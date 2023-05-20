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Evrensel Bir Block Explorer Olmayı Hedefleyen 3xpl Nedir? 

Özet

  • Block explorer siteleri, blok zinciri üzerinde yapılan ve geçmişte yapılmış tüm işlemleri takip etmemize imkan sunuyor. 
  • Yapılan açıklamalara göre 3xpl adı, 3xplor3r'nin kısaltmasından geliyor. 
  • 3xpl, blok zincirleri için hızlı, reklamsız bir evrensel gezgin sunma hedefi ile yola çıkıyor.  
12:57
20 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Blockchain’in merkezsiz olduğunu ve işlemlerin herkes tarafından takip edilebilir olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Peki, blockchain üzerinde yapılan işlemleri nasıl takip edebiliriz? Block explorer’lar tam olarak bu noktada devreye giriyor. Block explorer siteleri, blok zinciri üzerinde yapılan ve geçmişte yapılmış olan tüm işlemleri online olarak takip etmemize imkan sunuyor. 3xpl ise hızlı ve evrensel block explorer yani blok gezgini olarak kendisini tanımlıyor. 

3xpl Nedir? 

Yapılan açıklamalara göre 3xpl adı, 3xplor3r’nin kısaltmasından geliyor. Blok gezgini, en popüler halka açık blok zincirleri için hızlı, reklamsız bir evrensel gezgin sunma hedefi ile yola çıkıyor. Herkes için kullanımı ve anlaşılması kolay bir platform sunmak için çabalayan 3xpl, bunlara ek olarak pek çok profesyonel hizmet sunduklarını da ifade ediyor. 

Yapılan açıklamalara göre bir blok zinciri gezgini olarak 3xpl, kullanıcılarına işlemlerini ve cüzdan adreslerini aramak için arayüzler sağlıyor. Web arayüzünün yanı sıra, daha geleneksel dünyayla bağlantı kurmak için PDF işlem makbuzları ve cüzdan ekstreleri almanın da mümkün olduğunun altı çiziliyor. 

Bunlara ek olarak kolay kullanımın yanı sıra 3xpl geliştiriciler, analistler ve akademisyenler için daha profesyonel araçlar da sunuyor ve bu araçlar arasında uygulama oluşturmak için JSON ve WebSocket API, analitik SQL sorguları çalıştırmak için ClickHouse API ve yerel olarak blok zinciri verileriyle çalışmak için indirilebilir veritabanı dökümleri yer alıyor. 

3xpl’in Dikkat Çeken Özellikleri 

Yapılan açıklamalara göre, Mayıs 2023 itibariyle 12 blok zinciri destekleniyor: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum One, Bitcoin Cash, BNB, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Polkadot, Polygon, TON, Zcash. Platform hedeflerinin 50 blockchain olduğunu dile getiriyor. 

Bunlara ek olarak 3xpl’nin amacı, tek bir arayüz ve tek bir veri formatı altında mümkün olduğunca çok sayıda blok zincirini desteklemek. Ayrıca evrensel arama çubuğu sayesinde kullanıcılar, tüm blok zincirlerini aynı anda arama imkanı elde ediyor.  

Öte yandan 3xpl, hızlı bir veritabanı mimarisi sunduklarını ve duyarlı bir web arayüzünü birleştirerek en hızlı blok zinciri gezgini olmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiriyor. Ayrıca platformunun reklamsız bir şekilde kullanıcılar ile buluşturuluyor olması da dikkatleri çekiyor.  

3xpl’in dikkat çeken diğer 3 özelliğini ise şu şekilde sıralamak mümkün: 

  • 3xpl gizliliği ciddiye alıyor ve sayfalarında herhangi bir 3. taraf kodu bulunmuyor. Maksimum gizlilik için 3xpl, Tor ağı üzerinde gizli bir Onion hizmeti sunuyor. 3xpl, JavaScript etkinleştirilmeden de çalışabiliyor. 
  • 3xpl’nin diğer gezginlere göre ayırt edici avantajlarından birinin, çekirdeğinin açık kaynaklı olması olduğu ifade ediliyor. 
  • 3xpl, veri özelliklerine ücretsiz erişim sağlayarak akademik ve ticari olmayan araştırmaları da destekliyor. 

3xpl ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilir, Twitter hesapları aracılığı ile gelişmeleri takip edebilir ve Discord kanalları ile topluluğun bir parçası olabilirsiniz. 

Kripto para birimlerini kullanırken yatırımcıların pek çok etkeni takip ettiği görülüyor ve bunlardan biri de cüzdan hareketleri. Zaten kripto para birimleri ile işlem yaparken her işlemin takip edilebiliyor olması bu ekosistemi diğerlerinden ayıran bir özellik. Dolayısıyla bu takibi yaparken hem kullanımı kolay hem de profesyonel araçlar sunan gezginleri tercih etmek işleri kolaylaştırabilir. 

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