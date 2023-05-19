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Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden biri ve Binance borsasının gözde kripto parası. Ancak son zamanlarda beklendiği kadar iyi performans gösteremiyor. Bitcoin cephesindeki olumsuzluk altcoinleri de vurdu ve makro ekonomik gelişmeler kripto lehine olsa da piyasalarda beklenen risk iştahı artışı görülmedi. Peki sırada ne var?

BNB Coin Yorumları

Binance (BNB) fiyatı, 8 Mayıs’ta diğer birçok altcoin gibi kritik destek seviyesini kaybetti. Bu hafta BNB’nin fiyatı 310 doların altına gerileyerek Mayıs 2023 kayıplarını %9’a taşıdı. On-chain veriler kripto balinaları satmaya başladıkça yatırımcılardaki olumsuz hissiyatın arttığını gösteriyor. Binance borsasının başarısı veya başarısızlıkları direkt olarak BNB Coin fiyatını da etkiliyor. Kanada’dan çekilmek zorunda kalan borsa BNB yatırımcılarının endişelerini katladı.

İki aydır Binance spot işlem hacmi istikrarlı biçimde düşüyor. Şimdi bu olumsuz eğilimin BNB ağına da yayılıyor olması dikkat çekici. Santiment grafiği, BNB günlük Aktif Adreslerinin 10 Mayıs’tan bu yana azaldığını gösteriyor. 10 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında, 29.609 aktif adresten 24.009 aktif adrese %19 düşüş yaşandı.

BNB Coin Geleceği

Aktif adresler, hacimler, fiyat hepsi düşüyor. Elbette bu sorun BNB Coin özelinde değil, kripto paralarda genel bir likidite sorunu baş göstermeye başladı. Özellikle Mayıs ayı itibariyle dev piyasa yapıcılardan 2’sinin işini küçültmesi bunda fazlasıyla etkili oldu. Olumsuz piyasa duyarlılığına yanıt olarak, BNB ağındaki büyük kurumsal yatırımcılar satış yapıyor.

Aşağıdaki grafik, 10.000 ila 100.000 BNB coin bakiyesine sahip balinaların Mayıs ayının başından bu yana nasıl satış yaptığını gösteriyor.

Son 7 günde aynı balina grubu 160 bin BNB’lik satış daha yaptı. Sığ likiditeyi de hesaba katarsak balina satışları popüler altcoinin 300 dolar altına düşmesini sağlayabilir. MVRV verisi de bu bölgeye düşüş ihtimalinin arttığını teyit ediyor.

Düşüş senaryosunun geçersiz kılınması için boğaların fiyatı 315 dolar üstüne taşıması gerekecek. Bu senaryoda sonraki hedef 325 dolar olacaktır. Şimdilik Bitcoin 27.000 dolar altında kapanışlar yaptığı için bu ihtimal daha zayıf görünüyor.