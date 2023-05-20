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Kripto para piyasaları bugün düne göre daha sakin ve kümülatif hacim 22 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin hakimiyetinin güncel durumu altcoinlerin genelindeki satışların yavaşladığını gösteriyor. Öte yandan UTK, ASR, AGIX Coin bugün Binance borsasında en fazla yükselen altcoinler oldu. Peki güncel görünüm bize ne anlatıyor?

Utrust (UTK) Coin Geleceği

UTK Coin güne %22’lik artışla devam ediyor ve işlem hacmi 30 milyon dolara dayandı. Tarihi 1,49 dolar zirvesinin halen %91 altında olan altcoin bugün sabah erken saatlerde yükselmeye başlamıştı. Kısa vadede 0,11 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer 0,14 dolar direnci aşılabilirse boğalar 0,158 doları hedefleyebilir. Öte yandan geçmişte birçok kez benzer abartılı yükselişlerin UTK Coin cephesinde yaşandığını görüyoruz.

Eğer son 6 harekete benzer bir sonuç göreceksek fiyat yakında 0,1019 dolara doğru düşüş yaşayabilir.

ASR Coin Geleceği Yorum

AS Roma Fan Token bugüne %18 artışla devam ediyor. Takım Seri A’da altıncı sırada yer alıyor ve Napoli ile arasında 24 dolarlık puan farkı var. Ligi birinci bitirme ihtimali düşük ancak zayıf hacim ASR Coin’in yüzüne gülüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan yükseliş fiyatı 3,58 dolara kadar taşıdı. Ufak bir geri çekilme olsa da yazı hazırlandığı sırada 3,2 dolar bandı korunuyor.

Yükselişin devam edebilmesi için 3,4 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Eğer ralli yakında bitecekse fiyatın 3 dolarlık psikolojik sınır bölgesine çekilmesi muhtemeldir.

AGIX Coin Geleceği Yorum

Kasım sonundaki yapay zeka coşkusu ona 2023 yılında devasa kazançlar getirdi. Sonrasında Elon Musk ve yapay zeka konusunda yaptıkları imalar yükselişlerini destekledi. SingularityNET bugüne %10’luk yükselişle devam ediyor. Eski ihtişamı olmasa da 0,3 dolar sınırında olması yatırımcıları yeniden umutlandırabilir.

Fiyat 0,31 dolar üstünde tutunamadı, yükselişin devamı için bu bölgenin alıcılar tarafından sağlamlaştırılması gerekecek. Eğer bunu başaramazsa 0,27 ve 0,25 doları ziyaret edebilir. Kısa vadede 0,27 dolar üstü kapanışlar yükseliş umudunun halen var olduğunu gösterebilir.