Okuma Süresi: 2 Dakika

1 dolar seviyelerinden 44 doları aşan fiyata doğru devasa bir ralli görmüştü. Şimdi ATH seviyesinin yüzde 80 altında. Ayı piyasaları doğru seviyelerden geleceği olan altcoinler için heyecan verici alım fırsatları sunuyor. Peki bu altcoin için kısa vadede görünüm neye işaret ediyor? Güncel veriler ve fiyat tahminlerini ele alıyoruz.

ATOM Coin

Cosmos (ATOM) bir ay boyunca kompakt bir fiyat aralığında işlem gördü. Altcoin 10,56 dolarlık destek ve 11,59 dolar direnç seviyesi arasında gidip geliyor. Bu durum ATOM’un bu süre içinde değerinin %18,7’sini kaybetmesine neden oldu. Bitcoin‘in satıcılı seyretmesi ATOM Coin’i de olumsuz etkiliyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada yeniden destek alanına geriledi.

ATOM’un yapısı Mart ortasından bu yana düşüş eğiliminde ve boğalar ile ayılar fiyat üstünlüğü için mücadele ediyor. 29 ve 30 Nisan tarihleri arasında kısa bir yükseliş rallisi fiyatı 11,59 dolar direncinin üstüne taşıdı. Ancak ayılar 10,56 dolar altında boğaların onları önlemesi gibi yükselişi engelledi.

ATOM Coin Geleceği

Fiyat dar aralıkta sıkıştı ve bu ATOM Coin’e özel bir durum da değil. Çoğu altcoin kral kripto para biriminin bir sonraki büyük hareketine odaklandığı için dar bir aralıkta işlem görüyor. ATOM’un yapısı şu an ayıların güçlü olduğunu gösteriyor. Destek seviyesine gerileyen fiyat ilerleyen saatlerde bölgenin altına inebilir. RSI 40 seviyesinde ve satış baskısını doğruluyor.

Genel olarak, bir destek seviyesinin ilkinden sonra tekrar test edilmesi daha zayıftır ve ayılar bunu bir avantaj olarak kullanmak isteyecektir. ATOM’un 12 saatlik zaman diliminde arka arkaya iki düşüş mumu göndermesiyle 10,56 dolarlık destek seviyesinin altında kapanan başka bir düşüş mumu ihtimali artıyor. Büyük ölçüde azalan spot Kümülatif Hacim Deltası (CVD) ve dalgalanan fonlama oranları düşüş eğiliminin hakimiyetini daha da teyit etti. Bu durum spekülatörlerin ATOM’u aktif olarak açığa sattığını gösteriyor.

Eğer Bitcoin önümüzdeki günlerde ciddi bir yukarı yönlü hareket başlatmazsa ATOM ve birçok altcoin için daha düşük dipler olası. Bu senaryoda boğada ciddi kazanç getiren, fayda üreten altcoinler cazip alım fırsatları verebilir.