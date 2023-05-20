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  •   PEPE’nin Ardından Uçuşa Geçen ve Son 24 Saatte Yüzde 400 Yükselen Altcoin İçin Dava Şoku!

PEPE’nin Ardından Uçuşa Geçen ve Son 24 Saatte Yüzde 400 Yükselen Altcoin İçin Dava Şoku!

Özet

  • Pepe'nin (PEPE) ardından büyük çıkış yapan PSYOP'nin (PSYOP) yaratıcısı Ben Armstrong'a toplu dava tehditi geldi.
  • Avukat Mike Kanovitz, PSYOP ön satışına katılanların parasının geri ödenmesini talep etti.
  • Dava gelişmesine rağmen PSYOP fiyatı son 24 saatte yüzde 400'ün üzerinde yükseldi.
13:33
20 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pepe’nin (PEPE) neden olduğu memecoin hype’ının ardından Ben (BEN) ve PSYOP (PSYOP) gibi memecoin’lerin yaptığı büyük çıkış ve ben.eth adını kullanan Ben Armstrong ve Andrew Tate ile ilişkilendirilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Oluşan hype’ın birçok yatırımcıyı zarar uğratması BEN ve PSYOP’un yaratıcısı Armstrong’un yatırımcıları yanıltmak ve dolandırıcılık yapma iddiasıyla toplu dava ile karşı karşıya bıraktı.

Ben Armstrong, PSYOP İçin Toplu Dava ile Karşı Karşıya

Hukuk şirketi Loevy & Loevy’nin ortağı ve Jurat Blockchains’in CEO’su Mike Kanovitz, 20 Mayıs’ta attığı bir tweet’te PSYOP ön satışından alım yapanlara geri ödeme yapmaması halinde Armstrong’un aleyhinde dava açacaklarını ilan etti. Armstrong’un halka açık cüzdan adresine NFT şeklinde mektup gönderen Kanovitz’in mektupta Armstrong’u yatırımcıları yanıltmak, haraç toplamak ve dolandırıcılık yapmak gibi suçlamalar yöneltmiş durumda.

PSYOP ön satışından 7 milyon doların üzerinde para toplandı. Kanovitz, toplu dava açılması halinde 21 milyon dolarlık tazminat talep edeceklerini belirtirken, ön satışta yatırılan ETH‘lerin yatırımcılara uzlaşma olarak iade edilmesini talep etti.

Armstrong, aldığı BEN token’ların tamamını satana kadar BEN memecoin’inin baş figürüydü. Öte yandan Armstrong, PSYOP memecoin’inin kendisi ile ilgisinin olmadığını, potansiyel bir yatırımcısı olarak görünen Andrew Tate ile ilgisi olduğunu savunuyor.

PSYOP’nin Ön Satışından 10 Bin ETH Toplandı

Zincir üzeri analisti ZachXBT de yatırımcılarının yanıltıldığını ve PSYOP’nin ön satışından 10 bin ETH toplandığını gösteren kanıtlar paylaştı. ZachXBT, insanlar memecoin hype’ının ortasında ticaret yaparken kandırıldıklarını belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verileri PSYOP’nin son 24 saatte yüzde 400’ün üzerinde yükselişle 0,00008867 dolardan, BEN’in ise aynı zaman diliminde yüzde 3,17 düşüşle 0,00000006073 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Her ne kadar PSYOP’un fiyatı yükselmiş olsa da her iki altcoin de bir süredir düşüş trendi altında hareket ediyor.

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