Hyblock Capital CEO’su altcoin sezonunun geri dönmesini beklemiyor

Kripto piyasasında uzun süredir beklenen altcoin sezonunun bu döngüde ortaya çıkmayabileceği yönünde yeni bir değerlendirme geldi. Hyblock Capital CEO’su ve kurucu ortağı Shubh Varma, XRP’nin 5 dolara ve DOGE’un 1 dolara taşınacağı geniş çaplı bir altcoin rallisinin yakın görünmediğini söyledi. Hyblock Capital, piyasa verileri ve işlem davranışları üzerine analizler yapan bir kripto araştırma şirketi olarak biliniyor.

Veriye dayalı değerlendirme

Varma, bu görüşünü piyasa hissiyatından çok veriye dayandırdı. Ona göre altcoin sezonu, çok sayıda alternatif kripto paranın belirli bir süre boyunca Bitcoin’den daha iyi performans göstermesiyle tanımlanıyor. İzlenen 100 altcoinin yaklaşık yüzde 75’inin Bitcoin’i geride bırakması halinde bunun altcoin sezonu olarak kabul edilebileceğini ifade etti.

Shubh Varma, 100 altcoinin izlendiği bir tabloda bunların yaklaşık yüzde 75’inin Bitcoin’i uzun süre geride bırakması halinde altcoin sezonundan söz edilebileceğini belirtiyor.

Varma’ya göre bu ölçüte bakıldığında son bir buçuk ila iki yıldır belirgin bir altcoin sezonu görülmedi. Bitcoin fiyatındaki son yükselişlere rağmen benzer bir yayılım oluşmadı. Varma, bunu geçici bir duraksama değil, piyasanın yapısındaki değişimin işareti olarak değerlendiriyor.

Sermaye artık daha fazla seçeneğe dağılıyor

Varma’nın temel tezi, piyasaya giren sermayenin artık geçmişe kıyasla çok daha fazla alana yönelmesi. Önceki döngülerde kripto platformlarındaki ürün yelpazesi daha sınırlıydı. Bu nedenle yükseliş dönemlerinde para, nispeten dar bir altcoin grubuna kayma eğilimi gösteriyordu.

Bugün ise aynı platformlarda gerçek dünya varlıklarına dayalı ürünler ile yapay zeka bağlantılı araçlar da yer alıyor. Bu durum, yatırımcı sermayesi için altcoinlerle doğrudan rekabet yarattı. Varma, geçmişte Bitcoin’deki kazançların zamanla daha küçük kripto paralara akma eğiliminin artık aynı biçimde işlemediğini savunuyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu başlık altında tahvil, fon veya emtia benzeri geleneksel varlıkların dijitalleştirilmiş sürümleri yer alabilir.

Geniş ralli beklentisi zayıflıyor

Varma, altcoinlerin topluca çökeceğini söylemedi. Ancak XRP için 5 dolar ve DOGE için 1 dolar gibi hedeflerin dayandığı klasik altcoin sezonu senaryosuna mesafeli yaklaştı. Piyasada başka alanlara yönelen yoğun talep bulunduğunu, bu nedenle eski döngülerdeki kadar güçlü ve yaygın bir sermaye rotasyonunun beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Varma, piyasada artık çok daha fazla talep alanı bulunduğunu, bu nedenle XRP için 5 dolar ve DOGE için 1 dolar senaryolarının dayandığı klasik altcoin sezonunu kişisel olarak beklemediğini aktarıyor.

Eski döngü modeli sorgulanıyor

Bu değerlendirme, 2020 ve 2021 dönemindeki döngü modelini temel alan yatırımcılar açısından önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Varma’ya göre piyasanın yapısı değiştiği için Bitcoin hakimiyetinin zayıflamasının otomatik olarak geniş tabanlı bir altcoin yükselişi getireceği varsayımı eski gücünü kaybetti.

Böylece tartışmanın odağı, yalnızca altcoinlerin güçlü ya da zayıf olması olmaktan çıkıyor. Asıl mesele, aynı borsalarda yatırımcının önüne çıkan ürün çeşitliliğinin artması ve sermayenin artık yerleşik altcoinler dışında da çok sayıda alternatif bulabilmesi olarak öne sürülüyor.