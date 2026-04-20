Bitcoin’da 7,9 milyar dolarlık opsiyon vadesi yaklaşırken 75.000 dolar volatiliteyi tetikleyebilir

Kripto para piyasasında beklenen büyük hareketlerden biri, 7,9 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin Cuma günü vadesinin dolacak olması. Deribit platformunda gerçekleşecek bu vade süreci, piyasa üzerinde ciddi bir etki oluşturabilir. Uzmanlar 62.000 ve 75.000 dolar seviyelerinin önümüzdeki günlerde kilit öneme sahip olacağını vurguluyor.

75.000 dolar seviyesi: Yükseliş beklentisinin merkezi

Veri ve analiz platformu Glassnode’un paylaştığı bilgilere göre, Bitcoin için call opsiyonlarında en yoğun hareket 75.000 dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Şu an açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 395 milyon dolar seviyesinde. Bu, 75.000 dolardaki alım opsiyonlarının yatırımcılar açısından ciddi bir yükseliş beklentisini yansıttığına işaret ediyor.

Bununla birlikte, “gamma etkisi” adı verilen teknik faktörün burada devreye girdiği belirtiliyor. 75.000 dolar seviyesinde gamma etkisinin fazlasıyla negatif olması, piyasanın bu noktada çok daha sert fiyat dalgalanmalarına sahne olabileceği anlamına geliyor. Fiyat yükseldiğinde piyasa yapıcılar daha çok Bitcoin almak, düştüğünde ise daha çok satmak zorunda kalabilecek. Böylece fiyat hareketlerinin şiddetlenmesi ihtimali artıyor.

“75.000 dolar düzeyindeki açık pozisyon ve negatif gamma etkisi birlikte değerlendirildiğinde, bu bölgenin fiyatın sert dalgalanmalara açık olacağı bir alan haline gelmesi bekleniyor.”

Aşağı yönlü risk ve 62.000 dolar koruma seviyesi

Düşüş eğilimini savunan yatırımcılar açısından en dikkat çeken seviye ise 62.000 dolar noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyede yaklaşık 330 milyon dolarlık put opsiyon sözleşmesi açık durumda bulunuyor. Put opsiyonları düşüşe karşı bir tür sigorta işlevi gördüğünden, 62.000 doların altında fiyatlamalar gerçekleşirse bu kontratlar etkinleşebilir.

Böylece piyasadaki iki temel kutup 62.000 dolar ve 75.000 dolar aralığında şekilleniyor. Bu bölge, kısa vadede olası fiyat hareketleri için kritik bir bant olarak öne çıkıyor.

Piyasanın ortasında: 71.000 dolar ‘max pain’ noktası

Opsiyon piyasasında “max pain” olarak adlandırılan ve en çok kontratın değersiz hale geleceği seviye de 71.000 dolarda bulunuyor. Bu noktanın kısa vadede fiyatlar üzerinde mıknatıs etkisi oluşturabileceği üzerinde duruluyor. Ancak bu seviye, sözleşmelerin vadesine yaklaşıldıkça fiyat ve pozisyon büyüklüğüne göre değişebilir.

Geçmişe kıyasla ilginç bir durum da Mart ayında Bitcoin fiyatı ‘max pain’in altında seyrediyorken, şu anda bunun üzerinde olması. Bu da piyasada yükselişin korunup korunamayacağıyla ilgili test niteliğinde görülüyor.

Opsiyon piyasasına ek olarak, kalıcı Bitcoin vadeli işlemlerde fonlama oranlarının negatif seyretmesi, satış beklentisiyle açılmış pozisyonların biriktiğine işaret ediyor. Fiyat 75.000 dolar üzerinde tutunmayı başarırsa, bu kısa pozisyonların kapatılması yukarı yönlü bir baskı yaratabilir.

Deribit platformunun şu anda 31 milyar dolarlık açık opsiyon pozisyonu ile sektörde önde olduğu, hatta ABD’deki en büyük Bitcoin ETF’lerinden biri olan BlackRock’ın IBIT ürününü bile geçtiği belirtiliyor.