıçrama, altı saatlik grafikte bir kapanışla teyit edilen bir hareket olan bu kanaldan bir kopuşa neden oldu.

Olası yukarı yönlü hareket 0,00001 dolara ulaşılmasını sağlayabilir.

Dogecoin Yorumları

Meme coin kralı yazı hazırlandığı sırada %1,2 yükselişle 0,073 dolardan alıcı buluyor. Bugün öğlen saatlerinde 0,074 dolara ulaşan fiyat burayı aşamadı. Beklendiği üzere 0,071 dolara doğru bir geri çekilme başlasa da 0,0724 dolar desteği bunu engelledi. Kısa vadede 0,074 doların aşılması durumunda DOGE fiyatının 0,08 ve 0,083 dolar dirençlerini hedeflemesi mümkün.

Tersi senaryoda 0,071 ve 0,07 dolar aralığındaki destek yeniden test edilebilir. Burada da Bitcoin fiyatının yönü belirleyici olacak. 1 Haziran tarihi yaklaştıkça birçok altcoin BTC’ye benzer yaklaşan kırılıma müsait yapılar oluşturmaya başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.