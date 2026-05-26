Bitcoin ETF’lerden 1,74 milyar dolarlık çıkış sonrası kurumsallar geri çekildi, bireysel yatırımcılar hala long pozisyonda

ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) son dönemde toplam 1,74 milyar dolar tutarında çıkış gerçekleşti. CryptoQuant tarafından yayımlanan yeni analiz, bu rakamın piyasadaki kırılgan toparlanmanın altında yatan yapısal zayıflığı gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle büyük portföy yöneticileri ve kurumsal yatırımcıların yoğunlaşma eğiliminde olduğu Coinbase Premium göstergesinin derin şekilde negatife dönmesi, büyük alıcıların şu aşamada kenarda kalmayı tercih ettiğine işaret etti.

Balinanın çekilmesi ve eski coin’lerin dönüşü

Aynı raporda, Binance borsasındaki Bitcoin net girişlerinin yüzde 425 oranında artış sergilediği belirtildi. Cüzdanlarda uzun süre bekleyen eski coin’lerin yeniden borsalara hareket etmesi, genellikle kâr alma veya olası fiyat düşüşlerine karşı önlem alma olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, Binance’teki sabit coin (stabilcoin) net akışlarında da belirgin bir düşüş kaydedildi. Yeni likiditenin piyasaya girişi zayıflarken, mevcut sermaye ile yeni yatırımlar arasındaki makas giderek açılıyor.

Mini sözlük: Coinbase Premium, ABD merkezli Coinbase borsasındaki Bitcoin fiyatının küresel ortalamadan ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösteren bir metriktir. Pozitif olması, spot piyasada kurumsal ve büyük alıcı talebini yansıtır.

Vadeli piyasalar ve kaldıraçlı işlemlerde bireysel rallisi

Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar, 2025 sonlarındaki zirvesinden oldukça geride seyrediyor. CryptoQuant verilerine göre, mevcut açık pozisyon miktarı 25,3 milyar dolar seviyesinde bulunurken Bitcoin fiyatı 76.700 dolar bandında hareket ediyor. Geçen yılın ekim ayındaki zirvede bu tutar 47,5 milyar doları aşmıştı. Vadeli piyasalarda klasik grafik analizinden farklı bir tablo ortaya çıkıyor; özellikle bireysel yatırımcıların uzun pozisyonlarda yoğunlaşmasıyla, fonlama oranlarında da yükseliş var. Fonlama oranı pozitif bölgede. Bu durum, piyasanın ağırlıkla kaldıraçlı long (yükselişe oynayan) pozisyonlarla yüklendiğini gösteriyor.

Gösterge Son Durum Geçmiş Zirve Bitcoin Açık Pozisyon 25,3 milyar $ 47,5 milyar $ (Ekim 2025) Bitcoin Fiyatı 76.700 $ 65.000 $ (Şubat 2026, düzeltme dönemi) ETF Net Çıkışı 1,74 milyar $ 1,04 milyar $ (Mayıs 2026, tek hafta)

Piyasa dengesizleşiyor: Arz talebi aşarken risk büyüyor

CryptoQuant’ta paylaşılan analizlere göre, Bitcoin’in görünür talebi neredeyse eksi 147.000 BTC’ye kadar düştü. Yani bu kadar miktarda arz, piyasada yeni talep olmadan yerini buluyor. Büyük yatırımcılar ve uzun süredir Bitcoin tutanlar daha temkinli davranırken; bireysel yatırımcılar kaldıraçlı long pozisyonlarla risk alımını sürdürüyor.

CryptoOnchain tarafından yayımlanan analizde, “Piyasa genelinde büyük oyuncular kenara çekildi. Varlıklarını borsalara taşıyan eski coin sahiplerinin sayısı hızla arttı. Aynı anda, spot ETF’lerde tarihsel düzeyde çıkışlar yaşanıyor ama bireysel yatırımcılar yükseliş beklentisiyle long pozisyonlarda birikiyor” ifadelerine yer verildi.

Geçmişte Şubat 2026’daki gibi piyasa düzeltmelerinde, fonlama oranlarının bu seviyeye çıktığı ve açık pozisyonların azaldığı dönemlerin, Bitcoin fiyatında önemli düşüşlere zemin hazırladığı hatırlatıldı. Özellikle 2026’nın başında long pozisyonda olan yatırımcıların hızlı likidasyonlarla büyük kayıplar yaşadığı, o süreçte Bitcoin’in 65 bin doların da altına gerilediği belirtildi. Tüm bu göstergeler, mevcut tablonun risk iştahının aşırıya kaydığı ve kurumsal talebin eksik olduğu bir piyasaya işaret ediyor.