Bitcoin’de 73 bin dolar sınırında haftalık kapanış, kritik destek testine yol açabilir

Bitcoin, son günlerde 73.000 ila 74.500 dolar aralığında seyrederek önemli bir destek bölgesini test ediyor. Kripto para piyasasında teknik analize yönelik paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Rekt Capital’in yayımladığı grafiğe göre, haftalık tabloda Bitcoin’in yeniden 73.000 dolar seviyesinde bir testi gündeme gelmiş durumda. Burada, 21 haftalık üstel hareketli ortalama — geçen haftalarda direnç olarak çalıştı — fiyatın üzerine çıkılmasını engelledi.

Haftalık grafikte ikili dip ve kritik hareketli ortalama vurgusu

Söz konusu analiz, Bitcoin’in mart ayındaki düşük seviyelerden toparlandıktan sonra, mavi renkle gösterilen 65.700 ve 72.800 dolar destek bölgelerinde dalgalandığını gösteriyor. Fiyat, geçtiğimiz hafta 65.700 dolar bandından yukarı sıçradıktan sonra yeniden 72.800 dolara yükseldi, ancak hâlâ 21 haftalık hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor.

Teknik açıdan bu hareket, olası bir “breakout sonrası geri çekilme” ihtimalini öne çıkarıyor. Analize göre, fiyatın mevcut ortalama seviyesinden net şekilde kurtulamadığı sürece, Bitcoin’in 73.000 dolardaki kırılım alanını yeniden test etmesi mümkün görünüyor. Bu test sırasında, daha önce direnç olarak çalışan bölgenin desteğe dönüşüp dönüşmeyeceği yakından izleniyor.

Rekt Capital, haftalık kapanışın hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını teyit edebileceğini, bu senaryoda fiyatın yukarı yönlü kırılım öncesi son bir destek testiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Analizde ayrıca, son sıçramanın kısa vadeli momentumu artırdığı ancak yüksek zamanlı grafiklerde henüz kalıcı bir trend değişimi sağlamadığı belirtiliyor. Piyasanın hâlâ toparlanma evresinde olduğunun altı çiziliyor.

Öte yandan, 65.700 doların tekrar destek olarak çalışıp çalışmayacağı, yukarı kırılımın devamı açısından belirleyici olacak. Bu seviye korunamazsa, Bitcoin tekrar geniş bant içinde dalgalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Nispi toparlanma ve günlük grafikte yeni kritik destek: 74.500 dolar

Günlük grafiğe odaklanan bir başka sosyal medya kullanıcısı Super฿ro, Bitcoin fiyatında 74.500 dolar yakınında önemli bir destek oluşumundan söz ediyor. Bu noktada, 2025 yılının en düşük seviyesi, 0,382 Fibonacci düzeltme seviyesi ve 100 günlük basit hareketli ortalama da aynı bölgede buluşuyor. Teknik göstergeler, buradaki direncin destek halini almaya başladığına işaret ediyor.

Grafikte ayrıca, şubat başındaki ani düşüş sonrası fiyatın yükselen bir kanal içine girdiği görülüyor. Son dönemde, 74.502 dolar civarındaki yatay direnç çizgisi aşılmış ve fiyat bu bölgede tutunmayı başarmış durumda. Bu gelişme, toparlanma evrelerinde eski dirençlerin güçlü bir destek olup olmayacağının sıklıkla test edildiği süreçlere işaret ediyor.

Super฿ro, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan düşük hacimli satış dalgasının, ardından gelen güçlü alışlarla kısa sürede toparlandığını ve alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmekte başarılı olduğunu vurguladı.

Ancak, Bitcoin hâlâ 78.982 ve 83.461 dolardaki üst direnç bölgelerinin altında işlem görüyor; 200 günlük hareketli ortalama da fiyatın üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Bu da 74.500 dolarda oluşan desteğin kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Genel tabloda, Bitcoin’in hem haftalık hem günlük grafiklerde önemli teknik seviyelere yaklaşması, piyasanın kısa vadeli yönü konusunda belirleyici olacak. Son yükselişe rağmen, piyasa hâlâ kararsızlığı koruyor ve kritik bölge testleriyle yeni bir ivmenin şekillenip şekillenmeyeceği yakından takip ediliyor.