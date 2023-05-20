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Yatırımcıların Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki meraklı bekleyişi devam ederken, kripto para piyasasının genelinde risk iştahının düştüğü görülüyor. Peki BTC ve altcoin’lerde son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Yön Arayışı Sürüyor

Kripto para piyasasının genelinde yön arayışı sürerken en büyük kripto para Bitcoin’in 27 bin doların altında fiyatlanmaya devam ettiği görülüyor. Güncel fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,12 yükselişle 26 bin 870 dolardan el değiştiriyor. BTC‘ye teknik açıdan bakıldığında, en yakın sıralı destek seviyelerinin 26 bin 406 dolar, 26 bin 605 dolar ve 26 bin 728 dolarda olduğu görülüyor. Buna ek olarak en yakın sıralı direnç seviyeleri ise 27 bin 127 dolar, 27 bin 250 dolar ve 27 bin 450 dolarda.

Bitcoin’deki olumsuz görünümle bir süredir 2 bin doların altında işlem gören en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 0,46 yükselişle bin 811 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri ile en büyük 50 altcoin’e bakıldığında yeşile bürünen tek altcoin’in 48’nci sırada yer alan BitDAO (BIT) olduğu göze çarpıyor. BIT, son 24 saatte yüzde 2,19 yükselişle 0,512 dolardan işlem görüyor.

Günün En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Altcoinler Listesi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı günün en çok kazandıran ve kaybettiren altcoinler listesinde tahmin edilebileceği gibi önemli bir ayrışma söz konusu.

Günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde ilk sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 14,11 yükselişle 0,3112 dolardan işlem gören SingularityNET (AGIX) yer alırken onu yüzde 7,58 yükselişle 7,06 dolardan işlem gören Injective (INJ) ve yüzde 7,23 yükselişle 0,9959 dolardan işlem gören Kava (KAVA) takip ediyor.

Öte yandan günün en çok kaybettiren altcoin‘ler listesinin ilk sırasına son 24 saatte yüzde 3,36 düşüşle 2,32 dolardan işlem gören Render Token (RNDR) oturmuş durumda. RNDR’yi yüzde 3,02 düşüşle 0,4845 dolardan işlem gören Decentraland (MANA) ve yüzde 2,56 düşüşle 1,66 dolardan işlem gören Optimism (OP) takip ediyor.