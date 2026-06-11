Kripto piyasasında 2,05 trilyon dolar eşiği öne çıktı! Bitcoin’de sırada hangi seviye var?

Kripto para piyasasında toplam değer, son satış baskısının ardından kritik bir destek bölgesinin hemen üzerinde kalmayı sürdürüyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 2,13 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, yatırımcıların odağı 2,05 trilyon dolarlık alana çevrildi.

Toplam piyasa değeri kritik bölgede

Piyasadaki son görünüm, toplam kripto para değerinin döngü zirvesinden sonra sert biçimde geri çekildiğini gösteriyor. Haftalık grafiklerde daha önce 2024 içinde yaklaşık 1,4 trilyon dolardan başlayan yükselişin, zirvede 4,0 trilyon dolara yaklaştığı görülmüştü. Ancak sonraki süreçte yapı değişti ve önceki yükseliş düzeninin yerini daha düşük zirveler ile daha düşük dipler aldı.

Daan Crypto Trades, toplam kripto para piyasa değerinin şubat ayındaki dip seviyenin altını kısa süreli test ettikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdiğini, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Analiste göre mevcut seviyelerin korunması, daha geniş bir yatay bant oluşumunu destekleyebilir.

Analistlerin dikkat çektiği bir başka seviye ise 2,74 trilyon dolar bölgesi oldu. Bu alan daha önce destek olarak çalıştıktan sonra aşağı kırıldı ve sonrasında direnç konumuna geçti. Fiyatın bu bölgeyi yeniden test ettiği sırada satışların geri dönmesi, aşağı yönlü baskının güçlendiğine işaret etti.

Buna karşılık 2,05 trilyon dolar bölgesi haftalık görünümde ana destek alanı olmayı sürdürüyor. Bu seviyenin birden fazla kez test edilmesi, kısa vadede piyasanın yön arayışında olduğunu gösteriyor. Alıcıların bu bölgeyi savunmayı sürdürmesi halinde yatay seyir olasılığı masada kalabilir. Destek kaybedilirse, bir sonraki önemli talep alanı 1,81 trilyon dolar civarında izlenebilir.

Bitcoin 60 bin doların üzerinde tutunuyor

Bitcoin fiyatı da genel piyasa hissiyatıyla yakın ilişkisini koruyor. Varlık, son dönemde 60.000 dolar desteğinden tepki verdi ve bu seviye, toplam piyasa değeri grafiğindeki kritik bölgeyle aynı dönemde öne çıktı. Alım ilgisinin sürmesi durumunda, yatırımcılar kısa vadede 64.000 dolar direncini izliyor.

Buna karşın 60.000 doların altına sarkılması, satış baskısını artırabilir. Teknik projeksiyonlara göre böyle bir senaryoda 53.000 ila 55.000 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkabilir.

ETF çıkışlarında SpaceX tartışması

Piyasada aynı zamanda son Bitcoin ETF çıkışlarının nedeni de tartışılıyor. Bazı piyasa katılımcıları, sermayenin beklenen SpaceX halka arzına yöneliyor olabileceğini savunuyor. Diğerleri ise bu hareketin daha geniş bir pozisyon değişiminden çok, olağan arbitraj işlemleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Mini sözlük: S-1, ABD’de halka arz sürecinde şirkete ait temel finansal ve operasyonel bilgilerin düzenleyici kuruma sunulduğu resmi başvuru belgesidir. Arbitraj ise aynı varlığın fiyat farklarından yararlanmayı amaçlayan alım satım işlemlerini ifade eder.

Tartışma, SpaceX’in S-1 başvurusunda yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde stratejik bir Bitcoin rezervini açıkladığının görülmesiyle daha da dikkat çekti. Elon Musk’ın uzay ve roket şirketi olan SpaceX’e ilişkin bu bilginin ortaya çıkması, dijital varlıklarda kurumsal talep ve sermaye dağılımına dair süren değerlendirmelere yeni bir boyut ekledi.

Şimdilik piyasada gözler iki ana seviyede kalıyor. Toplam kripto para piyasa değeri 2,05 trilyon doların üzerinde tutunurken, Bitcoin de 60.000 doların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Önümüzdeki yön arayışında bu seviyelerin belirleyici olması bekleniyor.