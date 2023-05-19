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Top Balinalarda! Dogecoin (DOGE) Hedef Fiyat!

Özet

  • DOGE balinaları zıt pozisyonlar alıyor.
  • Fakat birikim yapan balinalar şimdilik baskın görünüyor.
  • DOGE gelecekte 0,1 veya 0,056 dolar fiyat hedefine gidecek.
21:14
19 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE son PEPE Coin coşkusunda ciddi darbe aldı. Kripto para borsalarında azalan hacimle birlikte yatırımcılar meme coin risklerini azaltıyor gibi görünüyor. Öte yandan Elon Musk’ın Twitter için DOGE entegrasyonunu belirsiz süreliğine ertelemesi de fiyatın geleceğini olumsuz etkiliyor.

Dogecoin (DOGE) Balinaları

Dogecoin (DOGE), yatırımcıların dikkatlerini PEPE (PEPE) ve DogeElon Mars (ELON) gibi yeni moda memecoinlere çevirmesiyle meme coin kralı Mayıs ayına negatif başladı. Dogecoin fiyatı, 13 Mayıs’ta son zamanların en düşük seviyesi olan 0,071 dolardan %3’lük bir toparlanmanın ardından yükselişin tersine döndüğüne dair erken işaretler gösteriyor.

DOGE cephesindeki devam eden durgunluk iki kritik balina kohortunun bu hafta DOGE fiyatında karşıt duruşlar sergilemesine bağlanabilir. 13 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında, 10 milyon ila 100 milyon arasında coin tutan Dogecoin Balinaları 860 milyon DOGE sattı. Fakat 100 milyon ila 1 milyar coin tutan balinalar aynı dönemde 1,72 milyar DOGE satın aldı.

Birikim yapan balina grubu şimdilik baskın görünüyor ve satışların iki katı alım yaptıkları için fiyatın kaderi bu grubun elinde.

Dogecoin (DOGE) Hedef Fiyat

PEPE Coin dengeleri değiştiren olaydı. Dogecoin Ağ Değerinin İşlem Hacmine (NVT) oranına baktığımızda güncel fiyat olması gerekenin altında gibi görünüyor. Tipik olarak stratejik yatırımcılar, bir kripto para biriminin piyasa değeri ile temel işlem faaliyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için NVT oranını kullanır. Profesyonel yatırımcılar olması gereken değerin altına düşen altcoinlerde alım eğiliminde olurlar. Eğer 100 milyon ila 1 milyar DOGE tutan balinalar bu motivasyonla alım yapmaya devam ederse yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir.

Boğaların aşması gereken ilk direnç 0,075 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer kritik seviye aşılırsa bir sonraki aşamada 0,1 dolarlık psikolojik direnç bölgesi hedeflenecektir. Fakat kısa vadede 0,066 dolar altı kapanışlar düşüş senaryosunun devreye girmesini sağlayacak. Bu senaryoda DOGE fiyatının 0,056 dolara inmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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