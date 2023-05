Adım: Portföyünüzün zarar durdurma (stop loss) ve kar alma (take profit) yüzdesini ayarlayın. Take profit kısmına yüzde kaç kar olduğunda pozisyonunuzu kapatmak istediğinizi, stop loss kısmına ise eğer pozisyon terste kalırsa yüzde kaç zararla pozisyonu kapatmak istediğinizi girin. Zararı durdur ve kar al seçeneklerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Herhangi bir giriş yapmazsanız kopyalama yaptığınız yatırımcıya göre işlemleriniz gerçekleştirilir.