Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Yüzde 80 Belli Oldu! Haziran Fed Faiz Kararı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Yüzde 80 Belli Oldu! Haziran Fed Faiz Kararı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Özet

  • Haziran ayında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
  • Kripto paralar borç tavanının artırılmasıyla bu gelişmeyi fiyatlayabilir.
19:31
19 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün 18:00’da konuşan Fed Başkanı Powell kripto paraların da hareketlenmesine neden oldu. Ayın en önemli gelişmelerinden biriydi. Enflasyon düşüyor ve son gelen verilerin ardından Fed Başkanının yapacağı açıklamalar önem arz ediyordu. Peki bundan sonra ne olacak?

Haziran Fed Faiz Kararı

Son gelen veriler ve Powell açıklamalarının ardından %80 ihtimalle Haziran toplantısında faiz artırımı yapılmayacak. 14 Haziran tarihinde yapılacak Haziran Fed toplantısı dönüm noktası olabilir. Son 1 yılda agresif biçimde faizleri artıran Fed önden yüklemeli faiz artışlarıyla enflasyonu düşürmeyi başardı. Şimdi sırada %2 hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını yeterince sıkı seviyede tutmak var.

Daha önce yapılan açıklamalar faiz artırımlarının durması halinde tekrar başlayamayacağı yönündeydi. Bundan dolayı Powell sürekli olarak kesin karar için acele etmediklerinden bahsetti. Şimdiyse bankacılık krizinin de etkisiyle faizleri önceden tahmin ettiklerinden daha düşük seviyede zirveye ulaştırabileceklerinden bahsediyor.

Kripto Paralar Ne Olur?

Haziran ayında faiz artırımı olmazsa artık sonraki toplantılar için beklenecek tek şey indirim sinyali olacak. Geçmiş veriler bize Fed’in faizi tavan noktada 9-12 tutabileceğini söylüyor. Bugüne kadar yapılan 2023 yılında indirim yok açıklamalarını da hesaba katarsak 2024 yılı ilk çeyreğine kadar faizler muhtemelen 5-5,25 seviyesinde kalacak. Kredi koşullarının sıkılaşması Fed’in daha önce dillendirilen 5,75 tavanından aşağı çekti.

Bundan sonraki süreçte kripto paralar için daha pozitif bir ortam görebiliriz. Ancak istihdam ve enflasyon rakamları önümüzdeki dönemde piyasaları yine de dalgalandıracaktır. Yatırımcıların önünde tek bir sorun kaldı. Bugün borç tavanı görüşmeleri durdurulduğu için Bitcoin’in Powell konuşurken aniden düştüğünü gördük. Eğer önümüzdeki hafta 79’uncu kez borç tavanı yükseltilirse bu sorun da aşılmış olacak.

Sonuç olarak kripto para piyasalarını 1 Haziran tarihine yaklaştıkça daha iyi bir ortam bekliyor. Bugün gelen açıklamalar, son veriler yorucu ayı piyasalarının da sonuna gelmek üzere olduğumuzu söylüyor. Elbette şartlar hızla değişebilir ancak bugün hava kripto için güzel.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
Son Dakika Janet Yellen Açıklaması! Janet Yellen Haklı Mı? Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?
Son Dakika Janet Yellen Açıklaması! Janet Yellen Haklı Mı? Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023