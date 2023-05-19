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Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor ve Bitcoin halen 27.000 seviyesinde. Can sıkıcı çünkü bugün gelen mesajlar haziran ayında faiz artırımının olmayacağı yönündeydi. Diğer taraftan önümüzdeki hafta piyasa için belirleyici olacak. Fakat altcoinler özelinde pozitif ayrışanlar da var.

XRP Coin Davası Son Durum

Hinman belgeleri yakında halka açık olarak yayınlanacak ve dava bir sonraki aşamaya geçecek. Geçtiğimiz yıl sonunda özet karar için başvuran taraflar artık önümüzdeki birkaç ay içinde davanın sonuçlanmasını bekliyor. İki tarafın da güçlü olduğu argümanları var ve davanın favorisi yok. Bu durum XRP Coin yatırımcılarını fazlasıyla cesaretlendiriyor.

Hinman belgeleriyle ilgili düğüm de çözüldüğü zaman davaya dair başka kritik bir gelişme neredeyse kalmayacak. Artık Yargıç haklı tarafı ilan etmeli. Davanın sonucu ne olursa olsun XRP Coin cephesin büyük bir FUD’dan kurtulacağı için kendi içinde muhtemelen yerel bir boğa dönemi yaşayacak. Heyecan verici olan şey diğer altcoinler (ETH dahil) SEC tehdidiyle boğuşurken BTC ve XRP tüm bu yangını rahat koltuklarından izleyecek.

Şubat ayında DOT Coin’in SEC ile anlaştığı ve menkul kıymet olmadığı iddialarıyla beslenen yükselişi hatırlarsak XRP Coin davasının sona ermesi çok daha büyük bir fiyat katalizörü olabilir. Artık yatırımcılar için son bir adım kaldı. Özet karar sonrası mini XRP Coin boğası sürpriz olmayacaktır.

Fakat burası kripto para piyasaları ve kimse geleceği göremiyor.

XRP Coin Yorumları

Orta vadede gelecek XRP Coin için parlak, peki kısa vadede durum ne? 19 Nisan’da 0,53 dolardan reddedilmesinin ardından geçtiğimiz ay boyunca XRP fiyatı düşüş eğilimindeydi. Günlük zaman dilimindeki piyasa yapısı düşüş eğiliminde olsa da boğalar bunu bozabilecek güçte görünüyor.

Mart sonunda 0,347 dolardan 0,585 dolara giden yükselişe dayanarak, bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi çizildi. Aşağıdaki grafikte 0,438 dolar önemli destek seviyesi 0,423 dolara gerilemiş olarak görülüyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde boğalar %61,8 seviyesinin üzerine çıkmaya zorladı. Dahası, ısrarları, son zamanların en düşük seviyesi olan 0,4706 doların da yakında aşılabileceğini gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde bir günlük seans kapanışı, günlük grafikteki piyasa yapısını yükselişe çevirecektir.

Yani kısa vadede destek üstü kapanışlar 0,47 ve 0,58 dolar arasında yeni bir zirveye işaret ediyor. Belki de davayla ilgili daha fazla gelişme bunu besleyebilir.

Yükselen CVD, XRP’nin arkasında büyük bir talep olduğunu gösterdi. Açık Faiz de 15 Mayıs’tan bu yana fiyatlarla birlikte yükseldi ve profesyonel yatırımcılar da yükseliş bekliyor gibi görünüyordu.