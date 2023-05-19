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Binance (BNB) kripto sektöründeki en iyi merkezi borsalardan biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Ancak yerel stabilcoin’i olan BUSD aynı hakimiyete eşlik edemedi ve Tether (USDT) ile Circle (USDC) gibi stablecoin’lere ayak uydurmakta zorlandı.

Coin Yakımı Fiyatı Etkiler Mi?

Binance’in yakın zamanda BUSD yakması, stablecoin yarışındaki konumunu iyileştirebilir. Arkham Intelligence’ın verileri, Binance’in 18 Mayıs’ta geri dönüşü olmayan bir adrese aktarım yaparak 700 milyon BUSD yaktığını gösterdi. Ayrıca Mint and Burn adres aracılığıyla 250 milyon USDC yaktılar.

Açıklık getirmek adına, bir Mint and Burn adresi, kripto para sistemlerinde yeni token’lar oluşturmak (minting) ve token’ları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırmak (burning) için kullanılır. Token arzını düzenlemek ve istikrarı korumak için bir mekanizma görevi görür.

Token’ların yakılması, Binance tarafından istikrarı artırmak ve kalan token sahiplerine güven aşılamak için alınan bir önlem olarak görülebilir. Binance, toplam arzı azaltarak enflasyonist baskıları hafifletmeyi ve BUSD ve USDC tokenlarının değerini ve bütünlüğünü korumayı amaçlar.

Ancak, bu token’ların yakılması stablecoin’ler için pek olumlu sonuçlanmadı. Santiment’in verilerine göre, BUSD ve USDC’nin piyasa değeri düşmeye devam ederken, USDT bu sektörde baskın hale geldi.

BUSD stablecoin’inin stablecoin piyasasının zirvesine çıkmak için hala uzun bir yolu olmasına rağmen, Binance protokolü nispeten iyi görünüyordu.

Binance Coin Geleceği

Coingecko’dan alınan verilere göre, geçtiğimiz hafta Binance borsasındaki alım satım faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandı.

Binance borsasındaki alım satım faaliyetlerinin artması, piyasaya olan ilginin ve katılımın arttığını gösteriyor ve bu da işlem ücretleri aracılığıyla Binance’e daha yüksek gelir sağlayabilir.

Ayrıca Binance’in kripto para ticareti için tercih edilen bir platform olarak konumunun güçlendiğini, daha fazla kullanıcı çektiğini ve likiditeyi artırdığını da gösterebilir.

Binance borsasının popülaritesine rağmen, yerel tokenı BNB’nin durumunda sorunlar görülmeye devam etti. Özellikle, BNB’nin fiyatı geçen hafta 342,58 dolardan 309 dolara düştü. Düşen fiyata paralel olarak, işlem gören BNB hacmi de bu dönemde önemli ölçüde düştü.