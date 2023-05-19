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Bugün 18:00’da konuşan Fed Başkanı Powell kripto paraların da hareketlenmesine neden oldu. Ayın en önemli gelişmelerinden biriydi. Enflasyon düşüyor ve son gelen verilerin ardından Fed Başkanının yapacağı açıklamalar önem arz ediyordu. Peki bundan sonra ne olacak?

Haziran Fed Faiz Kararı

Son gelen veriler ve Powell açıklamalarının ardından %80 ihtimalle Haziran toplantısında faiz artırımı yapılmayacak. 14 Haziran tarihinde yapılacak Haziran Fed toplantısı dönüm noktası olabilir. Son 1 yılda agresif biçimde faizleri artıran Fed önden yüklemeli faiz artışlarıyla enflasyonu düşürmeyi başardı. Şimdi sırada %2 hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını yeterince sıkı seviyede tutmak var.

Daha önce yapılan açıklamalar faiz artırımlarının durması halinde tekrar başlayamayacağı yönündeydi. Bundan dolayı Powell sürekli olarak kesin karar için acele etmediklerinden bahsetti. Şimdiyse bankacılık krizinin de etkisiyle faizleri önceden tahmin ettiklerinden daha düşük seviyede zirveye ulaştırabileceklerinden bahsediyor.

Kripto Paralar Ne Olur?

Haziran ayında faiz artırımı olmazsa artık sonraki toplantılar için beklenecek tek şey indirim sinyali olacak. Geçmiş veriler bize Fed’in faizi tavan noktada 9-12 tutabileceğini söylüyor. Bugüne kadar yapılan 2023 yılında indirim yok açıklamalarını da hesaba katarsak 2024 yılı ilk çeyreğine kadar faizler muhtemelen 5-5,25 seviyesinde kalacak. Kredi koşullarının sıkılaşması Fed’in daha önce dillendirilen 5,75 tavanından aşağı çekti.

Bundan sonraki süreçte kripto paralar için daha pozitif bir ortam görebiliriz. Ancak istihdam ve enflasyon rakamları önümüzdeki dönemde piyasaları yine de dalgalandıracaktır. Yatırımcıların önünde tek bir sorun kaldı. Bugün borç tavanı görüşmeleri durdurulduğu için Bitcoin’in Powell konuşurken aniden düştüğünü gördük. Eğer önümüzdeki hafta 79’uncu kez borç tavanı yükseltilirse bu sorun da aşılmış olacak.

Sonuç olarak kripto para piyasalarını 1 Haziran tarihine yaklaştıkça daha iyi bir ortam bekliyor. Bugün gelen açıklamalar, son veriler yorucu ayı piyasalarının da sonuna gelmek üzere olduğumuzu söylüyor. Elbette şartlar hızla değişebilir ancak bugün hava kripto için güzel.