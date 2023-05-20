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Merkeziyetsiz finansa (DeFi) yönelik yenilikçi yaklaşımıyla bilinen ünlü Blockchain platformu ve altcoin projesi Cardano (ADA), son dönemde attığı önemli adımlarla gündemde. Attığı her adım platforma olan yatırımcı ilgisini artırırken ağda kilitlenen toplam değerde (TVL) çarpıcı bir artış olduğu görülüyor.

Cardano’nun ADA Cinsinden TVL’si 400 Milyon ADA’yı Geçti

Cardano DeFi ekosisteminin ADA cinsinden TVL’si bir kez daha 400 milyon ADA seviyesini geçti. 20 Mayıs itibariyle veri platformu DeFiLlama’dan alınan veriler, Cardano’nun TVL’sinin 409.1 milyon ADA’yı ulaştığını, ABD doları cinsinden TVL’sinin ise 150.82 milyon dolar seviyesine geldiğini ortaya koyuyor.

Bundan önce, Cardano’nun ADA cinsinden TVL‘sinin 14 Mayıs’ta 400 milyon ADA seviyesini geçtiği ancak kısa süre sonra geri çekildiği görülmüştü.

Kilitlenen Toplam Değer Yani TVL Nedir?

Kilitlenen toplam değer kısaca TVL, DeFi ekosistemi içindeki akıllı sözleşmelerde kilitlenen kripto para miktarını/değerini ifade etmektedir. TVL, sistem içindeki genel aktivitenin ve likiditenin bir ölçütü olarak hizmet eder ve birçok yatırımcı için önemli bir göstergedir. Cardano’nun ADA cinsinden TVL’sinin 400 milyon ADA’yı aşması platformun DeFi hizmetlerine yönelik artan yatırımcı güvenini ve yüksek ilgiyi ifade ediyor.

Cardano’nun DeFi alanındaki başarısına katkıda bulunan faktörler arasında başı ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirliğe yönelik benzersiz yaklaşımı çekiyor. Cardano, geleneksel Proof of Work (PoW) yani İş Kanıtı konsensus sistemlerine kıyasla daha hızlı işlem yapılmasını sağlayan ve enerji tüketimini önemli ölçüde düşük tutan Proof of Stake (PoS) yani Hisse Kanıtı konsensus sistemini kullanmaktadır.

Buna ek olarak, Cardano‘nun güvenliğe verdiği önem hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Platformun kod doğruluğu ve denetimine yönelik titiz yaklaşımı, ağın üzerine inşa edilen DeFi uygulamaları için daha yüksek düzeyde güven ve güvenilirlik sağlıyor.