Ethereum fiyatı 2.000 dolar civarında, 39 milyon ETH stake edildi

Ethereum son dönemde 2.000-2.200 dolar aralığında yatay seyretse de, ağ üzerindeki finansal etkinlik ve kurumsal katılım güçlü kalıyor. Staking’e yönelen talep ve tokenleştirilmiş varlık hacmi, Ethereum’un merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki liderliğini pekiştiriyor.

Kurumsal Etki ve Ağda Biriken Varlıklar

Ethereum, zincir üstü finansal ağlar arasında tokenleştirilmiş varlıkların yaklaşık yüzde 55’ini elinde tutarak dijital finans altyapısındaki baskın rolünü sürdürüyor. Ayrıca, stablecoin arzının da yüzde 50’si Ethereum üzerinde işlem görüyor. DeFi ekosisteminde kitlenen toplam değerin yarıdan fazlası yine Ethereum ağında bulunuyor. Stablecoin işlemlerinin payı yüzde 35’e yakınken, merkeziyetsiz borsalar toplam hacmin yüzde 20’sini oluşturuyor.

Kurumsal yatırımlar özellikle gerçek dünya varlıklarının ve devlet tahvillerinin tokenleştirilmesi sayesinde Ethereum’a yönelmeye devam ediyor. Özellikle Canton Network gibi yerleşim platformları, işlem likiditesinde ağırlıklı olarak Ethereum altyapısını kullanmayı sürdürüyor.

Ethereum ağındaki en önemli unsurlardan biri ise staking. Yaklaşık 39,1 milyon adet ETH stake edilmiş durumda ve ayrıca validatör olmayı bekleyen 3,49 milyon ETH daha sırada. Bu yoğun talep, inceleşen dolaşımdaki arz nedeniyle ETH’nin kısa vadede fiyat oynaklığına karşı daha dirençli kalmasını sağlıyor. Validator kuyruğunda ise giriş süresi 60 güne yaklaşmış durumda, bu da faiz getirisi arayan yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Staking, kullanıcıların varlıklarını akıllı kontrata kilitleyerek hem ağ güvenliğine katkı sağladığı hem de belirli bir getiri elde edebildiği bir konsensüs mekanizmasıdır. Staking’in artması, dolaşımdaki arzı sınırladığı için fiyat oynaklığını da etkiler.

“Herkes ETH konusunda olumsuzken, veriler aksini gösteriyor. DeFi’de 43 milyar dolar, stablecoinlerde 165 milyar dolar ve tokenleştirilmiş varlık payının yüzde 55’i Ethereum’da bulunuyor. 39,1 milyon ETH stake edildi, ayrıca 3,49 milyon Ethereum stake için sırada ve kuyruk süresi 60 güne çıktı.”

Yıl başından bu yana Ethereum’un fiyatı yüzde 28 gerilerken, spot piyasada birikim yapan cüzdanlarda ocaktan bu yana en yüksek giriş gözlendi. Böylece fiyat yatay seyretse de kurumsal ve bireysel adreslerde token birikimi sürüyor.

Likidasyon Yapısı ve Kısa Vadeli Dalgalanma Riski

Türev ürünlerdeki kaldıraç dağılımı son günlerde önemli şekilde değişti. Özellikle son piyasa dalgalanmalarının ardından Ethereum’da aşağı yönlü likidasyon kümeleri büyük oranda azaldı; bu da 2.000 dolar altına sert satışların gelme riskini azaltıyor. Piyasa verileri, sürekli vadeli işlemlerde risklerin daha çok kısıldığını gösteriyor. Buna karşılık, kısa pozisyonlarda kayıplara yol açabilecek likidasyon bölgeleri 2.100-2.300 dolar aralığında belirginleşti.

“Hem yüksek kaldıraçlı uzun hem de kısa pozisyonlar azalmış durumda. ETH’de fiyat sınırlı da olsa yükselirse, çoğu kısa pozisyonun likide olması olası. Yüksek volatilite her an yaşanabilir, çünkü riske açık pozisyonlar azaldı.”

Mevcut yapı gereği, emir defterinde incelme yaşanırken, küçük hacimli hareketlerin dahi fiyatı sert yukarı ya da aşağı taşıma ihtimali arttı. Bu ortamda traderlar daha savunmacı pozisyon almayı tercih ediyor. Genel olarak piyasa katılımcıları, direnç bölgeleri üzerinde oluşabilecek agresif kısa pozisyonun ve fiyat sıkışmasının olası yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak Ethereum’da fiyat, arz kısıtı ve kurumsal talep etkisinde dengeli bir şekilde kalmaya devam ediyor. Uzun ve kısa pozisyonların azalması ise yeni bir volatilite dalgasına zemin hazırlıyor.