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  •   143 Milyon Nüfuslu Dev Ülke Binance’ı Karşısına Aldı! Yaptırım Listesinde Bakın Başka Kimler Var!

143 Milyon Nüfuslu Dev Ülke Binance’ı Karşısına Aldı! Yaptırım Listesinde Bakın Başka Kimler Var!

Özet

  • Vladimir Putin öncülüğünde Rusya'da 500 kişilik bir yaptırım listesi açıklandı.
  • Kripto para dünyasından CZ ve Latitia James isimleri de listede yer alıyor.
20:20
22 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rusya yaptırım listesini, geçen yıl Ekim ayında işe alınan Binance.US Soruşturma Başkanı BJ Kang da dahil olmak üzere 500 kuruluşun adını içerecek şekilde genişletti. Vladimir Putin’in listesinde New York Başsavcısı Letitia James‘in de aralarında bulunduğu çok sayıda Amerikalının ismi yer alıyor.

Ülkenin eski Başkanı Barack Obama da Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sırasında ABD tarafından uygulanan yaptırımlara misilleme olarak listede yer alıyor. Rusya’nın bu yaptırımı, adı geçen 500 kuruluşun tamamının bölgede seyahat ve mali kısıtlamalara sahip olduğunu gösteriyor.

Rusya’nın Yaptırım Listesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden yaklaşık bir ay sonra, çeşitli kuruluşlar ülkeyi barışı düşünmeye zorlamak amacıyla gerçek anlamda katı yaptırımlar uygulamaya başladı. Başlangıçta, önde gelen kripto para borsasının ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına uymayı reddettiği söylendi.

Borsanın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Changpeng “CZ” Zhao, Binance’in de karara uyduğuna işaret etti.

Ayrıca Binance’in yaptırım uygulanan kişilerin kripto borsasını kullanmamasını sağlamak için bir ekiple birlikte çalıştığını açıkladı. Ancak bir yıl önce Binance, Seyşeller merkezli OKX ve Singapur merkezli Huobi’nin en yüksek trafiği Rusya’dan sağladığı ve bu nedenle ABD makamlarının yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri ortaya çıkmıştı.

İki hafta önce Adalet Bakanlığı, Rusların borsa aracılığıyla yaptırımlardan kaçmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından Binance’i yeniden soruşturmaya başladı. O zamandan beri CZ, Binance aleyhindeki iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ajans henüz Binance’in Rusya ile ne kadar ilgili olduğunu teyit etmedi ancak Kang şimdi Putin’in yaptırım listesinde yer aldığından, bu davanın nasıl gelişeceği belli değil.

Rusya Trump’ın Algıladığı Düşmanlarına Yaptırım Uyguluyor

İlginçtir ki Putin’in bu yaptırım listesinde 45. ABD Başkanı Donald Trump’ın düşmanı olarak görülen Amerikalıların isimlerinin de yer aldığı söyleniyor.

Trump’a dolandırıcılık iddiasıyla dava açan New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Amerikalı televizyon sunucusu ve Trump’ın ünlü eleştirmeni Joe Scarborough ve Adalet Bakanlığı özel danışmanı Jack Smith yaptırım listesinde yer aldı.

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