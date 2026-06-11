Dogecoin’de dikkat çeken eşik geldi! 0,7’lik sinyal piyasaya ne anlatıyor?

Dogecoin, 11 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 0,086 dolardan işlem görürken zincir üstü veriler piyasadaki spekülatif hareketliliğin zayıfladığına işaret etti. Yaygın biçimde takip edilen bir değerleme göstergesi ise DOGE’un tarihsel olarak daha düşük riskli kabul edilen bölgelere yaklaştığını ortaya koydu.

Bubble Risk göstergesi yeniden düşük bölgeye indi

Piyasa analisti Joao Wedson’ın paylaştığı son değerlendirmeye göre Dogecoin için izlenen Bubble Risk göstergesi 0,7 seviyesine geriledi. Bu seviye, varlığın geçmişte aşırı ısınan dönemlerden çok dip oluşumlarına yakın koşullarda bulunduğunu gösteren aralıklara denk geliyor.

Söz konusu gösterge, Dogecoin’in piyasa koşullarını değerlendirmek için üç farklı modeli bir araya getiriyor. Bunlar gerçekleşen fiyat oranı, Alpha Price sapması ve CVDD oranı olarak sıralanıyor. Gösterge, bu modelleri farklı ağırlıklarla birleştirerek fiyatın sürdürülebilir seviyelerin ne kadar üzerine çıktığını ölçmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: CVDD, bir kripto varlığın geçmişteki işlem geçmişi ve harcanan coin hareketlerinden türetilen uzun vadeli değer bölgelerini izlemek için kullanılan zincir üstü bir modeldir. Alpha Price ise piyasa fiyatının tarihsel destek bölgelerine göre ne kadar uzaklaştığını ölçmeye yardımcı olan bir başka değerleme aracıdır.

Wedson, X üzerinden yaptığı paylaşımda 0,08 doların altındaki DOGE alımlarının mevcut zincir üstü verilere göre dikkat çekici bir strateji olabileceğini, Bubble Risk göstergesinin de fiyat tabanı oluşum bölgesine girdiğini belirtti.

2014 ile Haziran 2026 arasını kapsayan tarihsel veriler, büyük piyasa zirvelerinin çoğunlukla Bubble Risk göstergesinin 10 seviyesinin üzerine çıktığı dönemlerde oluştuğunu gösteriyor. Gösterge, 2021 rallisinde 20 seviyesinin de üstüne taşınmış ve bu dönem Dogecoin’in rekor fiyat yükselişiyle çakışmıştı.

Tarihsel döngüler farklı bir tabloya işaret etti

Mevcut 0,7 seviyesi, nötr eşik olarak izlenen 1,0’ın da altında bulunuyor. Ayrıca bu değer, geçmişte sert piyasa düzeltmeleri öncesinde görülen seviyelerin oldukça gerisinde kaldı. Bu da bugünkü görünümün, bireysel yatırımcı ilgisinin çok yükseldiği dönemlerden belirgin biçimde ayrıştığını düşündürüyor.

Grafikte 1 seviyesinin altındaki okumaların çoğu zaman uzun süreli yatay seyir dönemlerinde ortaya çıktığı görülüyor. Benzer koşullar, 2018 ve 2021 döngü zirvelerinin ardından da oluşmuştu. Her iki dönemde de spekülatif ilginin azalmasıyla Bubble Risk göstergesi sert biçimde düşmüştü.

2023 ile 2025 arasında Dogecoin birkaç yükseliş yaşasa da gösterge büyük ölçüde kontrol altında kaldı. Bu dönemdeki hareketlerin çoğu 1 ile 5 aralığında gerçekleşti. 2021 döngüsünden farklı olarak aşırı bölgelere yaklaşılmaması, daha ölçülü bir piyasa yapısına işaret etti.

Fiyat 0,10 doların altında kalmayı sürdürdü

DOGE, psikolojik açıdan önemli görülen 0,10 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Buna karşın fiyat, 2020 öncesindeki düzeylerin belirgin biçimde üzerinde seyrediyor. Bu görünüm, son dönemdeki zayıflığa rağmen uzun vadeli kazançların tamamen silinmediğini gösteriyor.

Son veriler, Dogecoin’de tipik balon koşullarının görülmediğine işaret ediyor. Piyasanın daha düşük riskli bir bantta işlem gördüğü değerlendirilirken geçmiş eğilimler, büyük rallilerin zaman zaman benzer derecede baskılanmış Bubble Risk seviyelerinden başladığını ortaya koyuyor. Yine de geçmiş performansın gelecekte aynı sonucun alınacağını garanti etmediği vurgulanıyor.