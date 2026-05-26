Küçük Bitcoin şirketleri BTC’de düşüşü fırsata çevirdi 602,6 BTC topladı

Geçtiğimiz hafta Bitcoin piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Büyük kurumsal yatırımcılar yeni alımlarını durdurmuş görünürken, daha küçük ölçekli Bitcoin treasury şirketleri toplamda 602,6 Bitcoin satın aldı. Bu miktarın yaklaşık 46 milyon dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

Küçük şirketlerden sürpriz alımlar

Verilen bilgilere göre, varlık yönetimi de yapan Strive 381,6 BTC, gıda sektöründe faaliyet gösteren DDC Enterprise Limited 200 BTC, İngiltere merkezli web tasarım şirketi The Smarter Web Company (SWC) 19 BTC ve yapay zeka veri merkezi Hyperscale Data ise 2 BTC’lik alım gerçekleştirdi. Böylece büyük isimler piyasada beklemeye geçerken, nispeten küçük şirketlerin Bitcoin’e yönelik ilgisinin sürdüğü net şekilde ortaya çıktı.

Kurumsal alımlar son haftalarda ağırlıklı olarak büyük oyunculardan ziyade küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Bu durum, şirketlerin makro belirsizliklere rağmen Bitcoin’e güven duyduğuna işaret ediyor.

DDC Enterprise Limited; global düzeyde, özellikle Çin başta olmak üzere birçok ülkede sağlık gıdası ve atıştırmalık ürünler alanında faaliyet gösteriyor. SWC ise ağırlıklı olarak İngiltere pazarına odaklanan bir dijital çözümler şirketi. Hyperscale Data ise yapay zeka ve veri merkezi altyapıları alanında çözümler sunuyor.

Mini sözlük: Bitcoin treasury company, şirketlerin rezervlerinde Bitcoin tutarak değer koruma veya yatırım amacıyla işlem yapan bir kurum türünü ifade eder. Bu tür şirketler genellikle finansal tablolarında BTC varlıklarını kamuya açık şekilde bildiriyor.

Fiyat düşüşü sonrası alım fırsatı

Küçük şirketlerin yaptığı bu alımlar, Bitcoin’in fiyatının 80.000 dolar eşiğinin altına inmesinin hemen ardından geldi. Strive ortalama 79.348 dolardan, DDC ortalama 79.496 dolardan ve SWC ise ortalama 77.687 dolardan alım yaptı. Hyperscale Data ise Bitcoin’in gün sonu fiyatının 76.981 dolar olduğu Pazar günü piyasadan BTC aldı ve ortalama fiyat belirtmedi. Bu rakamlar, söz konusu şirketlerin esnek stratejiyle hızlı karar alabildiğini gösteriyor.

Şirket Alım Miktarı (BTC) Ortalama Fiyat (USD) Strive 381,6 79.348 DDC Enterprise Limited 200 79.496 The Smarter Web Company 19 77.687 Hyperscale Data 2 Fiyat açıklanmadı

Şirketlerin Bitcoin alımlarındaki ortalama maliyet, ellerindeki varlığın güncel durumunu göstermesi açısından piyasada yakından takip ediliyor. Genellikle düşük maliyetli alımlar, uzun vadeli strateji ve Bitcoin’e olan güvenin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kurumsal Bitcoin talebinde yön değişimi

Bitcoin’e yönelik kurumsal talepte büyük firmalar kısa süreli duraksasa da küçük şirketlerin ilgisi canlılığını koruyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinden son altı işlem gününde toplam 1,54 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken, küçük şirketlerin satın alımları öne çıkıyor. Piyasa analistlerince, ETF çıkışlarının genellikle küçük yatırımcının duyarlılığını yansıttığı, profesyonel yatırımcıların ise farklı stratejiler izlediği belirtiliyor.

Büyük şirketlerin hamleleri ve genel görünüm

Bu gelişmelerin öncesinde, geçtiğimiz hafta içinde piyasanın lider kurumsal yatırımcısı Strategy 24.869 Bitcoin’i, toplamda 2,01 milyar dolar harcayarak portföyüne kattığını açıklamıştı. Bu büyük alımının ardından kısa süreli bir bekle-gör stratejisi benimsendiği gözleniyor. Son veriler ise, dünya genelinde halka açık yaklaşık 198 Bitcoin treasury şirketinin 1,24 milyon adet BTC bulundurduğunu; bunun toplam arzın yaklaşık yüzde 5,9’una karşılık geldiğini ortaya koyuyor.