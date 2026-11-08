Analist, XRP için 2027’ye uzanan 1.043 dolarlık hedef öngörüyor

XRP, Temmuz 2025’te 3,66 dolara yaklaşarak yeni zirvesini gördü. Kripto para analisti Dark Defender ise bu yükselişin daha geniş bir yapının ilk adımı olduğunu savunuyor. Analistin haftalık XRP/USD grafiğine dayandırdığı Elliott Dalga analizi, fiyatın uzun vadede 333 dolar ve ardından 1.043 dolar seviyesine uzanabileceği bir senaryo ortaya koyuyor.

Hedeflerin dayandığı dalga yapısı

Dark Defender, XRP’nin yaklaşık 0,30 dolardan 3,66 dolara uzanan hareketini, Grand Wave 3 içinde yer alan birinci alt dalga olarak değerlendiriyor. Buna göre daha sonra 1,13 dolara kadar yaşanan geri çekilme, ikinci alt dalganın tamamlandığı alanı oluşturdu. Analist, bu düzeltmenin ardından daha güçlü bir yükseliş evresinin başlayabileceğini öne sürüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde geliştiğini savunan teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci uzatma seviyeleri ise bu dalga yapılarında olası hedef bölgelerini hesaplamak için kullanılan oranlardır.

Bu senaryoda üçüncü alt dalga için 74 ile 117 dolar aralığı öne çıkıyor. Grafikte 74,39 dolar seviyesi yüzde 141,4 Fibonacci uzatmasına, 117,09 dolar seviyesi ise yüzde 261,8 uzatmaya karşılık geliyor. Ardından gelecek dördüncü alt dalgada bir düzeltme beklenirken, beşinci alt dalgada 333,11 dolara uzanan yeni bir hareket ihtimali dile getiriliyor.

XRP’nin 30 sent bölgesinden 3,66 dolara uzanan hareketinin Grand Wave 3’ün yalnızca ilk adımı olduğunu belirten Dark Defender, şimdi piyasanın ömürlük en büyük dalgasının eşiğinde bulunduğunu savunuyor.

Fibonacci seviyeleri ve uzun vadeli yol haritası

Analistin paylaştığı haritada her hedef belirli bir Fibonacci seviyesine bağlanıyor. Buna göre yüzde 200 uzatma 30,30 dolarda, yüzde 261,8 uzatma 117,09 dolarda, makro ölçekte yüzde 161,8 uzatma ise 333,11 dolarda yer alıyor. En iddialı hedef olan 1.043,60 dolar da daha büyük dereceli dalga yapısında yüzde 361,8 uzatma seviyesine denk geliyor.

Seviye Fibonacci oranı Hedef fiyat Ara hedef %200 30,30 dolar Ara hedef %261,8 117,09 dolar Ana hedef %161,8 makro 333,11 dolar Uzun vadeli hedef %361,8 1.043,60 dolar

Dark Defender, mevcut görünümün yıllardır savunduğu uzun vadeli tezin devamı niteliğinde olduğunu ifade ediyor. Analist, son zirvenin daha büyük yapının temelini oluşturduğunu ve 1,13 dolardaki dip seviyenin sonraki aşamalar için kalkış noktası sayıldığını düşünüyor.

2027 vurgusu ve sonraki aşama

Daha büyük dereceli sayımda Wave 3 hedefi 1.043 dolar olarak gösteriliyor ve bu yapının 2027 içinde tamamlanabileceği öngörülüyor. Analize göre 2025 boyunca ve 2026’ya uzanan A B C düzeltme yapısı 1,13 dolar civarında sona erdi. Uzun süren yatay seyrin ardından bu bölge, yeni döngünün başlangıcı olarak ele alınıyor.

Analist, haftalık grafiği 1,13 dolardan 333 dolar ve 1.000 dolar bölgesine kadar adım adım incelediğini, tam dizilimin ise şimdiden işlemeye başladığını aktarıyor.

Analizde bir sonraki aşama olarak üçüncü alt dalga öne çıkarılıyor. Elliott Dalga yaklaşımında üçüncü dalgalar genellikle dizinin en güçlü fiyat hareketlerini barındırdığı için, Dark Defender’ın senaryosunda asıl ivmenin bu bölümde oluşması bekleniyor.