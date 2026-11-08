Binance, HYPE ve APT çekim işlemlerini yeniden açtı

Binance, Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE ile Aptos ağına ait APT için çekim işlemlerini yeniden başlattı. Borsanın kurucu ortaklarından ve Başkanı Yi He, kararın denetim sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını açıkladı. Böylece kullanıcılar, daha önce durdurulan iki varlıkta yeniden transfer yapabilir hale geldi.

Denetim sonrası yeniden açıldı

Çekimlerin yeniden devreye alınması, özellikle HYPE sahipleri açısından dikkatle izleniyordu. Diğer bazı varlıklarda işlemler daha önce açılmışken, Hyperliquid topluluğu HYPE için daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu gecikme, topluluk içinde rahatsızlık yarattı ve bazı kullanıcılar kararı rekabet kaynaklı bir tercih olarak değerlendirdi.

Yi He, HYPE ve APT çekimlerinin denetimlerin tamamlanmasının ardından yeniden açıldığını duyurdu.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan platformlar arasında yer alıyor. Bu nedenle HYPE üzerindeki kısıtlamalar, yalnızca teknik bir karar olarak değil, Binance ile Hyperliquid arasındaki daha geniş rekabetin bir parçası olarak da yorumlandı.

Saldırı sonrası güvenlik adımları

Süreç, Binance’in sıcak cüzdanlarını hedef alan büyük ölçekli siber saldırının ardından başladı. FBI ve Chainalysis verilerine göre Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubu, yaklaşık 20 dakika içinde 6,3 milyar dolar değerinde varlığı cüzdanlardan çıkardı. Binance, saldırının ardından Tether ve Circle desteğiyle 3 milyar doları engellediğini, kullanıcı varlıklarının tamamının SAFU fonu kapsamında karşılanacağını bildirdi.

Borsa daha sonra Solana ve Ethereum ağlarında kapsamlı denetimler yürüttü. 1 Kasım itibarıyla bazı tokenlerde çekimlerin kademeli biçimde yeniden açılması başladı. HYPE ise bu süreçte en son sırada yer aldı.

Gerilim 2025’ten bu yana sürüyor

İki taraf arasındaki gerilim yeni değil. Hyperliquid kurucusu Jeff Yan, 10 Ekim 2025’te kripto piyasasında yaklaşık 40 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye edildiği olayın ardından Binance’i tasfiye verilerini düşük göstermekle suçlamıştı. Binance daha sonra HYPE tokenin spot listelemesini 24 Eylül 2026’ya kadar erteledi ve varlığa yüksek riskli projelerde kullanılan Seed Tag etiketi ekledi.

Changpeng Zhao, güçlü merkeziyetsiz borsaların sektörün toplam hacmini büyüttüğünü savundu ve suçlamaları kabul etmedi.

Gecikmenin teknik yönü de bulunuyor. HYPE, standart EVM ya da Solana tabanlı bir yapı yerine kendi Katman 1 altyapısı olan HyperEVM üzerinde çalışıyor.

Mini sözlük: HyperEVM, Hyperliquid’in kendi Katman 1 mimarisi üzerinde çalışan ve Ethereum uyumlu uygulamaları desteklemeyi amaçlayan özel bir yürütme ortamıdır. Standart EVM altyapılarından farklı bir yapı kullandığı için denetim ve güvenlik incelemeleri daha uzun sürebilir.

Özel blokzincir mimarisine sahip ağlarda, büyük bir saldırının ardından denetimlerin daha uzun sürmesi olağan görülüyor. Buna rağmen HYPE çekimlerinin geç açılması, güvenlik tedbirinden çok kurumsal bir karşılık olarak okundu. Son adım ise Binance’in müşteri yükümlülüklerini piyasa rekabetinin önünde tuttuğu mesajı olarak değerlendirildi.