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Solana (SOL) fiyatı uzun vadeli bir direnç seviyesinin üzerine çıkamadı. Ancak, bir kırılmanın beklendiği bir yükseliş formasyonunun içinde işlem görüyor.

Ancak, fiyat hareketi yükseliş yönünde olsa da, kısa vadeli gösterge okumaları fiyatın kırılıp kırılmayacağını doğrulamıyor.

Solana Neden Düşüyor? Fiyat Yükselecek Mi?

SOL’un fiyatı, Kasım 2021’de şimdiye kadarki en yüksek fiyatına ulaştığından beri yerinde olan azalan bir direnç çizgisinin altına geriledi. Bu uzun vadeli trend, SOL çizginin altında işlem görmeye devam ettiği sürece düşüş görünümüne işaret ediyor olabilir.

Ayrıca, direnç çizgisi şu anda önemli 26 dolar direnç seviyesi ile kesişerek önemini pekiştiriyor. Nisan ayında, SOL’un fiyatı kırmızı daire ile gösterildiği gibi bu seviyelerin kesiştiği noktada reddedildi. Bunu takip eden sürede büyük bir düşüş mum çubuğu oluşturdu.

Trader’lar tarafından piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir momentum göstergesi olan haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) karışık sinyaller veriyor.

RSI değerinin 50’nin üzerinde olması ve yukarı yönlü bir trend, boğaların hala avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki değerler bunun tam tersine işaret ediyor. RSI şu anda 50’nin altında olmasına rağmen, yılın başından bu yana artış göstermeye devam ediyor.

Solana Coin Geleceği Ne Gösteriyor?

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, SOL fiyatının 16 Nisan’dan bu yana azalan bir kama içinde işlem gördüğünü gösteriyor. Azalan kama bir yükseliş modeli olarak kabul edilir. Bu nedenle, ondan bir kırılım en olası senaryo olarak değerlendirilebilir.

Fiyat 11 Mayıs’ta sıçrayarak kama destek hattını, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesini ve 20 dolar yatay destek alanını doğruladı. Tüm bu yöntemlerin aynı destek seviyesinde hizalanması nedeniyle önemleri artmıştı.

Dolayısıyla, SOL fiyatı üzerinde işlem gördüğü sürece trend yükseliş olarak kabul edilebilir. Dahası, fiyat bölgede sıçradıktan sonra kırılabilir. Ancak, fiyat ilk denemede kırılamadı ve tekrar bölgeye geri döndü.

Dahası, RSI bir kırılma olasılığını doğrulamıyor. Gösterge azalan bir direnç çizgisini takip ediyor ve hala 50’nin altında. Dolayısıyla, fiyatın kırılıp kırılmayacağını onaylayamıyor.

Bu nedenle, SOL fiyatının kamadan çıkıp çıkmayacağı veya aşağı inip inmeyeceği muhtemelen gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Bir kırılma fiyatı 23,50 dolara çıkarırken, bir düşüş fıyatn 16,50 dolara gerilemesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.