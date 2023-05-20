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  •   SEVILLA Token Neden Yükseliyor? Türklerin Aldığı 10 Altcoin!

SEVILLA Token Neden Yükseliyor? Türklerin Aldığı 10 Altcoin!

Özet

  • Sevilla Fan Token ülkemizde günün en fazla yükselen altcoini oldu.
  • Sevilla 31 Mayısta UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak.
18:22
20 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar ülkemizde oldukça popüler ve yerel borsalar ciddi hacimlere ulaşıyor. Genel piyasa düşüşü ülkemizdeki borsaları da etkiledi fakat bugünü bir yıldızı var. O da Sevilla Fan Token, peki yükselişin sebebi ne? Türk kripto yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği altcoinler hangileri?

SEVILLA Token Neden Yükseliyor?

Son 7 günde %41 yükselen Sevilla Fan Token bugün de %28,8 değer kazandı. Son müsabakanın ardından takımın UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayacağı kesinleşti. Bu tarz önemli müsabakalar öncesinde fan tokenlerin devasa ralliler yaptığına şahit olduk. Karşılaşma 31 Mayıs tarihinde olacak ve şimdiden fan token yükselişe geçti. Eğer şampiyonluk kesinleşirse fiyatın da 2023 yılı zirvesine ulaştığını görebiliriz.

Geçmiş veriler bize özellikle fan tokenlerde “başarı odaklı” fiyatlamaların “başarı elde edildikten sonra” tersine döndüğünü hatırlatıyor. Yani olası şampiyonluğa kadar yükselen fiyat bu kesinleştiğinde kar satışlarıyla düşmeye başlayabilir. Yatırımcıların buna da dikkat etmesi gerekiyor.

Chiliz ekosistemindeki popüler fan token son kazanımıyla kriptonun bir gerçeğini daha yatırımcıların yüzüne vuruyor. Fan tokenlerin dönemsel pozitif ayrışma yeteneği onları piyasanın stresinden bugün Sevilla’da olduğu gibi izole ediyor. Şampiyonluk müsabakaları, diğer başarılara dair potansiyelin artması Sevilla özelinde olduğu gibi fan tokenlerin BTC düşerken yükselmesini sağlayabiliyor.

Türklerin Aldığı 10 Altcoin

Bugünlerde favori Sevilla olsa da ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının gözdesi sadece o değil. Düzenli olarak ülkemizdeki yerel kripto borsalarında en fazla hacme ulaşan altcoinleri takip etmek çok kolay. 21milyon.com tarafından derlenen veriler tek bir ekrandan kullanıcılara sunuluyor ve bu yatırımcıların tek tek borsaları inceleyerek kaybedecekleri zamanı neredeyse sıfıra indiriyor.

Yukarıdaki görselde ülkemizdeki yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altcoinleri görüyorsunuz. Hacimler dünya genelinde düşerken Türkiye için de benzer bir durum söz konusu. BTC ve USDT yine hacimde zirveyi işgal ediyor. XRP Coin davanın yakında biteceği beklentisiyle ilgi görüyor ve listede alışık olduğumuz bir isim daha var. Bu elbette Fetch, Kasım sonundan bu yana Türk yatırımcılar bu yapay zeka altcoinine ilgi gösteriyor.

Peki burada 9 altcoin var 10’uncusu hangisi? Geçtiğimiz günlerde global borsalara da damga vuran Cartesi 10’uncu sırada yer alıyor.

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