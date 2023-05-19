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AVAX Daily geçtiğimiz günlerde Avalanche’ın (AVAX) haftalık alt ağ durumunu yayınladı ve ilginç bir gelişmeyi vurguladı. Rapora göre, Avalanche’ın günlük aktif kullanıcıları son birkaç gün içinde önemli ölçüde arttı.

Bununla birlikte, aktif adresler dışında, token’ın temel ölçütleri düşmüş gibi görünüyordu.

Avalanche’ın (AVAX) Alt Ağ Performansı

Tweet’e göre, AVAX’ın günlük aktif adreslerinde keskin bir artış görüldü. Bu da blok zincirinin benimsenmesinin arttığını gösterdiği için olumlu olarak düşünülebilir. Ek olarak, toplam Avalanche alt ağ sayısı 59’a ulaşırken, doğrulayıcı sayısı 1281 oldu.

Token, son yedi gün içinde 14 milyonun üzerinde işlem de gerçekleştirdi. İşlemler sayesinde Avalanche’ın geçen haftaki gaz kullanımı 6,39 trilyona ulaştı.

AVAX Coin Geleceği

Sadece günlük aktif adresler açısından değil, stake etme de büyüme kaydetti. Bu yazının yazıldığı sırada, AVAX’ın staking piyasa değeri 3.735.172.558 dolardı ve Staking Rewards’a göre staking oranı %59’du.

Bununla birlikte, Avalanche birkaç alanda da düşüşe tanık olduğu için her şey mükemmel değildi. Örneğin, Artemis’in grafiği AVAX’ın TVL’sinin geçen ay keskin bir düşüş gösterdiğine işaret etti.

TVL’deki düşüş, DeFi protokollerine yatırılan kripto varlıklarının genel değerinin düştüğü anlamına geliyor olabilir. Benzer bir düşüş eğilimi Avalanche’ın DEX hacmi açısından da kaydedildi.

Avax Performansı İyi Görünüyor

TVL ve DEX hacimleri düşmesine rağmen, Avalanche’ın geliştirme faaliyeti keskin bir artış gösterdi. Bu durum, kullanıcıların işlemler, varlıklar, UTXO’lar, bloklar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm X-Chain faaliyetlerini analiz etmesine olanak tanıyan Avalanche X-Chain Explorer’ın bir sonucuydu.

Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, AVAX’ın Binance fonlama oranı nispeten yüksekti ve bu da türev piyasasındaki talebini yansıtıyordu. AVAX’ın ağırlıklı duyarlılığı da geçen hafta önemli ölçüde iyileşti.

Avalanche Coin Yorum

CoinMarketCap’e göre, AVAX’ın fiyatı geçen hafta boyunca marjinal bir düşüş gösterdi. Ancak, yalnızca son 24 saat içinde AVAX’ın fiyatı %2’den fazla düştü. Basın zamanında, 4,8 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 14,68 dolardan işlem görüyordu.

Bununla birlikte, AVAX’ın günlük grafiğine bakıldığında birkaç düşüş göstergesi dikkat çekiyor.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’nın altında olduğunu ortaya koydu. Chaikin Para Akışı (CMF) yatay bir yol izledi. AVAX’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) de önemli ölçüde düşüktü ve bu da düşüş eğiliminde görünüyordu.

Bununla birlikte, Avalanche’ın MACD’si, yakın vadede işleri AVAX’ın lehine çevirebilecek bir yükseliş geçişi olasılığını gösterdi.