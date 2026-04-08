Son Dakika: İran boğazdan geçen gemilerden kripto parayla ödeme alacak

Ateşkesin kabulünün ardından İran boğazdan geçen gemilerden gelecek parayı hesaplamaya başladı. Gemi başına 2 milyon dolarlık geçiş ücretini daha önce İran açıklamıştı. Trump ise bu ücreti ABD ve İran’ın birlikte alması gerektiğini ima etti ancak henüz bu noktada kesinleşmiş bir şey yok.

Bitcoin ile ödeme

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini Financial Times’ın raporuna göre boğazdan geçen gemilerden BTC ile ödeme alınabileceğini açıkladı. Ekonomik yaptırımları aşmak için İran zaten uzun süredir kripto paraların ihracatçılar tarafından kullanılmasına izin veriyordu. Burada tek şart BTC alımlarında yerel madenci zorunluluğuydu.

Şimdi boğazdan geçen gemilerden de ödeme eğer BTC cinsinden alınırsa bu gemi başına 2 milyon dolarlık BTC talebi doğurur. İran bu varlıkları nakde çevirecektir ancak günde 130-140 geminin (ortalama) geçtiği bir yerde gemi başına 2 milyon dolar çok büyük bir hacim oluşturuyor. Büyük şirketlerin yüz milyonlarca dolar büyüklüğünde BTC tutup ödemelerde kullanma ihtimali bile fiyatı yukarı çekti.

Güncelleme 16:30 – İran varil başına 1 dolar geçiş ücreti istiyor. Bu da gemi başına 350 bin dolar ile 2 milyon dolar arasında ücretlerin değişeceği anlamına gelir.