Yaptığı kripto para yorumlarıyla kripto para dünyasının yakından takip ettiği Bloomberg Intelligence’ın baş emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde düşüş beklediğini ifade ederek yatırımcıları uyardı. İşte makro uzmanının kripto para piyasası için ortaya koyduğu felaket senaryosu.
Son olarak Blockworks Macro’ya konuşan Mike McGlone, ABD borsalarının uçurumun eşiğinde olduğunu ve çok yakında uçurumdan düşeceklerini beklediğini söyledi. Makro uzmanına göre, çoğu altcoin ABD borsalarındaki düşüşün ardından büyük olasılıkla ciddi bir değer kayıpları ile karşı karşıya kalacaklar ve BTC ayı piyasasının ortasında yeni bir dip seviyeye gerileyebilir:
Benim temel senaryoma göre S&P 500 endeksi 3 bin seviyesine gerileyecek, Bitcoin düşecek. Ne kadar düşeceğini bilmiyorum. Yeni bir dip seviyeyi görebilir. Bitcoin ve altcoin’lerin gerçekten sert düşmesini bekliyorum. Bu durum 24 bin kripto paranın bir kısmı tasfiyesiyle sonuçlanacak. Bazılarından kurtulacağız. Çünkü bazıları gerçekten aptalca. Bitcoin ve Ethereum bu süreçten kazançlı çıkacaklar. Yani benim temel senaryoma göre olacak olan bu.
Düşüşün muhtemelen aylarca süreceğini ifade eden McGlone, “Gelecek yıla kadar kalıcı bir düşüş olacak. Bu devam edecek. Yatırımcılar ciddi bir varlık tasfiyesinin yaşanacağı bu kalıcı düşüş dönemini atlatmak zorundalar. Benim temel varsayımım bu yönde.” dedi.
McGlone ayrıca ABD borsaları düşmese bile Bitcoin’in diğer varlıklardan daha iyi performans göstermesinin pek mümkün görünmediğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:
Eğer ABD borsaları beklediğim düşüşü yapmaz ise bu durumda Bitcoin‘in daha iyi performans göstermesini beklemiyorum. Yani bir tür kazan-kazan durumu var. Ama bence bu biraz garip olurdu. Geçmişte de ‘Demek ki likidite kuralları ve kanunları, pompalama ve boşaltmalar, döngüler ve piyasalar’ artık geçerli olmayabilir. Bu konuda biraz endişeliyim.