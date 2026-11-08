Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı

Ripple mühendislik direktörü Viijay Khanna, XRP Ledger için 2027 yılında devreye alınması planlanan kapsamlı performans iyileştirmelerini doğruladı. Açıklama, ağın saniyede yaklaşık 1.500 işlem kapasitesi üzerinden yürüyen tartışmaların ortasında geldi. Bazı eleştiriler, bu seviyeyi Visa’nın günlük işlem yüküyle karşılaştırarak XRPL’nin eski ödeme sistemlerinin bir kopyası gibi kaldığını savunuyordu.

TPS tartışmasında yeni yaklaşım

Khanna, 2027 için büyük performans geliştirmelerinin hazırlandığını söyledi. Ripple mühendislik ekibi, işlem kapasitesini yalnızca TPS rakamı üzerinden değerlendiren yaklaşımın geride kaldığını düşünüyor. Buna göre temel katmanın doğrudan milyonlarca küçük işlemi taşıması gerekmiyor. Perakende ölçekte yoğun mikro işlem trafiğinin Dassie ve Interledger gibi ikinci katman çözümlerine kaydırılması, ana ağın ise banka ve kurumlara ait yüksek tutarlı fon akışlarını taşımasına imkan verebilir.

Viijay Khanna, 2027 için büyük performans iyileştirmeleri planladıklarını açıklarken, temel katmanın odağının yüksek hacimli kurumsal kullanım olacağını ortaya koydu.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. XRP Ledger ise açık kaynaklı bir ağ yapısına sahip ve özellikle ödeme, varlık transferi ve kurumsal kullanım senaryolarında öne çıkıyor.

Son güncelleme bellek kullanımını düşürdü

Bu dönüşümün ilk adımlarından biri, bu ay yayımlanan xrpld 3.3.0 sürümü oldu. Güncelleme, düğümlerin RAM kullanımını yüzde 13 ile yüzde 23 arasında azalttı. Teknik incelemeler, sorunun doğrudan kod hatalarından değil, sistemin bellek ayırma mekanizmasından kaynaklandığını gösterdi. Önbellek temizlendikten sonra sunucu kaynaklarının gereksiz biçimde tutulması, altyapı maliyetlerini artırıyordu. Düzeltmenin ardından doğrulayıcıların işletim giderlerinde belirgin düşüş sağlanabileceği belirtiliyor.

Ağın mevcut çalışma ortamını daha da iyileştirmek için 4 Kasım’da fixCleanup paketi de devreye alındı. Bu adımın, kaynak kullanımını daha verimli hale getirmesi ve ağın yoğun dönemlerde daha istikrarlı çalışmasına katkı sunması bekleniyor.

Kurumsal kullanım için kapsamlı yol haritası

Khanna’nın açıklaması yalnızca eleştirilere yanıt niteliği taşımıyor. Bu mesaj, ekosistemin ticari bankalar ve kurumsal finans kuruluşları için yeniden şekillendirildiğine işaret ediyor. Ripple Başkanı Monica Long daha önce şirket müşterilerinin ödemelerinin önemli bir bölümünü doğrudan XRP Ledger üzerinden yönlendirme planını duyurmuştu. Sınır ötesi para transferlerinin de yeni kredi altyapısıyla bağlantılı hale gelmesi öngörülüyor.

2027 yol haritası, XRP Ledger’ın yalnızca ödeme ağı olarak değil, tokenleştirilmiş varlıklar ve bankalar arası kredi işlemleri için de temel altyapı haline getirilmesinin hedeflendiğini gösteriyor.

XRP Ledger Foundation tarafından paylaşılan 2027 yol haritasında 24 kapsamlı değişiklik yer alıyor. Bu çalışmalar için 5.774 milyon dolarlık geliştirme ve denetim bütçesi ayrıldı. Planlar arasında WebAssembly tabanlı yerel akıllı sözleşmeler, kredi havuzları, opsiyonlar ve tokenleştirilmiş varlıklarla teminatlandırılmış bankalar arası repo piyasaları bulunuyor. Ağın yerel merkeziyetsiz borsasında yol bulma işlemlerinin yüksek CPU talebi yaratması da üzerinde çalışılan başlıklardan biri oldu.

Mini sözlük: WebAssembly, farklı programlama dilleriyle yazılan kodların yüksek verimle çalıştırılmasını sağlayan taşınabilir bir yürütme standardıdır. XLS ise XRP Ledger’daki teknik değişiklik önerilerini ifade eden teklif yapısını tanımlar.

Bu yeniden yapılanma, gelecekte oluşabilecek kurumsal işlem yoğunluğuna karşı önleyici bir hazırlık olarak görülüyor. Ripple ekosisteminde çalışan geliştiriciler, yapay zeka destekli test ve kod optimizasyon araçlarından yararlanarak altyapıyı yeniden düzenliyor. Amaç, RLUSD ile yapılacak işlemler, tokenleştirilmiş hisse senedi alım satımı ve bankalar arası kredi akışlarının deneme aşamasından çıkıp günlük kullanıma dönüşmesi halinde ağın bunu karşılayabilmesi.