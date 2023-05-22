Kripto para birimlerine yatırım yapmak demek aslında sadece bir kripto para birimi alıp, o kripto para birimi 10 kat artınca satmak demek değil. Kripto para yatırımı yaparken pek çok etkeni göz önünde bulundurmak gerekiyor ve piyasayı hem teknik hem temel analizler açısından gerçekten iyi takip etmek gerekiyor. Ama son zamanlarda özellikle popüler olan bir kavram var: Copy trading. Bu kavram aslında özellikle tecrübesiz olarak nitelendirilebilecek yatırımcıları işini gerçekten kolaylaştırıyor.
Sosyal trading olarak da bilinen Copy Trading, diğer yatırımcılarla etkileşim kurarak ve yatırım stratejilerini takip ederek kendi yatırım kararlarınızı almanız için kullanılan bir trading yöntemi şeklinde tanımlanabilir. Sosyal trading, aynı zamanda bir yatırımcının diğer yatırımcıların başarı oranlarını takip etmesine ve onların başarılarını kullanarak kendi yatırım kararlarını almasına olanak tanır. Bu, özellikle yeni yatırımcılar için faydalı olabilir, çünkü onların kendi stratejilerini geliştirmeleri zaman alabilir. Yani ezcümle Sosyal trading, yatırımcıların, daha tecrübeli yatırımcıların stratejilerini izleyerek daha kısa sürede daha başarılı olmalarına olanak tanır.
Bunlara ek olarak copy trading’in avantajları arasında neler sayılabilir? Öncelikle, kripto para piyasasına yeni giren yatırımcılar copy trading sayesinde piyasaya aşina olabilir ve işlemler için güven kazanabilir. İkinci olarak yeni yatırımcılar, daha tecrübeli yatırımcıların işlemlerini izleyerek nasıl işlem yapılacağını öğrenebilir. Bunların yanında kripto para piyasası ile ilgilenmek isteyen ancak bunun için vakti olmayan yatırımcılar sosyal trading ile her an piyasanın içinde kalabilir. Ayrıca hem yeni başlayan yatırımcılar hem de tecrübeli yatırımcılar fikir ve strateji alışverişinde bulunabilecekleri ve işlemlerini birlikte geliştirmeye çalışabilecekleri bir yatırımcı topluluğu yaratabilir.
Ancak copy trading’den faydalanmak isteyen yatırımcılar bazı risklerin olduğunu da unutmamalı. Örneğin, copy trading’de yatırım kararlarını tamamen bir başkasına bırakabilirsiniz ve bu da aslında risk almadan para kaybetme riskini almış olacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla normalde olduğu gibi copy trading’de de kendi risk toleranslarınızı belirlemeniz ve yatırım hedeflerinize uygun stratejileri tercih etmeniz çok önemli.
Bu tür trade işlemleri için çeşitli platformlar var ve bu platformlar aracılığı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; bir sosyal trading platformuna katıldığınızı ve copy trade için 1000 dolar ayırdığınızı varsayalım. Platformdaki yatırımcıların profillerini ve performanslarını inceledikten sonra, Trader X’i takip etmeye ve Trader X’in işlemlerini kopyalamaya onay verdiğinizi düşünelim. Sosyal trading platformunda sizin de 1000 dolar bakiyeniz ile birlikte diğer kullanıcıların da katılımıyla Trader X’in işlemlerinde kullanacağı bir havuz oluşuyor. Trader X oluşan bu fonu genellikle kısa vadeli olarak alım-satım işlemlerinde kullanıyor. İşlemler sonucu elde edilen kar ise katılımcıların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Tabii bir kayıp oluşması durumunda da kullanıcıların bakiyelerine zarar yansımış oluyor.
Bunlara ek olarak copy trade işlemin 3 farklı taraf bulunduğunu ifade etmek de faydalı olabilir. Bu taraflar yatırımcı, kullanıcı ve platform şeklinde sıralanabilir:
TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşınıza çıkıyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz.
TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.
Copy trade yapabilmek için Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformunu kullanmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
TraderWagon yaptığı bir açıklama ile hem lider yatırımcıların hem kopya yatırımcılarının ödül kazanabileceği bir etkinlik düzenlediklerinin duyurdu. Yapılan açıklamalara göre yatırımcıların ödüle hak kazanması için etkinlik dönemi boyunca en az 1 işlem gerçekleştirmesi gerekiyor.
TraderWagon Trading Battle etkinliği 3 aşamadan oluşacak:
Etkinlik dönemi 24 Mayıs – 31 Mayıs 23:59 UTC olacak ve bu link üzerinden formu doldurarak etkinliğe katılabilirsiniz.
TraderWagon’un Twitter hesabı aracılığı ile tüm gelişmeleri takip edebilir, Telegram kanalı aracılığı ile topluluğun bir parçası olabilirsiniz.