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Günlerdir biraz önce başlayan Fed Başkanının konuşması bekleniyordu ve yatırımcılar tedirgindi. Piyasadaki hacimsizliğin sebeplerinden biri de yatırımcıların yapılacak konuşmanın piyasaya etkisini öngöremiyor oluşuydu. Şimdi konuşma başladı. Peki kripto paraları nasıl etkileyecek?

Fed Son Dakika

Fed Başkanı Powell konuşmaya başladı. Bu hafta Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar ağırlıklı olarak şahin tondaydı. Bu yüzden de Bitcoin fiyatının 27.000 dolar seviyesini tutamadığını gördük. Son gelen veriler enflasyon cephesinde düşüşün devamına işaret ediyordu. Ancak istihdam güçlü kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan Fed üyelerinin yıl sonu beklentileri enflasyon için %3,5 seviyelerinde ve enflasyondaki erimenin devam etmesini bekliyor. Faizlerin enflasyon oranının üstüne çıktığı ortamda Fed’in daha ne kadar sıkılaşmayı artıracağı önemli. Aşırı sıkılaşma risklerini erken gevşemeden önde tutan Powell geçmişte yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarını durdurduklarında tekrar artırıma gitmeyeceklerini bu yüzden karar alırken çok titiz davrandıklarını söylemişti.

Diğer taraftan bankacılık krizi kaynaklı kredi sıkılaşmasının da piyasa üzerindeki etkileri görülmeye başlandı. Bugün Fed Başkanının kredi sıkılaşması, son veriler ve Haziran toplantısında alınacak kararlara dair söyleyecekleri hayati öneme sahip olacak. Ancak konuşmada temerrüt riski ve bankacılık krizine ağırlık verilmesi bekleniyor. Açıklamaların önemli bölümleri bu yazıya anlık olarak eklenecektir.

Powell konuşmaya başladı.

Enflasyon Fed’in hedefinin çok üzerinde.

Yüksek enflasyon önemli sıkıntılara yol açıyor. Fed %2 hedefine geri dönme konusunda kararlı.

Fiyat istikrarı güçlü bir ekonominin temelidir ve bunu korumak merkez bankasının sorumluluğudur.

Para politikası ve mali gözetim için ayrı araçlarımız var. Fed’in araçları çoğu zaman birbirini tamamlar, fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde sağlanması istikrarlı bir finansal sisteme bağlıdır.

Sıkılaşan banka kredi koşulları nedeniyle politika faizinin normalde olduğu kadar yükselmesi gerekmeyebilir. (bu çok önemli)

Küreselleşme sırasındaki olumlu arz şokları enflasyonu düşük tutmaya yardımcı olmuş olabilir. Bankacılık sektöründeki gelişmeler, politika hedeflerine ulaşmak için politika faizinin o kadar yükselmesine gerek olmayabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin “faiz artırmayabiliriz” açıklamasıyla 27.000 $’ı geçti.

Borç limiti görüşmelerinin tıkanmasının ardından Haziran’da faiz artırım ihtimali düşüyor.

İşgücü piyasasındaki gevşeklik ile enflasyon arasındaki ilişki pandemi öncesinden farklı değil.

İşgücü piyasasındaki gevşeklik erken enflasyonda etkili olmadı, ancak işgücü gevşekliğinin ileride enflasyonda bir faktör olacağını düşünüyorum. Konut dışı hizmetlerdeki enflasyon işgücü sonuçlarına özellikle duyarlı.

Ekonomik projeksiyonların özeti bu sıkılaştırma döngüsü sırasında piyasalara ileriye dönük fiyatlama konusunda yardımcı oldu. İleriye dönük yönlendirme koşullara bağlıdır. Politika yapıcıların daha net bir görüşe sahip olması yararlı olur.

Son zamanlarda daha fazla sıkılaştırma yapılması gerektiği açıktı. Fed, politikanın gecikmeli etkilerine ilişkin belirsizlikle birlikte uzun bir yol kat etti.

Son dönemde piyasalar farklı bir faiz patikasını fiyatlıyor. Bu, enflasyonun daha hızlı düşeceğine dair farklı bir tahmini yansıtıyor gibi görünüyor.

Veriler şu ana kadar Komite’nin enflasyonu düşürmenin zaman alacağı görüşünü destekliyor.

Piyasanın faiz için yol haritası tahminleri Fed’in tahmininden farklı.

Politika kısıtlayıcı ve sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinden endişe duyuyoruz.

Amaç yeterince kısıtlayıcı bir politika duruşuna ulaşmak, ne kadar daha sıkılaştırmanın uygun olabileceği konusunda herhangi bir karar vermedim.

Fed “yakın zamana kadar” daha fazla sıkılaştırma bekliyordu

Fed paneli sona erdi

Fed Faiz Artıracak Mı?

Powell tarafından bugün yapılan açıklamalar hafta boyunca üyelerin şahin duruşundan son derece farklıydı. Kesin olmamakla birlikte Haziran ayında faiz artışı yapılmayacak gibi görünüyor. Bu da kripto paraların Hong Kong gelişmesinin de desteğiyle önümüzdeki 2 hafta içinde pozitif fiyatlamaya başlaması ihtimalini akla getiriyor.

Fed Başkanı son bankacılık krizinin onları daha fazla sıkılaşma ihtiyacından kurtardığını söyledi ki bu konuşmanın en önemli bölümüydü. Şimdi sırada faiz tavanının resmen ilanı ve indirimlerin başlaması kaldı.