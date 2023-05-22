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  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Kripto para piyasası düne düşüş ile başladı.
  • Bitcoin, 27.000 dolar seviyesinin altına geriledi.
  • Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin'in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına yakın vadede 27.200 dolar direncini aşması gerektiğini öne sürdü.
16:02
22 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni haftanın ilk gününe düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bitcoin’deki değer kayıplarını değerlendiren analistler, güncel teknik görünümlere ve kritik fiyat seviyelerine dikkat çekti.

Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin’deki bu son düşüşü değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kritik fiyat seviyelerine işaret ederek güncel teknik görünümleri değerlendirdi. Analist, Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına yakın vadede 27.200 dolar direncini aşması gerektiğini ifade etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, ETH’nin BTC’ye kıyasla daha güçlü kaldığını ifade etti ve lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden yükseliş yönü bir ivme yakalayabilmesi adına yakın vadede aşması gereken olası fiyat seviyelerine işaret etti. Bitcoin’in yakın vadede 27.200 dolar direncini aşması gerektiğini öne süren analist, bu seviyelerin yakın vadede aşılması durumunda BTC’nin yeniden 29.000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş kaydedebileceğini belirtti. Öte yandan analiste göre yakın vadede kritik direnç seviyelerinin aşılamaması durumunda Bitcoin, mevcut fiyat seviyelerinde bir süre daha konsolide olabilir.

Analist Peter Brandt de Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimindeki son düşüşü değerlendirdi. Yakın vadeli geri çekilmelerin yeni bir düşüşe işaret ediyor olmayabileceğini ifade eden Brandt, Bitcoin’in ilerleyen zaman dilimlerinde yükselişlerine devam edebileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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