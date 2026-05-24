Bitcoin balina talebi, borsalardaki arz azalışı ile 2026’da hızlandı

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcıların alım faaliyetleri, 2026 yılının ilk beş ayında önemli ölçüde ivme kazandı. Zincir üstü verilere göre, balinaların alım temposu geçen yılın tamamı ile neredeyse aynı seviyeye ulaştı. Bu hızlanmış toplama süreci, farklı portföy büyüklüğüne sahip cüzdanlarda da gözlemlenirken, özellikle uzun vadeli bakiyelerde satış baskısının az olduğu, mevduatların ise kesintisiz devam ettiği belirtiliyor.

Balinaların Toplama Davranışında Değişim

2026’da zincir üstü cüzdan analizleri, balina gruplarının Bitcoin’i yüksek fiyat bölgelerinde de toplamaya devam ettiğini ortaya koydu. Ani fiyat yükselişlerine rağmen, bu adreslerde önemli miktarda kâr satışına rastlanmadı. Balina hareketlerinin 2023’teki dip seviyelerinden başladığı ve daha sonra hem yükseliş hem düzeltme dönemlerinde benzer hızda sürdüğü gözlemlendi.

Bu yeni eğilimde sadece geleneksel büyük yatırımcılar değil, orta büyüklükte ve bir süredir işlem yapmayan cüzdanlar da alım yönünde pozisyon açmaya başladı. Böylelikle, sadece kısa vade hedefleyen işlemler değil, planlı ve kademeli pozisyon büyütme stratejileri öne çıkıyor. Piyasa uzmanları, kapsamlı pozisyonlanmanın fon akışlarının hem vadeli hem de spot borsa akımlarına dayandığını vurguladı.

2026’da balinaların alım miktarının 2025’in toplamını yalnızca beş ayda yakaladığı belirtiliyor. Balina hareketlerinin dalgalı dönemlerde dahi korunması, fiyatlardaki direnç seviyesinin kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Balina hareketlerinin arkasında, makro ölçekte genişleyen likidite, borsa dışı saklama talebi ve ETF yatırımlarındaki artışın etkili olduğu öne sürülüyor.

Mini sözlük: Balina (Whale), kripto para piyasalarında büyük miktarda coin’e sahip ve yaptığı işlemlerle fiyatlar üzerinde etkili olabilen yatırımcıları veya kurumları ifade eder.

Borsalarda Arz Daralması, Likidite Riskini Artırıyor

Borsalarda tutulan Bitcoin miktarı, son dönemde düşüş eğilimini sürdürdü. Yatırımcılar, paralarını saklama hizmetlerine veya uzun vadeli tutmaya yöneltirken, piyasada serbest bitcoin arzı azaldı. Bu durum spot piyasada fiyatın, küçük miktarda alım veya satış emirlerine karşı daha hassas kalmasına yol açıyor.

Likidite derinliği, hacimli alım-satımların piyasada ani fiyat dalgalanmalarına yol açmaması için önem taşır. Son dönemde hem alış hem satış tarafında sipariş defteri derinliğinde azalma gözlemlendi, bu da büyük emirlerin fiyatı hızlıca yukarı veya aşağı itmesine neden olabiliyor.

ETF girişlerinde ve kurumsal yatırımlarda süreklilik sağlanırken, devlet bağlantılı yatırımcılar ile şirketlerin hazine hesaplarında BTC talebinin de borsa arzını daralttığı bildiriliyor. Bu gelişmeler, piyasadaki likiditenin azaldığını ve yeni taleplerde fiyatların daha kolay yükselebileceğini gösteriyor.

Yıl Balina Alımı Borsa Arzı ETF Talebi 2023 Dipten başlayan Kademeli azalış Düşük 2025 Yüksek Azalmaya devam Artmaya başladı 2026 (ilk 5 ay) 2025 seviyesi yakalandı En düşük seviyeler Yüksek

Balina ve uzun vadeli yatırımcıların satış eğilimi göstermemesi, borsalardaki emtia miktarını daha da sınırlayarak fiyatı yukarı yönlü baskı altında tutuyor. Ayrıca, borsalardaki emir defteri derinliğinin azalması, olası yeni alım dalgalarında fiyat hareketinin beklenenden daha sert olabileceğini işaret ediyor.

Piyasada Dönemsel Riskler ve Dalgalanma Olasılığı

Yapısal olarak hem arzın hem de emir derinliğinin azalması, Bitcoin fiyatında anlık hareketlerin geçmiş yıllara göre daha belirgin yaşanmasına olanak tanıyor. Uzmanlar, borsalardan çekilen Bitcoin’lerin deneyimli ya da kurumsal yatırımcıların kontrolüne geçtiğini, bu sayede piyasada yeni bir dönem sinyali oluştuğunu iddia ediyor.

Balina birikim sürecinin 2026’nın devamında da sürmesi, orta vadede ekstra likidite dalgalanmaları yaratabilir. Alımlardaki istikrar, fiyat düşüşlerinde olduğu kadar yükseliş trendinde de baskıyı sürdürebilir.

Bitcoin piyasasında büyük alıcılar, yükselen fiyatlara rağmen satış yapmak yerine varlıklarını korumayı tercih etti. Borsalardaki azalan BTC miktarı, olası yeni alım dalgalarında fiyatı daha oynak hâle getirebilir.

Piyasa takipçileri, yeni talep dalgalarının oldukça sınırlı likiditeye etki edebileceği ve bunun fiyat hareketlerini hızlandırabileceği kanaatinde. Tüm bu gelişmeler, mevcut döngüde Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar ve büyük hesapların kontrolünde ilerlediğini gösteriyor.