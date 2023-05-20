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Ayı piyasaları biriktirmek için doğru zamanlardır ve yatırımcıların çoğu iki zıt sezonda yanlış pozisyon alır. Doğru projelerde riski iyi ayarlayarak yapılan alımlar için ayı piyasaları bulunmaz fırsattır. Boğada ise doğru altcoinlerden kurtulmak için fırsat aranmalıdır. Yatırımcıların önemli kısmı ayı sezonunda satarken boğada alım yaparak ters rüzgarlara karşı yol almaya çalışır.

Ethereum Yorumları ve Geleceği

Boğalar son birkaç gündür Ether’i 20 günlük EMA’nın (1.840 dolar) üstüne çıkarmaya çalışsa da ayılar buna izin vermiyor. Bugün Fed başkanının pozitif açıklamalarına rağmen borç tavanı görüşmeleri piyasalardaki risk iştahını adeta kesip attı. ETH fiyatı da hedeflenen seviyeyi aşmaktan aciz kaldı. Ancak umut veren gelişmeler de var. Mayıs 16 ile Mayıs 18 arasındaki mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların gün içi düşüşleri satın almaya devam ettiğini gösteriyor.

Alıcıların oyuna dönmesi 1.840 doların aşılarak düşen kama formasyonunun direnç çizgisine doğru bir yolculuk başlatabilir. Ancak desteğin kaybedildiği senaryoda 1.600 dolara kadar düşüş sürebilir. Altcoinlerin heyecanla beklediği en önemli sinyal Bitcoin fiyatının yönünü belirlemesi olacak. Kral kripto para birimi 28.000 dolar üstüne veya 25.000 dolar altına doğru bir yolculuğa hazırlanıyor. Elbette her zamanki gibi tek başına gitmeyecek.

Solana Fiyat Analizi Yorum

Solana 18 Mayıs’ta düşüş trendi çizgisinden keskin bir şekilde aşağı döndü ve bu da ayıların seviyeyi şiddetle savunduğunu gösteriyor. Ayılar, fiyatı 19,85 doların altına çekmek için mücadele edecek. Ancak dikkat ederseniz son birkaç günlük BTC dalgalanmalarında altcoinler çarpan etkili bir düşüş görmedi. Bu şu an aktif olan alıcıların BTC cephesinde yukarı yönlü bir kırılma beklediğini gösteriyor olabilir.

Solana (SOL) fiyatına dönecek olursak fiyat mevcut seviyeden toparlanır ve 50 günlük SMA’nın (21,81 dolar) üstüne çıkarsa 24 ve yeniden 27,12 dolar direncini hedefleyecektir.

Litecoin (LTC) Halving Yorum

Sayılı gün çabuk geçer fakat Litecoin’in halving günü bir türlü gelmiyor. 100,90,80,70 derken sayaç bugün 81 gün sonra ödül yarılanmasının gerçekleşeceğini söylüyor. Madencilerin gücü bu sürenin değişmesine neden oluyor. Blok ödülü yarılanması 2.520.000’inci blokta gerçekleşecek. Eğer madenciler yavaşlarsa blok kazım hızı düşer kalan gün de uzar. Neyse ki en kötü senaryoda 4 ay içinde halving büyük ihtimalle gerçekleşecek. Geçmişteki 2 ödül yarılanmasına göre uzmanların 200 dolar hedefi güncelliğini korusa da kısa vadeli görünüm halen belirsiz.

Litecoin 18 Mayıs’ta 96 dolarlık dirençten döndü ancak 89 dolar desteğinin altına sarkmadı. Bu güzel, RSI nötr bölgenin üstünde ve 96 dolar direnci aşılabilirse fiyatın 106 ve 120 dolara koştuğunu görebiliriz. Peki 89 dolar desteği kaybedilirse? Bu durumda 75 dolara doğru yeni bir yerel dip gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.