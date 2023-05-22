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Kripto para birimlerine yatırım yapmak demek aslında sadece bir kripto para birimi alıp, o kripto para birimi 10 kat artınca satmak demek değil. Kripto para yatırımı yaparken pek çok etkeni göz önünde bulundurmak gerekiyor ve piyasayı hem teknik hem temel analizler açısından gerçekten iyi takip etmek gerekiyor. Ama son zamanlarda özellikle popüler olan bir kavram var: Copy trading. Bu kavram aslında özellikle tecrübesiz olarak nitelendirilebilecek yatırımcıları işini gerçekten kolaylaştırıyor.

Copy Trading Nedir?

Sosyal trading olarak da bilinen Copy Trading, diğer yatırımcılarla etkileşim kurarak ve yatırım stratejilerini takip ederek kendi yatırım kararlarınızı almanız için kullanılan bir trading yöntemi şeklinde tanımlanabilir. Sosyal trading, aynı zamanda bir yatırımcının diğer yatırımcıların başarı oranlarını takip etmesine ve onların başarılarını kullanarak kendi yatırım kararlarını almasına olanak tanır. Bu, özellikle yeni yatırımcılar için faydalı olabilir, çünkü onların kendi stratejilerini geliştirmeleri zaman alabilir. Yani ezcümle Sosyal trading, yatırımcıların, daha tecrübeli yatırımcıların stratejilerini izleyerek daha kısa sürede daha başarılı olmalarına olanak tanır.

Bunlara ek olarak copy trading’in avantajları arasında neler sayılabilir? Öncelikle, kripto para piyasasına yeni giren yatırımcılar copy trading sayesinde piyasaya aşina olabilir ve işlemler için güven kazanabilir. İkinci olarak yeni yatırımcılar, daha tecrübeli yatırımcıların işlemlerini izleyerek nasıl işlem yapılacağını öğrenebilir. Bunların yanında kripto para piyasası ile ilgilenmek isteyen ancak bunun için vakti olmayan yatırımcılar sosyal trading ile her an piyasanın içinde kalabilir. Ayrıca hem yeni başlayan yatırımcılar hem de tecrübeli yatırımcılar fikir ve strateji alışverişinde bulunabilecekleri ve işlemlerini birlikte geliştirmeye çalışabilecekleri bir yatırımcı topluluğu yaratabilir.

Ancak copy trading’den faydalanmak isteyen yatırımcılar bazı risklerin olduğunu da unutmamalı. Örneğin, copy trading’de yatırım kararlarını tamamen bir başkasına bırakabilirsiniz ve bu da aslında risk almadan para kaybetme riskini almış olacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla normalde olduğu gibi copy trading’de de kendi risk toleranslarınızı belirlemeniz ve yatırım hedeflerinize uygun stratejileri tercih etmeniz çok önemli.

Copy Trading Nasıl Yapılır?

Bu tür trade işlemleri için çeşitli platformlar var ve bu platformlar aracılığı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; bir sosyal trading platformuna katıldığınızı ve copy trade için 1000 dolar ayırdığınızı varsayalım. Platformdaki yatırımcıların profillerini ve performanslarını inceledikten sonra, Trader X’i takip etmeye ve Trader X’in işlemlerini kopyalamaya onay verdiğinizi düşünelim. Sosyal trading platformunda sizin de 1000 dolar bakiyeniz ile birlikte diğer kullanıcıların da katılımıyla Trader X’in işlemlerinde kullanacağı bir havuz oluşuyor. Trader X oluşan bu fonu genellikle kısa vadeli olarak alım-satım işlemlerinde kullanıyor. İşlemler sonucu elde edilen kar ise katılımcıların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Tabii bir kayıp oluşması durumunda da kullanıcıların bakiyelerine zarar yansımış oluyor.

Bunlara ek olarak copy trade işlemin 3 farklı taraf bulunduğunu ifade etmek de faydalı olabilir. Bu taraflar yatırımcı, kullanıcı ve platform şeklinde sıralanabilir:

Yatırımcı: Alım satımları işlemleri kopyalanan deneyimli yatırımcı.

Kullanıcı: Kendi bakiyesini kullanarak deneyimli yatırımcının işlemlerini kopyalayan kişi.

Platform: Genel olarak Sosyal Trading platformu olarak adlandırılır ve yatırımcı ve kullanıcının işlem yapmasını sağlayan aracı platform.

TraderWagon Nedir?

TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşınıza çıkıyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz.

TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.

TraderWagon Nasıl Kullanılır?

Copy trade yapabilmek için Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformunu kullanmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Adım: TraderWagon’a kaydolun ve Binance hesabınızı bağlayın. Adım: Portföy merkezine girin, tercihinize göre portföyü seçin ve (copy) seçeneğine tıklayın.

Adım: Bu kısımda yer alan kutucuklara işlem yapmak istediğiniz miktarları girin.

Adım: Portföyünüzün zarar durdurma (stop loss) ve kar alma (take profit) yüzdesini ayarlayın. Take profit kısmına yüzde kaç kar olduğunda pozisyonunuzu kapatmak istediğinizi, stop loss kısmına ise eğer pozisyon terste kalırsa yüzde kaç zararla pozisyonu kapatmak istediğinizi girin. Zararı durdur ve kar al seçeneklerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Herhangi bir giriş yapmazsanız kopyalama yaptığınız yatırımcıya göre işlemleriniz gerçekleştirilir. Adım: Son aşamada (Submit) butonuna tıklayıp işlemi tamamlayın. Fonlar Binance spot cüzdanınızdan portföye otomatik olarak aktarılacak. İşlem tamamlandığında ise kar/zarar Binance hesabınıza otomatik olarak yansıtılacak.

TraderWagon’dan 12.000 USDT’lik Etkinlik!

TraderWagon yaptığı bir açıklama ile hem lider yatırımcıların hem kopya yatırımcılarının ödül kazanabileceği bir etkinlik düzenlediklerinin duyurdu. Yapılan açıklamalara göre yatırımcıların ödüle hak kazanması için etkinlik dönemi boyunca en az 1 işlem gerçekleştirmesi gerekiyor.

TraderWagon Trading Battle etkinliği 3 aşamadan oluşacak:

Bölüm I (Takım PNL Savaşı): Katılımcı takımlar 8 günlük süre boyunca portföy PNL’sine göre sıralanacak. (Lider yatırımcı ve kopya yatırımcıların PNL’si birleştirilecek.)

Bölüm II (Bireysel ROI Savaşı): Bireysel lider yatırımcılar 8 Günlük ROI’ye göre sıralanacak, ilk 10 portföyün lider yatırımcıları ödül havuzunu paylaşacak.

Bölüm III (Gizemli Ödüller): Faaliyet I ve II’de dereceye giren ilk 20 yatırımcıya 20 adede kadar Sınırlı Sayıda Gizemli Ödül verilecek.

Etkinlik dönemi 24 Mayıs – 31 Mayıs 23:59 UTC olacak ve bu link üzerinden formu doldurarak etkinliğe katılabilirsiniz.

TraderWagon’un Twitter hesabı aracılığı ile tüm gelişmeleri takip edebilir, Telegram kanalı aracılığı ile topluluğun bir parçası olabilirsiniz.