Altın ons fiyatı $4.200 yakınında dengelenirken Bitcoin $63.492 seviyesinde işlem gördü

Altının rekor seviyelere yakın dengelenmesi, piyasalarda sermayenin yeniden Bitcoin’e kayabileceği yönündeki tartışmaları canlandırdı. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde altına yönelen talebin, yükselişin ardından daha yüksek getiri arayışıyla Bitcoin’e geçip geçmeyeceğini izliyor.

Altın sonrası olası yön değişimi izleniyor

Kripto para piyasası yorumcusu CryptoTice, paylaştığı değerlendirmede altının güçlü kırılmanın ardından bir geçiş evresine yaklaşmış olabileceğini savundu. Buna göre altın, belirsizlik dönemlerinde talebi üzerine çekerken, yeni zirveler görüldükten ve fiyat yatay seyre girmeye başladıktan sonra likiditenin kademeli olarak Bitcoin’e yöneldiği öne sürüldü.

CryptoTice, altının yükselişini tamamladıktan sonra durakladığını, bu aşamada likiditenin daha yüksek getiri arayışına girebildiğini ve geçmiş döngülerde Bitcoin’in bu süreçte öne çıktığını belirtti.

Paylaşıma eşlik eden haftalık grafik, 2015 ile 2026 arasındaki dönemde altın ve Bitcoin hareketlerini karşılaştırıyor. Grafikte, altının yeni zirvelere ulaştığı bazı dönemlerin ardından Bitcoin’in güçlü yükseliş eğilimlerine girdiği işaretleniyor.

Analize göre benzer yapı, 2017’de Bitcoin’in $20.000 seviyesine yaklaşmasından önce ve 2020 ile 2021 döneminde yaklaşık $69.000 seviyesine uzanan hareketten önce de görüldü. Altının 2016 ile 2020 arasında geniş bir bantta işlem gördüğü, ardından $2.070 civarındaki önceki zirvelerin üzerine çıktığı ve sonrasında uzun süre yatay kaldığı aktarıldı.

Son yükselişin ardından da benzer bir görünümün oluştuğu belirtiliyor. Spot altın, önceki rekor seviyelerden geri çekilmesine karşın ons başına yaklaşık $4.200 seviyesinde işlem görüyor. Piyasa oyuncuları, $4.000 seviyesini önemli destek bölgesi olarak takip ederken jeopolitik gelişmeler ve ABD ekonomik verilerinin fiyatlama üzerindeki etkisini izliyor.

Bitcoin fiyatında toparlanma dikkat çekiyor

Bitcoin tarafında da son zayıflığın ardından toparlanma çabası öne çıkıyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin haberin yazıldığı sırada yaklaşık $63.492 seviyesinde bulunuyordu. Bu seviye, son 24 saatte yaklaşık %2,5 artışa işaret etti.

Varlık Seviye Öne çıkan nokta Altın $4.200 ons Rekorlara yakın denge Altın destek $4.000 ons Yakından izlenen seviye Bitcoin $63.492 24 saatte %2,5 yükseliş

Grafikte üç büyük Bitcoin genişleme dönemi öne çıkarılıyor. İlki, 2016 ile 2017 boğa piyasasında fiyatın $1.000 altından yaklaşık $20.000 seviyesine yükseldiği dönemdi. İkinci dönem ise altının 2020 zirvesini izleyen ve Bitcoin’in 2020 ile 2021 döngüsünde yaklaşık $69.000 seviyesine tırmandığı süreç olarak gösterildi.

Analizde mevcut görünüm, 2022 ayı piyasası diplerinden sonra Bitcoin’in önemli ölçüde toparlandığı ve sermaye geçişi tezinin yeniden tartışıldığı üçüncü dönem olarak tanımlandı.

Bununla birlikte piyasa katılımcıları, tarihsel ilişkilerin her zaman aynı şekilde tekrarlanmadığını da vurguluyor. Altın ve Bitcoin, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde korunma ve büyüme arayışının aynı anda güçlenmesi halinde birlikte yükselebiliyor.

Faiz beklentileri, likidite koşulları, düzenleyici gelişmeler ve küresel ekonomik eğilimler, iki varlık arasındaki ilişkinin sürüp sürmeyeceğinde belirleyici olmaya devam edecek. Şimdilik yatırımcılar, altının son rekorlarının ardından yatay seyri koruyup korumayacağına ve bunun Bitcoin’e ilgiyi artırıp artırmayacağına odaklanmış durumda.