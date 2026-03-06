Winvest — Bitcoin investment
Teknik Analiz

XRP, SOL, AVAX 7-8 Mart Grafik Yorumları (Kısa ve Orta Vadeli Hedefler)

Özet

  • 770 gündür görmediği seviyelere Şubat başındaki düşüşle ulaşan SOL Coin henüz 97 dolar eşiğini aşamadı. Olası düşüşte 77 ve 74 dolar aralığı korunmalı.
  • XRP Coin yükselişi için kilit seviye 1,43 dolar. Hafta sonunda kazanılabilirse 1,67 dolara uzanan denemeler mümkün.
  • 8,62 dolar AVAX’ın altında günlük kapanış yapmaması gereken bölge ve hafta sonu negatifliği bu seviyenin test edilmesine yol açabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Brent petrol 92 doları aşarken 2 hafta içinde 150 doları hedefleyenler var. Bu durum bölgesel gerilimin hızla petrol fiyatını yukarı çekeceği anlamına geliyor. Küresel enflasyonist baskıyı yeniden canlandıracak petrol yükselişi merkez bankalarını faiz kararlarında zorlayacak. Peki bu hafta sonunda XRP, SOL ve AVAX için kaç dolar hedeflenmeli?

İçindekiler
1 Solana (SOL)
2 XRP ve AVAX

Solana (SOL)

En büyük akıllı sözleşme platformlarından olan Solana RWA alanında da Ethereum’un hemen ardından üst sıralarda yer alıyor. ETP ve ETF kanalındaki talebe bakılırsa kurumsallar 100 dolar altındaki fiyatı fırsat olarak görüyor. Fakat spot fiyatın yükselmesi için 88 dolar tabanı korunmalı. Şimdilik BTC 68 bin doların altına gerilediğinden SOL Coin de kilit desteğini kaybetti.

770 gündür görmediği seviyelere Şubat başındaki düşüşle ulaşan SOL Coin henüz 97 dolar eşiğini aşamadı. Bu seviye bizi 2023 yılında oldukça fazla meşgul etmiş ve üzerinde kırılmanın ardından SOL Coin’in ATH seviyesine ilerlediğini görmüştük.

Kısa vadede genel piyasa hissiyatının destekleyici olduğu senaryoda hedef bu bölgenin geride bırakılması ve 123 dolar tabanının yeni zirveler için kazanılması olacak. Ancak düşüşün hızlandığı senaryoda 77 ve 74 dolar aralığı korunması gerekilen önemli destek noktası. Uzun süre güçlü destek olarak kalan bölgenin kaybı 58 ve 45 dolar aralığına kapı aralayabilir.

XRP ve AVAX

2024 sonunda Gensler’ın görevden ayrılacağını açıklamasıyla XRP Coin çok rahat bir ralli başlattı. Bunu birçok yatırımcı değerlendirdi ve %300’e yakın kazanç elde etti. Fakat geçen sene Temmuz ayından bugüne altcoinlerde yaşanan satışlar XRP Coin grafiğinde istikrarlı daha düşük tepeleri doğurdu. Alçalan direnç altında devam eden kapanışlar fiyatı nihayetinde 1 dolar tabanına kadar itti.

Yükseliş için kilit bölge bu aralıkta 1,43 dolar ve hafta sonunda kazanılabilirse 1,67 dolara uzanan denemeler mümkün. Ancak BTC’nin durumu ve hafta sonu İran veya ABD’nin atabileceği olası negatif sürpriz adımlar 1,25 dolara uzanan fitiller doğurabilir.

Orta ve uzun vadede 2023 boyunca bahsettiğimiz ve 2024 yükselişinin ivme kazandığı 1,43 dolar bandı önemli olacak.

Altcoinlerde likidite kururken çift haneli token enflasyonuyla mücadele etmek zorundaysanız yukarıdaki gibi bir grafiğiniz oluyor. Avalanche ekosistemi istenen ölçüde büyüyemedi ve SOL Coin bile erirken AVAX’ın şansı çok daha azdı. Nitekim 2023 diplerine yolculuğu haftalar içinde yaşadık. 8,62 dolar AVAX’ın altında günlük kapanış yapmaması gereken bölge ve hafta sonu negatifliği bu seviyenin test edilmesine yol açabilir. Fakat günlük ve haftalık kapanış artık 6 dolara uzanan daha derin diplere kapı aralayacaktır. Burada yükseliş tabanı 12,41 dolar. Eğer piyasa hissiyatı bir süreliğine iyileşirse ilk test edilecek bölge burası olacak ve trend değişimi de buradan başlayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana (SOL) ve DOGE Bu Hafta Kaç Doları Hedefliyor? Son Gelişmeler ve Tahminler

Ripple (XRP) Fiyatı Cazip Bölgeye Geldi Mi? Son 4 Günün “En Geniş Özeti”

Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) 27 Şubat Tahminleri ve İran Son Durum

XRP’de Milyon Dolarlık Sıkışma: Gizli Hedefi Analistler Açıkladı!

Dogecoin (DOGE) ve BNB Fiyat Tahmini 26 Şubat

ADA, LINK ve AVAX Hareketlendi! BTC Tekrar 68.000 Dolar

PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kurumsal Satış Baskısı Durdu Mu? Kahin Nasıl Yine Haklı Çıktı?
Bir Sonraki Yazı Solana Fiyatı $100 Direncine Yaklaşırken Piyasada Belirsizlik Sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana Fiyatı $100 Direncine Yaklaşırken Piyasada Belirsizlik Sürüyor
Solana (SOL)
Kurumsal Satış Baskısı Durdu Mu? Kahin Nasıl Yine Haklı Çıktı?
BITCOIN (BTC)
Kripto Paralar Bu Döngüde Neden Zayıf Performans Gösterebilir?
Kripto Para
Bitcoin İçin Kritik Gösterge 12 Ay Sonra Tekrar Yükseliş Sinyali Verdi
Kripto Para
Çöp Haberlerden Kurtulun: Sadece Portföyünüzü İlgilendiren Gelişmeleri Görün
BITCOIN Haberleri
Lost your password?