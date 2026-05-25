BlackRock yılın en yüksek haftalık Bitcoin satışına imza attı

BlackRock, 2026 yılına girilen süreçte Bitcoin ETF pazarında yılın en büyük haftalık para çıkışını yaşadı. Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin fonlarından sürekli çekilişler göze çarptı. Bu durum sadece BlackRock ile sınırlı kalmayıp genel Bitcoin ETF piyasasında da ciddi kayıplara yol açtı.

Bir haftada 1 milyar doların üzerinde çıkış

Önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock, Bitcoin ETF piyasasında liderliğini sürdürmesine rağmen pazartesi günü Arkham Intelligence tarafından paylaşılan verilere göre geçen haftanın toplam çıkışına büyük oranda katkıda bulundu. BlackRock’ın haftanın her gününde Bitcoin satışı gerçekleştirdiği ve toplamda 1,01 milyar dolarlık bir çıkış yaşadığı netleşti. Bu miktar, Kasım 2025’ten bu yana şirketin gördüğü en büyük haftalık kayıp olarak kaydedildi.

Verilere göre Bitcoin ETF’lerinin tamamında geçen hafta toplamda 1,26 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. Böylece BlackRock başı çeken şirket olmaya devam etti.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, kripto para piyasalarına ait blokzincir verilerini analiz ederek yatırımcı davranışlarını, cüzdan hareketlerini ve büyük portföy değişimlerini takip eden bir analiz platformudur.

Piyasalarda belirsizlik ve kurumsal satış baskısı

Kripto para piyasasında son dönemde artan dalgalanmayla birlikte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı tarafında olumlu hava zayıfladı. Bu belirsizlik ortamında fon yöneticileri riskten kaçınmak amacıyla pozisyonlarını küçültüyor. Özellikle büyük fonların satışları, genel piyasa üzerindeki baskıyı artırdı.

Yükselen satış baskısının ardından, kurumsal yatırımcıların platformlardan fonlarını çektiği ve piyasada yeni bir düşüş riskine karşı önlem almaya çalıştıkları dikkat çekiyor.

Fon Haftalık Para Çıkışı (USD) Liderlik BlackRock 1,01 milyar Evet Tüm Bitcoin ETF’leri 1,26 milyar —

Bitcoin fiyatında kısa vadeli toparlanma

Yaşanan büyük çıkışa rağmen Bitcoin fiyatı hafta sonu itibarıyla hızlı bir toparlanmaya imza attı. CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre Bitcoin, anlık olarak 77.443 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Bu, bir önceki günkü seviyeye göre yüzde 0,45’lik ılımlı bir artış anlamına geliyor.

Mayıs ayının güçlü bir başlangıcından sonra, yatırımcıların güvenindeki zayıflama Bitcoin’de satış yönlü beklentileri beraberinde getirdi. Piyasa katılımcıları, fiyatın önemli direnç seviyelerini aşamaması halinde yeni bir düşüş dalgası yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Özetle, kurumsal satış baskısı ve yüksek montanlı para çıkışları, kısa vadede Bitcoin’de yukarı yönlü hareketleri kısıtlı tutarken piyasa genelinde temkinli bir hava oluşmasına yol açtı.