ABD tahvil faizleri 5.14’ü aştı, Bitcoin için ‘süper döngü’ uyarısı geldi

ABD ve Japonya devlet tahvillerinde getiriler yükselmeye devam ederken, kripto para borsası BitMEX’in kıdemli araştırma analisti Shang Wu, tahvil faizlerindeki bu yükselişin finansal sistemde uzun vadeli ve yapısal bir değişime işaret ettiğini belirtti. Wu, faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalmasının ya da daha da artmasının, yatırımcıları değer kaybeden varlıklardan uzaklaştırarak Bitcoin‘e yöneltebileceğini ve bir “Bitcoin süper döngüsü” başlatabileceğini vurguladı.

ABD ve Japonya tahvil piyasaları kritik seviyede

Wu’nun analizine göre, ABD’nin 30 yıllık devlet tahvil faizi salı günü yüzde 5,14’ü aşarken, Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,8’e yükseldi. Wu, bu faiz oranlarının sürdürülemez olduğunu savundu. Ona göre, devletler yüksek borçlanma faizleriyle ya para birimlerinin değerini düşürmek ya da ciddi bir devlet borcu krizini göğüslemek arasında bir tercihe zorlanabilir.

Wu, “Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Ya devlet borcu krizini göğüsleyecekler, ya da para birimlerinin değerini azaltacaklar,” görüşünü dile getirdi.

ABD’nin toplam ulusal borcu 39 trilyon doları aşarken, jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki artış kamu harcamalarını yukarı çekiyor. Özellikle İran’daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, ülkede enflasyon riskinin güçlenmesine yol açıyor.

Mini sözlük: Getiri eğrisi kontrolü (yield curve control), merkez bankalarının tahvil faizlerini belli bir aralıkta tutmak için tahvil alım-satım işlemleri yoluyla piyasaya müdahale ettiği para politikası uygulamasıdır. Bu yöntemle faiz oranındaki keskin dalgalanmaların önüne geçilmesi hedeflenir.

Faiz artışı çözüm değil, borç yükünü artırıyor

Merkez bankaları enflasyonla mücadelede genellikle faiz artırımlarına gider ve bu adım krediye erişimi zorlaştırarak genel talepte soğuma yaratır. Ancak Wu, ABD’deki 39 trilyon dolarlık kamu borcunun, Fed’in faiz artırım yoluyla etkili bir mücadele yürütmesini neredeyse imkansız kıldığını belirtti. Çünkü faiz oranları yükseldikçe, devletin yıllık borç faizi ödemeleri de hızla yükseliyor.

Yıl ABD Ulusal Borç (Trilyon $) ABD 30 Y Tahvil Getirisi (%) Japonya 10 Y Tahvil Getirisi (%) Nisan 2024 39 5,14 2,8

BitMEX analisti, getiri oranlarının yüzde 7 seviyesine çıkması halinde, ABD’nin sadece yıllık faiz ödemelerinin federal vergi gelirlerinin tamamını tüketebileceğini ifade etti. Bu noktada merkez bankalarının enflasyonu bastırmaya çalışırken kamu maliyesi yönünden ciddi darboğazlarla karşılaşması bekleniyor.

Wu, “39 trilyon dolarlık bir ulusal borçla, faizler bu seviyelerde tutulursa, devletin yıllık faiz gideri kısa sürede tüm vergi tabanını tüketmiş olacak,” değerlendirmesini yaptı.

Merkez bankalarından artırımlı müdahale iddiası

Analizde, ABD hükümeti ve merkez bankasının geleneksel parasal genişleme yöntemlerini şeffaf biçimde uygulamaktan ziyade, farklı yollarla piyasaya likidite sağlamaya devam edeceği yorumu yapıldı. Wu ile birlikte makro ekonomi alanında çalışan Lyn Alden da, bu sürecin “getiri eğrisi kontrolü” ve habersiz devlet tahvil geri alımları gibi farklı yöntemlerle ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Bitcoin’in bu süreçte enflasyona karşı güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için öne çıkabileceği, tahvillerde yaşanacak uzun vadeli baskıların “yeni bir fiyat döngüsünün” kapısını aralayabileceği öngörüldü.