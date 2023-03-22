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Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!

Türk kripto para yatırımcıları yoğun ilgi gösteriyor ve CHZ için yükseliş sezonu yaklaşıyor olabilir.
12:55
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chiliz (CHZ) özellikle ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği bir altcoindir. Bitcoin güçlü ve altcoinler tek tek rallilere başlıyor. Peki CHZ Coin? Onun için de yatırımcıların gözden kaçırdığı büyük detaylar var. Peki CHZ Coin önümüzdeki dönemde nasıl performans gösterecek? Yatırımcıları neler bekliyor?

Chiliz (CHZ) Tahminleri

31 Mayıs tarihinde Avrupa ligi final yapıyor ve birçok lig de benzer tarihlerde sona erecek. Özellikle fan tokenleri izleyen yatırımcılar fiyatların şampiyonluk odaklı ciddi prim yaptığını biliyor. Bu yüzden daha çok futbolla ilgilenen kripto para yatırımcıları CHZ ve onun ekosistemindeki fan tokenlere yatırım yapıyor. Mayıs ayı başına kadar lig şampiyonlukları büyük ölçüde netleşecek ve fan tokenler yılın zirve seviyelerine koşacak. Diğer taraftan mevcut ligin bitmesiyle birlikte Chiliz ekibinin yeni sezonda başlayacak anlaşmalar imzalaması muhtemeldir.

Yeni takımlarla yapılan anlaşmalar token ihracı CHZ cinsinden olacağı için talebi ciddi anlamda artırabilir. 2021 yılındaki fan token çılgınlığını hatırlayanlar CHZ fiyatının da ne kadar yükselebileceğinin farkından. Bundan dolayı lig finalleri yaklaşırken CHZ Coin’in daha iyi performans gösterdiğini görmemiz muhtemeldir.

Chiliz Coin Geleceği

Chiliz ekibi bu yıl fan tokenler için blockchain ağı müjdesini verdi. Resmen yayına da alındı. Bu uzun süredir bekleniyordu. Takımların lig bitimiyle birlikte burada yapacağı faaliyetler, NFT ihraçları ve hatta bilet satışları CHZ Coin için beklentiyi daha da artırıp fiyatı yukarı çekebilir. Peki kısa vadede yatırımcılar hangi seviyelere odaklanabilir?

CHZ Coin için bu ayı sezonunda dip 0,1 dolar olarak belirlendi. Son rallinin devam edebilmesi içinse 0,1146 dolar desteğinin korunması gerekiyor. CHZ eğer 0,1265 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa yeniden 0,14 dolar bandını hedefleyecektir. Olası bir müjde, haber odağında başlayacak rallide ise yatırımcılar 0,17 dolar bölgesinde kar almaya odaklanacak. Yeni anlaşmalar ve lig sonu artan taleple birlikte eğer her şey beklendiği gibi giderse Mayıs ortasına kadar fiyatın 0,25 dolar seviyesini aştığını görebiliriz. Liglerin bitmesiyle birlikte CHZ ekibi fiyatı tutmak için bahsi geçen yeni anlaşma ve duyuruları servis edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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