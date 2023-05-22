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Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, FED faiz kararına ilişkin çeşitli ipuçları verdi ve FED’in Haziran ayı toplantısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Kashkari, enflasyonda %2 hedefine varılabilmesi için faiz arttırımlarının devam etmesi gerekebileceğini dile getirerek bir sonraki FED toplantısı için önemli sinyaller verdi. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, Haziran ayı faiz kararı adına hangi yönde oy kullanacağı sorusuna ise net bir cevap vermedi.

FED Faiz Artışları Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları başta olmak üzere son haftalardaki gelişmelerin etkisiyle oldukça hareketli bir hafta geçirdi. FED, Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bu süreçte piyasadaki çoğu kripto para biriminde çift haneye varan değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,12 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.

Ancak geçen hafta FED Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar, Haziran ayında faiz artışı yapılmayabileceğinin sinyalini vermesi, kamuoyunda da faiz artışlarının sonuna gelindiğine yönelik bir beklentinin oluşmasına neden oldu. FED Haziran toplantısına ilişkin bir başka açıklama da Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari’den geldi.

Minneapolis FED Başkanından Açıklamalar

Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, gün içerisinde önemli açıklamalarda bulundu. Kashkari, gelecek ayki FED toplantısında faiz oranlarını yükseltmek için oy kullanıp kullanmayacağına yönelik sorulara da cevap verdi. Enflasyonda %2 hedefi için faiz arttırımlarının devam ettirilebileceğini dile getirse de Kashkari, FED Başkanı Powell’ın geçen hafta Haziran’da herhangi bir faiz arttırımına gidilmeyebileceğinin sinyalini vermesinin ardından bu aşamada daha yavaş hareket edilebileceğini belirterek faizlerin sabit tutulması yönünde de oy kullanabileceğini ifade eden açıklamalarda bulundu.