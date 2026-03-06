XRP, SOL, AVAX 7-8 Mart Grafik Yorumları (Kısa ve Orta Vadeli Hedefler)

Brent petrol 92 doları aşarken 2 hafta içinde 150 doları hedefleyenler var. Bu durum bölgesel gerilimin hızla petrol fiyatını yukarı çekeceği anlamına geliyor. Küresel enflasyonist baskıyı yeniden canlandıracak petrol yükselişi merkez bankalarını faiz kararlarında zorlayacak. Peki bu hafta sonunda XRP, SOL ve AVAX için kaç dolar hedeflenmeli?

Solana (SOL)

En büyük akıllı sözleşme platformlarından olan Solana RWA alanında da Ethereum’un hemen ardından üst sıralarda yer alıyor. ETP ve ETF kanalındaki talebe bakılırsa kurumsallar 100 dolar altındaki fiyatı fırsat olarak görüyor. Fakat spot fiyatın yükselmesi için 88 dolar tabanı korunmalı. Şimdilik BTC 68 bin doların altına gerilediğinden SOL Coin de kilit desteğini kaybetti.

770 gündür görmediği seviyelere Şubat başındaki düşüşle ulaşan SOL Coin henüz 97 dolar eşiğini aşamadı. Bu seviye bizi 2023 yılında oldukça fazla meşgul etmiş ve üzerinde kırılmanın ardından SOL Coin’in ATH seviyesine ilerlediğini görmüştük.

Kısa vadede genel piyasa hissiyatının destekleyici olduğu senaryoda hedef bu bölgenin geride bırakılması ve 123 dolar tabanının yeni zirveler için kazanılması olacak. Ancak düşüşün hızlandığı senaryoda 77 ve 74 dolar aralığı korunması gerekilen önemli destek noktası. Uzun süre güçlü destek olarak kalan bölgenin kaybı 58 ve 45 dolar aralığına kapı aralayabilir.

XRP ve AVAX

2024 sonunda Gensler’ın görevden ayrılacağını açıklamasıyla XRP Coin çok rahat bir ralli başlattı. Bunu birçok yatırımcı değerlendirdi ve %300’e yakın kazanç elde etti. Fakat geçen sene Temmuz ayından bugüne altcoinlerde yaşanan satışlar XRP Coin grafiğinde istikrarlı daha düşük tepeleri doğurdu. Alçalan direnç altında devam eden kapanışlar fiyatı nihayetinde 1 dolar tabanına kadar itti.

Yükseliş için kilit bölge bu aralıkta 1,43 dolar ve hafta sonunda kazanılabilirse 1,67 dolara uzanan denemeler mümkün. Ancak BTC’nin durumu ve hafta sonu İran veya ABD’nin atabileceği olası negatif sürpriz adımlar 1,25 dolara uzanan fitiller doğurabilir.

Orta ve uzun vadede 2023 boyunca bahsettiğimiz ve 2024 yükselişinin ivme kazandığı 1,43 dolar bandı önemli olacak.

Altcoinlerde likidite kururken çift haneli token enflasyonuyla mücadele etmek zorundaysanız yukarıdaki gibi bir grafiğiniz oluyor. Avalanche ekosistemi istenen ölçüde büyüyemedi ve SOL Coin bile erirken AVAX’ın şansı çok daha azdı. Nitekim 2023 diplerine yolculuğu haftalar içinde yaşadık. 8,62 dolar AVAX’ın altında günlük kapanış yapmaması gereken bölge ve hafta sonu negatifliği bu seviyenin test edilmesine yol açabilir. Fakat günlük ve haftalık kapanış artık 6 dolara uzanan daha derin diplere kapı aralayacaktır. Burada yükseliş tabanı 12,41 dolar. Eğer piyasa hissiyatı bir süreliğine iyileşirse ilk test edilecek bölge burası olacak ve trend değişimi de buradan başlayacak.