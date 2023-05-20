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Artık Tamam! 350 Günün Sonunda Shiba Coin İşte Buna Hazırlanıyor!

Özet

  • Shiba Coin 350 günlük formasyondan aşağı kırılabilir.
  • Fiyat şimdilik destek çizgisinden toparlanıyor.
14:00
20 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB) ilk ayı piyasasını yaşıyor ve yatırımcıların zararı artıyor. Yakın zamanda fiyatın daha büyük bir hareket yapması bekleniyor. Peki Shiba Coin yatırımcıları nelere dikkat etmeli. Güncel veriler bize ne anlatıyor? İşte detaylar.

350 Günlük Shiba Hareketi

Shiba Inu (SHIB) fiyatı nihayet uzun vadeli bir formasyonun destek çizgisine ulaştı. Buradan gelecek tepki alımları veya desteğin kaybedilmesi artık gelecekteki yönü belirleyecek. Fiyat aşağı kırılırsa, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan tüm yapı geçersiz olacak ve daha büyük bir düşüş hareketinin başladığını göreceğiz. Ancak, fiyat sıçrarsa, üçgenin direnç çizgisine yükselecektir.

Günlük grafiğe göre Shiba Coin’in fiyatı 350 günden bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Bu özel formasyon nötr olarak kabul edilir. Destek veya direnç alanında bir kırılmayla formasyondan çıkışın fiyata ivme katması beklenir.

Shiba Coin Yorum

8 Mayıs’ta SHIB fiyatı, yılın başından bu yana dokunulmamış olan üçgenin destek çizgisinde sıçrama yaptı. Ancak, fiyat henüz önemli bir artış başlatmadı. RSI 50’nin altında ve düşüşte. Bununla birlikte, aşırı satım bölgesine de girdi. Bunu en son gördüğümüzde yukarı hareket başlamıştı. Yine benzer bir şey olacak mı? Bunu ancak zaman gösterecek.

Alt saatlik grafikte ise fiyatın 16 Nisan’dan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düştüğünü görüyoruz. Bu kanallar, genellikle fiyat kırılmalarıyla sonuçlandıkları için tipik olarak yükseliş formasyonları olarak görülür. Yine 8 Mayıs’ta fiyat bu formasyonun destek çizgisinde toparlandı ve uzun bir alt fitil oluşturdu. Kısa vadeli grafikte de aynı şekilde RSI yakında bir sıçrama olabileceğini söylüyor.

Azalan kanaldan yukarı kopuş 0,0000130 dolar hedefine doğru Shiba Coin’in koşması anlamına gelecek. Bununla birlikte, fiyat üçgen formasyonun destek çizgisinin altına düşerse, 0,0000057 dolarlık dibe doğru ilerleyebilir. Bu seviyeyi en son Shiba Coin yatırımcıları 2021 Haziran ayında görmüştü.

Son olarak Bitcoin de henüz bir yön tayin etmiş değil. Altcoinlerin çoğu Shiba Coin’e benzer “büyük hareketlerin” arifesinde görünüyor ve BTC tarafında gelecek kırılma heyecanla bekleniyor.

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