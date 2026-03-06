Kurumsal Satış Baskısı Durdu Mu? Kahin Nasıl Yine Haklı Çıktı?

Yeni yılın üçüncü ayına geldik ve birçok felaket geride kaldı. Bitcoin fiyatı Yüksek Mahkeme kararından MSCI delist riskine ve İran saldırısına kadar çok fazla negatif gelişmeyi ilk çeyrekte bekliyordu. Olumsuz gelişmelerin gerçekleşmesiyle fiyatlama tamamlandığı için BTC 74 bin doları aşsa da burada yeniden kar satışları baskın hale geldi. Fakat hiç yoksa kurumsal satışlar durulmuş görünüyor.

Kurumsal Satışlar Duruldu

Geçen yıl Güney Koreli yatırımcıların kripto paralardan ayrılmasıyla başlayan likidite eksikliği 2025 son çeyrekte ABD yatırımcılarının satıcı pozisyonuna geçmesiyle işleri daha da zorlaştırdı. Bugün geldiğimiz noktada Coinbase Premium Endeksi henüz istenen seviyelere gelmese de henüz sevinmek için erken.

Coinbase Premium’daki değişime dikkat çeken Darkfost buradaki hareketin abartıldığı gibi dönüş sinyali olmadığı ancak kurumsal satışların durulduğuna işaret ettiğini söyledi. Bir sonraki aşamada kurumsal alım baskısının geri dönmesiyle işler yoluna girmeye başlayacak.

“Coinbase Premium Endeksi ile ilgili tüm bu makaleleri ve gönderileri görmek oldukça komik, çünkü trend açısından bakıldığında, haftalık zaman diliminde endeks aslında 0 seviyesinde. Evet, doğru okudunuz, sıfırdayız. Elbette, birkaç yeşil gün gördük, ancak çok yüksek seviyelere çıkmadık. Hatta, kurumsal alım baskısının geri döndüğünü savunmak için saatlik grafiklerin kullanıldığını bile gördüm. Gerçekte, piyasa sadece dengeye geri döndü ve bugün Coinbase Premium Endeksi’nin hafifçe negatif bölgeye geri döndüğünü bile görebiliyoruz. Buradan çıkarılması gereken sonuç, kurumsal satış baskısının durduğu. Ve bu bir trend, günlük veya saatlik bir okuma değil. Bu olumlu bir gelişme, ancak kurumsal alım baskısının geri döndüğünü kanıtlamıyor. Talep hala zayıf.”

Kripto Kahini Yine Haklı

Saatler önce Roman Trading takma isimli analistin son yükseliş denemesine karşı değerlendirmesini paylaşmıştık. Analist iddialı biçimde bu denemenin başarısızlıkla sonuçlanacağını ve yeterli ilgiyi görmediğini savunuyordu. Hafta sonuna ilerlerken BTC grafiği onu doğruladı ve BTC 68 bin doların bile altına indi. Desteğin kaybıyla 63 bin doların yeniden yolu açılmış oldu.

65.800 ve 63 bin doların ardından BTC yeniden 60.000 doları test edebilir.

Fakat analistin hedefi 52.000 dolara kadar düşüşün devamı yönünde.

“MACD/RSI ve hacim hareketini destekleyen HTF direncine mükemmel bir sahte deneme. 52 bin seviyesine kadar düşüşün devam etmesini beklediğimiz için çok öngörülebilir bir hareket.”