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Bitcoin fiyatı son 24 neredeyse dümdüz ilerlerse de hacim önemli ölçüde azaldı. Günlük hacim 20 milyar dolara yaklaştı. Binance borsasındaki BTCUSDT paritesi 650 milyon dolar hacme kadar düştü. Bunlar pek alışık olduğumuz şeyler değil ve sebebini daha önce açıklamıştık. Şimdiyse daha ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

Kripto Hacimleri Neden Düştü

Güzel ve yerinde bir soru, daha önce de açıkladığımız üzere piyasa yapıcılar borsalardan elini çekiyor. Borsadaki alım ve satım emirleri Jump Trading gibi market makerlar tarafından desteklenir. Likidite doğru bir şekilde dağıtılır ve trade işlemlerinin fiyat anormal hareket ettirmesi engellenir. Anormal hareketten kasıt nedir?

Örneğin şu an Bitcoin fiyatı 26.900 dolar seviyesinde. Fakat yaklaşık 38 milyon dolarlık BTC satışıyla aniden 25.200 dolarlı seviyelere kadar düşebilir. Fiyatın 1.700 dolar birden hareket etmesi için tek gereken şey 38 milyon dolarlık satış. Bu diğer borsalarda çok daha az ve kimi zaman fiyatın enteresan seviyelere ulaşmasının sebebi budur.

Yukarıdaki görselde durumu net biçimde görüyorsunuz. Piyasa yapıcıların amacı 38 değil de 100 milyon dolarlık daha büyük satışlarla fiyatın böylesine büyük hareketler görmesini sağlamaktır. Alış ve satış tarafını doldurma işi, globaldeki fiyatla borsadaki fiyatı dengeleme işi onlarındır.

Şimdi piyasa yapıcıların eksikliğinin sonuçlarını anladık. Peki piyasa yapıcılar neden ortadan kayboldu?

Jump Trading Kaçtı

Jump Trading en büyük piyasa yapıcılardan biriydi ve birkaç aydır ABD pazarında yok. Küresel ölçekteki işini de önemli ölçüde azalttı. Bunun bir sebebi var. Kris Kay isimli kullanıcı tarafından gündeme getirilen iddiaya göre LUNA olayındaki anlaşma nedeniyle şirket kaçmak zorunda kaldı. Jump trading, LUNA’yı 90 dolardan işlem görürken 0,40 dolardan satın almayı başardı ve bu gizli anlaşma sayesinde muhtemelen 1,2 milyar dolar kazanç elde etti.

“Son zamanlarda, Do Kwon destanından mahkeme dosyaları sahneye döküldü ve Luna vakfı ile Jump Trading arasında gizli bir anlaşma ortaya çıktı. LUNA’nın çöküşünden 1 yıl önce UST (“stablecoin”) 0,96 dolara kadar düştü ve birkaç gün sonra sihirli bir şekilde toparlandı. UST ve LUNA temelde birbirine bağlıydı ve sabitlemeyi düzeltmek için dolara ihtiyaç vardı hepsi bu. Jump trading yardım etmek için oradaydı, elbette bedavaya değil”.

Peki Jump ne yaptı?