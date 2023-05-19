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Gelişmekte olan kripto endüstrisi, yeni trendlerin ve piyasa hareketlerinin sürekli olarak ortaya çıkmasıyla hızla gelişmekte.

İki Altcoin Fark Yaratıyor

Bilinçli kararlar almak ve güncel kalmak için, en son piyasa hareketleri ve trendleri ile güncel kalmak çok önemli olabilir, bu da veriye dayalı karar vermeye olanak tanır.

CoinMarketCap’in web sitesinde en çok aranan kripto paraları gösteren liste sonuçlarına göre 19 Mayıs Cuma günü itibariyle trend olan ilk 2 kripto para Pepe (PEPE) ve Sui (SUI) oldu.

Bu haftanın başlarında en trend kripto paralara ilişkin yaptığımız önceki analizle karşılaştırıldığında, PEPE ve SUI ilk 3’teki yerlerini korudu ve Pepe hafta başından bu yana her gün platformdaki en popüler kripto para olarak liderliğini sürdürdü.

Pepe (PEPE) Coin Son Durum

Son dönemde sosyal medya platformlarında bir dizi meme coin öne çıktı. Ancak hiçbiri PEPE kadar yatırımcıların dikkatini çekmedi. Pepe the Frog internet meme’inden esinlenen bu kripto para, %5.000.000’luk devasa bir fiyat sıçraması yaşayarak her kripto yatırımcısının gözlerini yukarı dikmesini sağladı.

Yazım saatine göre PEPE, gün içinde %5,60 düşüşle 0,000001497 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta, PEPE’nin fiyatı %17’den fazla arttı ve 5 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolardan %65’in üzerinde düşüş göstermesine rağmen son 30 günde %442 arttı.

Sui (SUI) Coin Fiyatı

SUI, Mysten Labs tarafından geliştirilen bir katman 1 blok zinciri olan Sui ağı ile ilişkili yerel bir token olarak tanımlandı. Token, ağ içerisinde işlemlerin gerçekleştirilmesi, operasyonel ücretlerin karşılanması ve doğrulayıcıların ödüllendirilmesi gibi birçok amaca hizmet etmekte.

Bu yazının yazıldığı sırada SUI, önceki 24 saat içinde %3,7 düşüşle 1,14 dolardan işlem görüyordu. Kripto para birimi haftalık bazda %5,3’ten fazla artış gösterirken, piyasa değeri geçtiğimiz ay %75 değer kaybettikten sonra önemli ölçüde küçüldü.

Bugünkü sonuçlar, meme coin’lerin hafta sonuna doğru kripto topluluğunda büyük ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu kripto token’ların belirli bir ticari ya da ekonomik kullanım alanı olmamasına rağmen, sosyal medya gibi çevrimiçi etkilere karşı son derece hassas olmaları nedeniyle genellikle en trend kripto paralar arasında yer alıyor.