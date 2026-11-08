RIPPLE (XRP)

Analist, XRP için 2027’ye uzanan 1.043 dolarlık hedef öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analist, Temmuz 2025'te 3,66 doları gören $XRP için 2027'ye uzanan 1.043 dolarlık senaryo paylaştı.
  • 📈 Dark Defender, 1,13 dolardaki düzeltmenin tamamlandığını ve sıradaki büyük hareketin üçüncü dalga olabileceğini savundu.
  • 🧭 Hedefler 30,30 dolar, 117,09 dolar, 333,11 dolar ve 1.043,60 dolar seviyelerindeki Fibonacci uzatmalarına dayandırıldı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

XRP, Temmuz 2025’te 3,66 dolara yaklaşarak yeni zirvesini gördü. Kripto para analisti Dark Defender ise bu yükselişin daha geniş bir yapının ilk adımı olduğunu savunuyor. Analistin haftalık XRP/USD grafiğine dayandırdığı Elliott Dalga analizi, fiyatın uzun vadede 333 dolar ve ardından 1.043 dolar seviyesine uzanabileceği bir senaryo ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Hedeflerin dayandığı dalga yapısı
2 Fibonacci seviyeleri ve uzun vadeli yol haritası
3 2027 vurgusu ve sonraki aşama

Hedeflerin dayandığı dalga yapısı

Dark Defender, XRP’nin yaklaşık 0,30 dolardan 3,66 dolara uzanan hareketini, Grand Wave 3 içinde yer alan birinci alt dalga olarak değerlendiriyor. Buna göre daha sonra 1,13 dolara kadar yaşanan geri çekilme, ikinci alt dalganın tamamlandığı alanı oluşturdu. Analist, bu düzeltmenin ardından daha güçlü bir yükseliş evresinin başlayabileceğini öne sürüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde geliştiğini savunan teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci uzatma seviyeleri ise bu dalga yapılarında olası hedef bölgelerini hesaplamak için kullanılan oranlardır.

Bu senaryoda üçüncü alt dalga için 74 ile 117 dolar aralığı öne çıkıyor. Grafikte 74,39 dolar seviyesi yüzde 141,4 Fibonacci uzatmasına, 117,09 dolar seviyesi ise yüzde 261,8 uzatmaya karşılık geliyor. Ardından gelecek dördüncü alt dalgada bir düzeltme beklenirken, beşinci alt dalgada 333,11 dolara uzanan yeni bir hareket ihtimali dile getiriliyor.

XRP’nin 30 sent bölgesinden 3,66 dolara uzanan hareketinin Grand Wave 3’ün yalnızca ilk adımı olduğunu belirten Dark Defender, şimdi piyasanın ömürlük en büyük dalgasının eşiğinde bulunduğunu savunuyor.

Fibonacci seviyeleri ve uzun vadeli yol haritası

Analistin paylaştığı haritada her hedef belirli bir Fibonacci seviyesine bağlanıyor. Buna göre yüzde 200 uzatma 30,30 dolarda, yüzde 261,8 uzatma 117,09 dolarda, makro ölçekte yüzde 161,8 uzatma ise 333,11 dolarda yer alıyor. En iddialı hedef olan 1.043,60 dolar da daha büyük dereceli dalga yapısında yüzde 361,8 uzatma seviyesine denk geliyor.

SeviyeFibonacci oranıHedef fiyat
Ara hedef%20030,30 dolar
Ara hedef%261,8117,09 dolar
Ana hedef%161,8 makro333,11 dolar
Uzun vadeli hedef%361,81.043,60 dolar

Dark Defender, mevcut görünümün yıllardır savunduğu uzun vadeli tezin devamı niteliğinde olduğunu ifade ediyor. Analist, son zirvenin daha büyük yapının temelini oluşturduğunu ve 1,13 dolardaki dip seviyenin sonraki aşamalar için kalkış noktası sayıldığını düşünüyor.

2027 vurgusu ve sonraki aşama

Daha büyük dereceli sayımda Wave 3 hedefi 1.043 dolar olarak gösteriliyor ve bu yapının 2027 içinde tamamlanabileceği öngörülüyor. Analize göre 2025 boyunca ve 2026’ya uzanan A B C düzeltme yapısı 1,13 dolar civarında sona erdi. Uzun süren yatay seyrin ardından bu bölge, yeni döngünün başlangıcı olarak ele alınıyor.

Analist, haftalık grafiği 1,13 dolardan 333 dolar ve 1.000 dolar bölgesine kadar adım adım incelediğini, tam dizilimin ise şimdiden işlemeye başladığını aktarıyor.

Analizde bir sonraki aşama olarak üçüncü alt dalga öne çıkarılıyor. Elliott Dalga yaklaşımında üçüncü dalgalar genellikle dizinin en güçlü fiyat hareketlerini barındırdığı için, Dark Defender’ın senaryosunda asıl ivmenin bu bölümde oluşması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı

Hyblock Capital CEO’su altcoin sezonunun geri dönmesini beklemiyor

XRP Ledger tartışmasında işlem kapasitesi yeniden gündeme geldi

Reddit’teki iddia, XRP için aralık sonunda 500 dolar öngörüyor

Analist, $XRP için 0,90 dolar olasılığına karşı uyardı

XRP Ledger kredi geri ödemelerinde yuvarlama kuralını güncelleyecek

Ripple, RLUSD ile XRP’yi işinin merkezinde tuttuğunu açıkladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı
RIPPLE (XRP)
Dogecoin kurucusu Billy Markus, Japonya’da Shiba Inu yoğunluğunu anlattı
DOGECOIN (DOGE)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?