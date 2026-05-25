BITCOIN (BTC)

BlackRock yılın en yüksek haftalık Bitcoin satışına imza attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, yılın en büyük Bitcoin ETF satışını gerçekleştirdi.
  • Kurumsal yatırımcılar, artan piyasa baskısıyla 1 milyar doları aşkın fonunu çekti.
  • Bitcoin’in fiyatında küçük bir toparlanma yaşansa da düşüş beklentisi halen yüksek.
  • ⚡ Kritik durum: Yüksek çıkışlar, $BTC üzerinde satış baskısını artırdı.
BlackRock, 2026 yılına girilen süreçte Bitcoin ETF pazarında yılın en büyük haftalık para çıkışını yaşadı. Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin fonlarından sürekli çekilişler göze çarptı. Bu durum sadece BlackRock ile sınırlı kalmayıp genel Bitcoin ETF piyasasında da ciddi kayıplara yol açtı.

Bir haftada 1 milyar doların üzerinde çıkış

Önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock, Bitcoin ETF piyasasında liderliğini sürdürmesine rağmen pazartesi günü Arkham Intelligence tarafından paylaşılan verilere göre geçen haftanın toplam çıkışına büyük oranda katkıda bulundu. BlackRock’ın haftanın her gününde Bitcoin satışı gerçekleştirdiği ve toplamda 1,01 milyar dolarlık bir çıkış yaşadığı netleşti. Bu miktar, Kasım 2025’ten bu yana şirketin gördüğü en büyük haftalık kayıp olarak kaydedildi.

Verilere göre Bitcoin ETF’lerinin tamamında geçen hafta toplamda 1,26 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. Böylece BlackRock başı çeken şirket olmaya devam etti.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, kripto para piyasalarına ait blokzincir verilerini analiz ederek yatırımcı davranışlarını, cüzdan hareketlerini ve büyük portföy değişimlerini takip eden bir analiz platformudur.

Piyasalarda belirsizlik ve kurumsal satış baskısı

Kripto para piyasasında son dönemde artan dalgalanmayla birlikte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı tarafında olumlu hava zayıfladı. Bu belirsizlik ortamında fon yöneticileri riskten kaçınmak amacıyla pozisyonlarını küçültüyor. Özellikle büyük fonların satışları, genel piyasa üzerindeki baskıyı artırdı.

Yükselen satış baskısının ardından, kurumsal yatırımcıların platformlardan fonlarını çektiği ve piyasada yeni bir düşüş riskine karşı önlem almaya çalıştıkları dikkat çekiyor.

FonHaftalık Para Çıkışı (USD)Liderlik
BlackRock1,01 milyarEvet
Tüm Bitcoin ETF’leri1,26 milyar

Bitcoin fiyatında kısa vadeli toparlanma

Yaşanan büyük çıkışa rağmen Bitcoin fiyatı hafta sonu itibarıyla hızlı bir toparlanmaya imza attı. CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre Bitcoin, anlık olarak 77.443 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Bu, bir önceki günkü seviyeye göre yüzde 0,45’lik ılımlı bir artış anlamına geliyor.

“BlackRock, haftanın her gününde toplamda 1,01 milyar dolarlık Bitcoin satışıyla dikkat çekti. Bu rakam, şirketin son altı ayda gördüğü en büyük para çıkışı oldu.”

Mayıs ayının güçlü bir başlangıcından sonra, yatırımcıların güvenindeki zayıflama Bitcoin’de satış yönlü beklentileri beraberinde getirdi. Piyasa katılımcıları, fiyatın önemli direnç seviyelerini aşamaması halinde yeni bir düşüş dalgası yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Özetle, kurumsal satış baskısı ve yüksek montanlı para çıkışları, kısa vadede Bitcoin’de yukarı yönlü hareketleri kısıtlı tutarken piyasa genelinde temkinli bir hava oluşmasına yol açtı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
