Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Kurumsal Satış Baskısı Durdu Mu? Kahin Nasıl Yine Haklı Çıktı?

Özet

  • Coinbase Premium negatif bölgeden çıkıyor ve kurumsal satış baskısı kırıldı. Henüz alıcı ilgisinden bahsetmek zor olsa da piyasa hissiyatında iyileşme var.
  • Roman Trading: MACD/RSI ve hacim hareketini destekleyen HTF direncine mükemmel bir sahte deneme. 52 bin seviyesine kadar düşüşün devam etmesini beklediğimiz için çok öngörülebilir bir hareket.
  • BTC düşüşü hafta sonunda devam ederse 65.800 ve 63 bin doların ardından BTC yeniden 60.000 doları test edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yeni yılın üçüncü ayına geldik ve birçok felaket geride kaldı. Bitcoin fiyatı Yüksek Mahkeme kararından MSCI delist riskine ve İran saldırısına kadar çok fazla negatif gelişmeyi ilk çeyrekte bekliyordu. Olumsuz gelişmelerin gerçekleşmesiyle fiyatlama tamamlandığı için BTC 74 bin doları aşsa da burada yeniden kar satışları baskın hale geldi. Fakat hiç yoksa kurumsal satışlar durulmuş görünüyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Satışlar Duruldu
2 Kripto Kahini Yine Haklı

Kurumsal Satışlar Duruldu

Geçen yıl Güney Koreli yatırımcıların kripto paralardan ayrılmasıyla başlayan likidite eksikliği 2025 son çeyrekte ABD yatırımcılarının satıcı pozisyonuna geçmesiyle işleri daha da zorlaştırdı. Bugün geldiğimiz noktada Coinbase Premium Endeksi henüz istenen seviyelere gelmese de henüz sevinmek için erken.

Coinbase Premium’daki değişime dikkat çeken Darkfost buradaki hareketin abartıldığı gibi dönüş sinyali olmadığı ancak kurumsal satışların durulduğuna işaret ettiğini söyledi. Bir sonraki aşamada kurumsal alım baskısının geri dönmesiyle işler yoluna girmeye başlayacak.

Coinbase Premium Endeksi ile ilgili tüm bu makaleleri ve gönderileri görmek oldukça komik, çünkü trend açısından bakıldığında, haftalık zaman diliminde endeks aslında 0 seviyesinde.

Evet, doğru okudunuz, sıfırdayız.

Elbette, birkaç yeşil gün gördük, ancak çok yüksek seviyelere çıkmadık.

Hatta, kurumsal alım baskısının geri döndüğünü savunmak için saatlik grafiklerin kullanıldığını bile gördüm. Gerçekte, piyasa sadece dengeye geri döndü ve bugün Coinbase Premium Endeksi’nin hafifçe negatif bölgeye geri döndüğünü bile görebiliyoruz. Buradan çıkarılması gereken sonuç, kurumsal satış baskısının durduğu.

Ve bu bir trend, günlük veya saatlik bir okuma değil.

Bu olumlu bir gelişme, ancak kurumsal alım baskısının geri döndüğünü kanıtlamıyor. Talep hala zayıf.”

Kripto Kahini Yine Haklı

Saatler önce Roman Trading takma isimli analistin son yükseliş denemesine karşı değerlendirmesini paylaşmıştık. Analist iddialı biçimde bu denemenin başarısızlıkla sonuçlanacağını ve yeterli ilgiyi görmediğini savunuyordu. Hafta sonuna ilerlerken BTC grafiği onu doğruladı ve BTC 68 bin doların bile altına indi. Desteğin kaybıyla 63 bin doların yeniden yolu açılmış oldu.

65.800 ve 63 bin doların ardından BTC yeniden 60.000 doları test edebilir.

Fakat analistin hedefi 52.000 dolara kadar düşüşün devamı yönünde.

“MACD/RSI ve hacim hareketini destekleyen HTF direncine mükemmel bir sahte deneme.

52 bin seviyesine kadar düşüşün devam etmesini beklediğimiz için çok öngörülebilir bir hareket.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

