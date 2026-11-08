DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kurucusu Billy Markus, Japonya’da Shiba Inu yoğunluğunu anlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐕 Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, Japonya’da Shiba Inu köpeklerinin yaygın olduğunu yazdı.
  • 📱 Markus’un paylaşımı, Dogecoin’in simgesinin Shiba Inu olmasi nedeniyle kripto topluluğunda ilgi gördü.
  • 🪙 2013’te çıkan $DOGE, 2010’da paylaşılan Kabosu fotoğrafından doğan Doge memesinden ilham aldı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Dogecoin’in kurucu ortaklarından Billy Markus, X hesabında Japonya’daki köpek kültürüne ilişkin esprili bir paylaşım yaptı. Markus, Japonya’da gördüğü köpeklerin yaklaşık yarısının Shiba Inu olduğunu yazdı. İnternette Shibetoshi Nakamoto adıyla da bilinen Markus’un paylaşımı, Dogecoin’in doğrudan bu köpek cinsinden ilham alması nedeniyle kripto para dünyasında ayrıca ilgi gördü.

İçindekiler
1 Shiba Inu ile Dogecoin arasındaki bağ
2 Kabosu’nun internet kültüründeki yeri
3 Şaka olarak başlayan proje büyüdü

Shiba Inu ile Dogecoin arasındaki bağ

Markus’un değerlendirmesi, Japonya ziyareti sırasında yaptığı kişisel gözleme dayanıyor. Shiba Inu, Japonya’nın en bilinen yerli köpek ırklarından biri olmaya devam ediyor. Dogecoin de görsel kimliğini ve çıkış noktasını bu cins üzerinden şekillendirdiği için paylaşım, yalnızca kültürel bir not olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdı.

“Japonya’da gördüğüm köpeklerin yaklaşık yüzde 50’si Shiba Inu gibi duruyor” diyen Billy Markus, paylaşımını hafif ve esprili bir dille yaptı.

Dogecoin, 6 Aralık 2013’te piyasaya sürüldü. Proje, internetin en tanınmış görsellerinden biri haline gelen Doge memesinden esinlendi. Bu meme, renkli yazılarla desteklenen ve köpeğin iç sesi gibi kurgulanan kısa ifadelerle öne çıktı. Zamanla yalnızca bir internet şakası olmaktan çıkıp geniş bir dijital kültür alanına yayıldı.

Kabosu’nun internet kültüründeki yeri

Memenin temelinde, Kabosu adlı Japon dişi Shiba Inu’nun 2010 tarihli bir fotoğrafı yer aldı. Kabosu, Japon öğretmen Atsuko Sato tarafından 2008’de bir hayvan barınağından sahiplenilmişti. Sato’nun evde çektiği ve blogunda paylaştığı fotoğraf, daha sonra çevrim içi forumlarda hızla yayıldı ve internet kültürünün en tanınan görsellerinden birine dönüştü. Atsuko Sato, Japonya’da öğretmenlik yapan ve Kabosu’nun dünya çapında tanınmasında dolaylı rol oynayan isim olarak biliniyor.

Kabosu’nun kanepe üzerinde patilerini çaprazladığı fotoğraf, kısa sürede bloglardan forumlara taşındı ve Doge akımının temel görseli haline geldi.

Kabosu’nun ifadesi, bozuk dil bilgisiyle yazılmış kısa ve renkli metinlerle birlikte kullanıldı; bu format internet mizahında yeni bir dönemin simgelerinden biri sayıldı. Ardından bu görsel dil, Dogecoin başta olmak üzere köpek temalı dijital varlıkların ortaya çıkışında etkili oldu. Daha sonra piyasaya çıkan Shiba Inu gibi tokenlar da aynı kültürel dalgadan beslendi.

Şaka olarak başlayan proje büyüdü

Dogecoin, Billy Markus ile Jackson Palmer tarafından başlangıçta bir şaka projesi olarak geliştirildi. Buna karşın proje zamanla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre Dogecoin, 11,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 12. kripto para konumunda bulunuyor.

Doge memesinin yüzü olan Kabosu, Mayıs 2024’te, internet dünyasında 14 yıl süren ününün ardından hayatını kaybetti. Kabosu’nun ölümü, hem internet kültürü hem de kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırmıştı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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