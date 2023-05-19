Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?

Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?

Özet

  • PEPE ve SUI Coinmarketcap listesinde zirveyi bırakmıyor.
  • PEPE son 30 günde %420 artış gösterdi.
  • SUI son 24 saat içerisinde %3.7 oranında düşüş yaşadı.
20:50
19 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gelişmekte olan kripto endüstrisi, yeni trendlerin ve piyasa hareketlerinin sürekli olarak ortaya çıkmasıyla hızla gelişmekte.

İki Altcoin Fark Yaratıyor

Bilinçli kararlar almak ve güncel kalmak için, en son piyasa hareketleri ve trendleri ile güncel kalmak çok önemli olabilir, bu da veriye dayalı karar vermeye olanak tanır.

CoinMarketCap’in web sitesinde en çok aranan kripto paraları gösteren liste sonuçlarına göre 19 Mayıs Cuma günü itibariyle trend olan ilk 2 kripto para Pepe (PEPE) ve Sui (SUI) oldu.

Bu haftanın başlarında en trend kripto paralara ilişkin yaptığımız önceki analizle karşılaştırıldığında, PEPE ve SUI ilk 3’teki yerlerini korudu ve Pepe hafta başından bu yana her gün platformdaki en popüler kripto para olarak liderliğini sürdürdü.

Pepe (PEPE) Coin Son Durum

Son dönemde sosyal medya platformlarında bir dizi meme coin öne çıktı. Ancak hiçbiri PEPE kadar yatırımcıların dikkatini çekmedi. Pepe the Frog internet meme’inden esinlenen bu kripto para, %5.000.000’luk devasa bir fiyat sıçraması yaşayarak her kripto yatırımcısının gözlerini yukarı dikmesini sağladı.

Yazım saatine göre PEPE, gün içinde %5,60 düşüşle 0,000001497 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta, PEPE’nin fiyatı %17’den fazla arttı ve 5 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolardan %65’in üzerinde düşüş göstermesine rağmen son 30 günde %442 arttı.

Sui (SUI) Coin Fiyatı

SUI, Mysten Labs tarafından geliştirilen bir katman 1 blok zinciri olan Sui ağı ile ilişkili yerel bir token olarak tanımlandı. Token, ağ içerisinde işlemlerin gerçekleştirilmesi, operasyonel ücretlerin karşılanması ve doğrulayıcıların ödüllendirilmesi gibi birçok amaca hizmet etmekte.

Bu yazının yazıldığı sırada SUI, önceki 24 saat içinde %3,7 düşüşle 1,14 dolardan işlem görüyordu. Kripto para birimi haftalık bazda %5,3’ten fazla artış gösterirken, piyasa değeri geçtiğimiz ay %75 değer kaybettikten sonra önemli ölçüde küçüldü.

Bugünkü sonuçlar, meme coin’lerin hafta sonuna doğru kripto topluluğunda büyük ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu kripto token’ların belirli bir ticari ya da ekonomik kullanım alanı olmamasına rağmen, sosyal medya gibi çevrimiçi etkilere karşı son derece hassas olmaları nedeniyle genellikle en trend kripto paralar arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Görünen Köy Kılavuz İstemiyor! Shiba Coin Buna Hazırlanıyor!
Görünen Köy Kılavuz İstemiyor! Shiba Coin Buna Hazırlanıyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Yüzde 80 Belli Oldu! Haziran Fed Faiz Kararı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?
Yüzde 80 Belli Oldu! Haziran Fed Faiz Kararı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023