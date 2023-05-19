Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar dünya genelinde yayılıyor ve düşmanları kadar dostlarının da sayısı her geçen gün artıyor. Güney Kore seçimlerinde ve Mayıs ayında ABD seçimleri için kripto paraların son derece kritik bir konu olacağından bahsetmiştik. Eğer birikiminizin önemli bir bölümü kripto paralarsa seçeceğini adayların bu konudaki görüşleri yöneliminizi değiştirebilir.

Seçimlere Kripto Para Bağışı

ABD’li Demokratlar FTX çöküşünün halkta ciddi kayıplar doğurduğu varsayımıyla “onunla hesaplaşmaya” çalışıyor. Öte yandan Cumhuriyetçiler olaya daha objektif bakıyor ve iktidardaki Biden’ın tersi yöne hareket ediyor. Bu yüzden Biden onları kripto para dostu ve ABD düşmanı (imasıyla) ilan etti.

Fakat bir sorun var. Biden’ın parti içindeki en büyük rakibi olarak görülen Robert F. Kennedy Jr bugün harika bir duyuru yaptı. Miami Bitcoin 2023’e katılan aday Bitcoin ile kampanya bağışı alacağını açıkladı. Bu son derece mantıklı bir adım. Kripto dostu bir ABD başkanı için çok fazla yatırımcı elini parmaklarını kripto cüzdanına götürebilir.

ABD Seçimlerine Kripto Damga Vuracak

Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy Jr Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Bitcoin ile kampanya bağışlarını kabul eden ilk başkan adayı olacak. Ona göre Bitcoin “demokrasi ve özgürlüğün sembolü” ve desteklenmesi gerekiyor. Kısa süre önce yaptığı konuşmasında tam olarak şunları söyledi;

“Bugün dünyaya Bitcoin’in gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini gösteriyoruz. Bu odadaki neredeyse herkes Bitcoin ile demokrasi ve özgürlük arasındaki bağlantının farkında. Özgürlük ve demokrasiye duyduğumuz derin ihtiyacın derin temsili ve bu yeniliğin bu erdemleri garanti altına alma vaadi nedeniyle tutkulular.”

Aynı isim Mayıs başında yaptığı paylaşımda “kripto teknolojilerinin büyük bir inovasyon kaynağı” olduğunu söyleyerek açık desteğini ifade etmişti.

Son çalışmalar özellikle ABD’deki genç seçmenin önemli bir bölümünün (%17) aktif kripto para yatırımcısı olduğunu gösteriyor. Bu insanların çoğu kripto paraları teknolojisi sayesinde değil kolay para kazanmak için satın alıyor. Tıpkı dünyadaki geri kalan yatırımcıların çoğu gibi. Eğer böyle olmasaydı 10 Mart ABD bankacılık krizi sırasında kripto kısa süreli bir çöküş yaşarken insanlar Twitter’dan Bitcoin ve diğerlerine son boğada piyasaya geri dönmemek üzere veda edeceklerini söyleyerek lanet okumazdı. Üstelik bunu iyi günlerde kripto paraların teknolojisinden ağzının suyu akarak bahseden popüler isimlerin çoğu yaptı.

Konumuza dönecek olursak kripto paralar seçmen yönelimi konusunda önemli olabilir. İnsanlar kazanç için birikimlerini bu alana kaydırıyor ve kriptoyu destekleyecek bir ABD başkanı bu piyasada yatırımı olan biri için güzel bir rüya.