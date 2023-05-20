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11 gün sonra Mayıs ayı da bitecek ve kripto para yatırımcıları yılın beşinci ayından beklediklerini alamadı. Önceki 4 ay yeşil kapatan Bitcoin mumu aylıkta kırmızıya boyandı. Şaşırtıcı değil çünkü Mayıs başı itibariyle satışların hızlandığını gördük ve Ocak ayında aldıkları Bitcoin’lerden vazgeçen çok fazla yatırımcı vardı. Peki ya Haziran ayı?

Kripto Paralar Ayı Sezonu

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.800 dolardan alıcı buluyor ve fiyat 27.000 dolar altında çok fazla vakit geçirdi. Fed yumuşarken ABD temerrüt riski kripto paraları baskılıyor. Borsa yükselirken aniden BTC onunla ters korelasyona giriyor. Hiçbir şey yokken de kripto para borsalarına ve tokenlere açılan davalar kripto cephesindeki negatif havayı besliyor. Peki bu şaşılacak bir şey mi? Geçmişteki ayı piyasası dönemlerini hatırlayanlar her saniyenin kripto aleyhine çalıştığını da biliyor.

Ayı piyasası dönemlerinde nasıl her olay kriptonun aleyhine sonuç doğuruyorsa boğada tam tersidir. Zorlu ayı sezonu sınavından geçebilen az sayıda yatırımcının boğada cömert ödüllerle karşılaşması tesadüf değil.

Haziran Ayı Kripto Para Tahmini

Mayıs ayında kriptonun zorlu ayı piyasası koşulları yeniden belirginleşmişken popüler kripto analisti Justin Bennett daha fazla düşüşe işaret ediyor. Ona göre durağan fiyat BTC’nin 25.000 dolara doğru düşmesini gerektirecek. Birçok uzman 24.300 dolar ile 25.000 dolar seviyesinde yeni bir bölgesel dip beklediğini son zamanlarda dile getirdi.

“BTC hala 26.560 dolar seviyesinde tutunuyor ancak bu seviye başarısız olursa, sırada 25.000 dolar var. Bitcoin, Mart ortası trend çizgisinden 27.500 dolardan reddedildikten sonra bir kez daha 26.560 dolarlık temel yatay desteği test ediyor. 27.500 dolar bölgesi 12 Mayıs’ta 26.560 doların geri kazanılmasının ardından uzun bir süre hedefimiz oldu. Bitcoin boğaları bu hafta BTC’yi 27.500 doların üzerinde kapatmayı başaramadı, bu da beni şimdilik nispeten düşüş eğiliminde bırakıyor.”

Analist açığa satış pozisyonu almak için şartını belirtiyor.

“Bununla birlikte, 25.000 dolar gibi aşağı yönlü hedefleri açmak için 26.560 doların altında günlük kapanış görmeliyim. Bu, Ağustos 2022 ile Şubat 2023 arasında BTC için direnç aralığıydı. Birçoğu Bitcoin’i 25.000 dolar bölgesinde alacak ve 30.000 doları bekleyecek. Ancak ben bir süre konsolidasyondan sonra 25.000 doların altına da düştüğünü göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hedefim, aşağıda gösterilen üçgenin ölçülen hedefi olan 23.000 bölgesi.”

Peki yükseliş senaryosu hangi şarta bağlı olarak devreye girecek?