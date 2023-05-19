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Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!

Özet

  • Bitcoin, Fed baskısı altında işlem görürken yatırımcıların yön arayışı devam ediyor.
  • Kripto para analisti "Carl from the Moon", Bitcoin'de karar anının yaklaştığını söyledi.
  • Analist, BTC'nin ya 29 bin dolara yükselmesini ya da 25 bin dolara düşmesini bekliyor.
22:35
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

“Carl from the Moon” takma adını kullanan bir kripto para analisti, Bitcoin grafiğinde fiyatın 25 bin dolara düşmesine ya da 29 bin dolara yükselmesine neden olabilecek önemli bir formasyonun oluştuğuna dikkat çekerek en büyük kripto para için karar anının yaklaştığına dikkat çekti.

Bitcoin Ya 29 Bin Dolara Ya da 25 Bin Dolara Koşacak

Kripto para analisti Carl from the Moon, Bitcoin grafiğinde yakında yukarı ya da aşağı yönde kırılım olabileceğini belirterek bir simetrik üçgen formasyonunun oluştuğunu söyledi.

Simetrik üçgen formasyonu, fiyat yatay hareket ettiğinde ortaya çıkan bir akümülasyon grafiği formasyonudur. Fiyat, biri yükselen ve biri düşen olmak üzere birbirine simetrik iki trend çizgisinin arasında hareket ederek nihayetinde düşen ya da yükselen trend çizgisinden birisinin üzerinde kırılım yaparak harekete geçer. Kırılım genellikle hacimli olur. Trader’lar formasyonda olacak kırılımı bekleyerek kırılımla birlikte long ya da short pozisyon alırlar.

Kripto para analistinin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, oluşan grafik formasyonunda yukarı yönde kırılımda hedef seviyenin 29 bin dolar, aşağı yönde kırılımda ise hedef seviyenin 25 bin dolar olduğu görülüyor.

Kripto Para Piyasası Fed Baskısı Altında

Haftanın sonuna yaklaşılırken kripto para piyasasındaki riskten kaçınma devam ediyor. En büyük kripto para gün boyunca kırmızı bölgede işlem görürken, yatırımcılar 18 Mayıs’ta diğer Fed yetkililerinin yaptığı şahin açıklamaların ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün saat 18.00’da başlayan ve yaklaşık 50 dakika süren konuşmasından ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları aradı.

18 Mayıs’ta yaşanan düşüşün ardından Bitcoin fiyatı gün boyunca 27 bin dolar civarında hareket etti. Yatırımcıların risk iştahı, Fed’in önümüzdeki ay faizi 25 baz puan daha artırma ihtimalinin oluşmasının ardından bir miktar kaçtı.

Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada bir önceki güne göre yüzde 1,22 düşüşle 26 bin 857 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ve kripto para piyasasında Mayıs ayının başında Fed’in Haziran’dan itibaren likiditeyi sıkılaştırma döngüsünü durduracağı ve yılın ilerleyen dönemlerinde faizi indirmeye başlayacağı öngörülerek pozisyon alınıyordu. Son göstergeler ve Fed yetkililerinin yaptığı şahin açıklamalar bu olumlu tabloyu bozmuş oldu.

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