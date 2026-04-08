Son Dakika: İran boğazdan geçen gemilerden kripto parayla ödeme alacak

  • İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini boğazdan geçen gemilerden BTC ile ödeme alabileceklerini söylüyor. - FT
  • İran gemi başına 2 milyon dolar alacağını açıklamıştı.
  • Normal şartlarda boğazdan günde ortalama 130-140 gemi geçiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ateşkesin kabulünün ardından İran boğazdan geçen gemilerden gelecek parayı hesaplamaya başladı. Gemi başına 2 milyon dolarlık geçiş ücretini daha önce İran açıklamıştı. Trump ise bu ücreti ABD ve İran’ın birlikte alması gerektiğini ima etti ancak henüz bu noktada kesinleşmiş bir şey yok.

Bitcoin ile ödeme

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini Financial Times’ın raporuna göre boğazdan geçen gemilerden BTC ile ödeme alınabileceğini açıkladı. Ekonomik yaptırımları aşmak için İran zaten uzun süredir kripto paraların ihracatçılar tarafından kullanılmasına izin veriyordu. Burada tek şart BTC alımlarında yerel madenci zorunluluğuydu.

Şimdi boğazdan geçen gemilerden de ödeme eğer BTC cinsinden alınırsa bu gemi başına 2 milyon dolarlık BTC talebi doğurur. İran bu varlıkları nakde çevirecektir ancak günde 130-140 geminin (ortalama) geçtiği bir yerde gemi başına 2 milyon dolar çok büyük bir hacim oluşturuyor. Büyük şirketlerin yüz milyonlarca dolar büyüklüğünde BTC tutup ödemelerde kullanma ihtimali bile fiyatı yukarı çekti.

Güncelleme 16:30 – İran varil başına 1 dolar geçiş ücreti istiyor. Bu da gemi başına 350 bin dolar ile 2 milyon dolar arasında ücretlerin değişeceği anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
