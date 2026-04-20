Solana’da 93 dolar direnci aşılamadı, kritik aralıkta sert hareket beklentisi öne çıktı

Solana fiyatı son dönemde hem alım hem de satım yönünde güçlü likidite bölgelerinin arasında, dar bir teknik aralıkta işlem görüyor. Özellikle 85 doların hemen altındaki likidite birikimi ile 93 dolardaki güçlü direnç seviyesi arasında kalan SOL, bu aralıkta yön arayışını sürdürüyor. Ted takma isimli bir X kullanıcısının paylaştığı Coinglass verilerine göre, fiyatın aşağı ve yukarı yönlü sert bir harekete hazırlandığına dair işaretler öne çıkıyor.

Likidite haritası kritik seviyeleri gösteriyor

Coinglass ısı haritasında dikkat çeken iki belirgin odak noktası öne çıkıyor. 90 dolar üzerinde güçlü bir likidite bandı oluşmuş durumda; bu, fiyatın yukarı hareketi halinde büyük pozisyonların tetiklenebileceğini gösteriyor. 85 doların hemen altında ise bir başka likidite kümesi bulunuyor. Piyasanın dengesizleşmesi durumunda fiyatların bu tür bölgelere hızla çekildiği sıklıkla gözlemleniyor.

Özellikle 90 doların üzerindeki parlak bant, alıcıların yeniden hakimiyeti ele alması halinde fiyatın kısa sürede bu seviyeye yükselebileceğini düşündürüyor. Fakat Solana, gün içinde test ettiği yüksek seviyelerde tutunamadı ve kapanışa doğru değer kaybetti. Böylece kısa vadede yukarıdaki likidite test edilemedi.

Alt tarafta ise 85 doların altındaki likidite alanı, fiyat seyrinin zayıflamasıyla daha belirgin hale geldi. Ted, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin riskli varlıklar üzerinde baskı kurmaya devam etmesi halinde, Solana fiyatında önce bu alt banda doğru bir hareketin görülebileceğini değerlendiriyor. Burada fiyatın sadece kısa süreyle mi kalacağı yoksa kalıcı olarak daha düşük bir seviyeyi mi benimseyeceği, alım-satım stratejileri açısından yakından izleniyor.

Teknik göstergeler sıkışmayı doğruluyor

Isı haritası incelendiğinde, tasfiye seviyelerinin belirli dar bölgelerde toplandığı görüldü. Bu sıkışma, kısa vadede fiyatın net bir direnç ya da destek yönünde hareket etme olasılığını artırıyor. 90 dolar seviyesi yukarıda önemli bir tetikleyici olarak görülürken, 85 doların altı ise olası bir sert geri çekilmede ilk hedef olarak öne çıkıyor.

Genel olarak grafikler, Solana’da yükseliş denemelerinin bir süre sonra yatay harekete ve ardından kademeli bir düşüşe döndüğünü gösteriyor. Bu durum, teknik olarak bozulmanın kesinleştiğini göstermese de fiyatın aşağıdaki likidite alanına yakınlaştığını ortaya koyuyor.

93 dolar bandı hâlâ aşılamadı

X kullanıcısı The Moon Show’un paylaştığı dört saatlik grafikte ise Solana’nın nisan başındaki tepki yükselişlerinin 93 dolardaki dirençte takıldığını görmek mümkün. Fiyat 88 dolara kadar toparlamış olsa da bu yatay tavan henüz geçilemedi ve alıcılar güçlü bir kırılımı doğrulayamıyor.

Grafikte, 93 dolar üstündeki direnç bandına tekrar tekrar yapılan yükseliş denemelerinin başarısız kalması dikkat çekiyor. Alıcılar bu bölgeyi aşmakta zorlanırken, yeni bir yükselişin önü şimdilik kapalı. Eğer Solana bu direnci net şekilde aşabilirse, orta-üst 90 dolar bandına doğru hızlı bir atak gelebilir. Kırılımın fail olması halinde ise fiyatın yeniden 85 dolar civarına çekilmesi gündeme gelecek. Grafikteki “yeşil yol”, başarılı bir kırılım ihtimalini, “kırmızı yol” ise başarısızlığı ve aşağı yönlü riski vurguluyor.

“Solana son yükseliş çabasının ardından sıkışık bölgede kaldı, fiyat kısa sürede ya önemli bir direnç kırılımı gerçekleştirecek ya da yeniden düşük seviyelere yönelecek.”

İşlem hacmi verileri ise en yüksek alım-satımın 80’li ve 90’lı dolar seviyelerinde gerçekleştiğine işaret ediyor. Bu da, fiyatın mevcut aralıktan çıkışında, kısa vadeli yönün daha netleşebileceğini gösteriyor.