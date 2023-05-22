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2021’de Bitcoin‘deki (BTC) yükseliş trendinin sonuna gelindiğini öncesinde haber vermesiyle tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Pentoshi, bir sonraki boğa piyasasında oldukça iyi performans göstermesini beklediği kripto para sektörünü yakından takip ettiğini açıkladı. Analist ayrıca altcoin’lerde beklentileri düşüren bir analizde bulundu.

“Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldızı Kripto Oyun Sektörü Altcoin’leri Olacak”

Anonim kripto para analisti Pentoshi, Blockchain tabanlı kripto oyun sektörü altcoin’lerinin bir sonraki boğa koşusu sırasında büyük çıkış yapmasını bekliyor. Pentoshi’nin ortaya koyduğu tez Blockchain tabanlı kripto oyunlarının kripto paraların benimsenmesini hızlandırabileceği fikrine dayanıyor:

Blockchain tabanlı kripto oyun sektörü altcoin‘lerinin bir sonraki boğa koşusunda en çok yükselenler olacağını hissediyorum. Çünkü bunlar, her kültürden neredeyse herkesin anlayabileceği ve sindirebileceği şeyler. Çoğu insan kripto para projelerini çözüyormuş gibi yapsa da aslında yüzde 99’unu anlayamıyor, çözemiyor.

Pentoshi, kripto oyun sektörüne milyonlarca dolar yatırım yapmak istediğini de ekledi.

Altcoin’lerde Beklentileri Düşürdü

Altcoin piyasasını da yakından takip ettiğini belirten ünlü kripto para analisti, geçtiğimiz yılki acımasız ayı piyasasının ardından görülen ve aylarca süren yatay fiyat hareketlerine rağmen bu durumun değişmeden uzun bir süre aha devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı:

Bunu, sıçramadan yeni dip seviyeye ve zamana dayalı yatay fiyat hareketine dayalı kapitülasyona kadar daha iyi çizemezdim. Sanırım 2018 yılının tepe seviyeleri civarında hareket ettiğimizden çoğu altcoin için hala yaklaşık bir yılımız var ve çoğu 2022’nin en düşük seviyelerinden yaptıkları değer kazanımlarının neredeyse tamamını geri verdi. Birçok kez ifade ettiğim üzere, bu yılın altcoinler için ağırlıklı olarak birikim yılı olmasını, izole trendler dışında trend bazlı bir yıl olmasını beklemiyorum.

Pentoshi, özellikle Bitcoin ve Ethereum (ETH) dışındaki kripto paraların piyasa değerini izleyen TOTAL3 grafiğini yakın markaja almış gibi görünüyor.